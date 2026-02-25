Thanh Hóa: Khi ruộng đồng ở Hoằng Hóa “bắt sóng” công nghệ
Nguyễn Thuấn
25/02/2026, 09:55
Từ những thửa ruộng quen thuộc, Hoằng Hóa đang hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với dưa vàng, dưa leo và dâu tây sinh thái. Khi ruộng đồng “bắt sóng” công nghệ, bài toán năng suất, chất lượng và đầu ra dần có lời giải ổn định hơn...
Những ngày đầu xuân, trên các cánh đồng ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa không
khí sản xuất diễn ra khẩn trương trong những khu nhà màng hiện đại. Việc ứng dụng
khoa học kỹ thuật, tưới nhỏ giọt và canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP đang giúp
nông dân nâng cao giá trị trên từng thửa ruộng.
Những thửa ruộng trước đây chủ yếu trồng lúa, hoa màu truyền
thống nay đã được quy hoạch lại theo hướng tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật.
Trên nền đất được cải tạo, hệ thống nhà màng, nhà lưới dựng lên đồng bộ, khung
thép kiên cố, mái phủ nilon chuyên dụng giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và hạn
chế tác động bất lợi của thời tiết.
Khác với phương thức canh tác phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm
như trước, các hộ dân tham gia mô hình đã từng bước tiếp cận quy trình sản xuất
hiện đại. Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động được lắp đặt đến từng luống cây, cung
cấp nước và dinh dưỡng trực tiếp đến gốc, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thất
thoát phân bón và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Việc kiểm soát sâu bệnh
cũng chuyển dần sang hướng phòng ngừa chủ động, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực
vật hóa học.
Các loại cây trồng chủ lực như dưa vàng, dưa chuột baby, dưa
leo sinh trưởng ổn định, cho năng suất cao, quả đồng đều, mẫu mã đẹp. Sản phẩm
được sản xuất theo quy trình VietGAP, từ khâu chọn giống, làm đất, chăm sóc đến
thu hoạch và bảo quản đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhờ đó, nông sản bảo đảm an
toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Đáng chú ý, nhiều thương lái và đơn vị phân phối đã chủ động
tìm đến ký kết hợp đồng tiêu thụ. Đầu ra vì thế tương đối ổn định, giảm áp lực
“được mùa mất giá” vốn từng là nỗi lo của người nông dân. Việc sản xuất gắn với
thị trường ngay từ đầu cũng giúp bà con chủ động hơn trong kế hoạch xuống giống
và mở rộng diện tích.
Trong bức tranh nông nghiệp công nghệ cao tại Hoằng Hóa, mô
hình trồng dâu tây sinh thái được xem là điểm nhấn nổi bật. Dâu được trồng trên
luống phủ màng, sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học, hạn chế tối đa thuốc
bảo vệ thực vật hóa học. Mỗi công đoạn chăm sóc đều được ghi chép nhật ký sản
xuất đầy đủ theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc rõ
ràng.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế từ nông sản, vườn dâu còn
mở ra hướng khai thác dịch vụ trải nghiệm. Vào dịp cuối tuần, nhiều gia đình,
nhóm bạn trẻ tìm đến tham quan, chụp ảnh và hái quả tại vườn. Hoạt động này
giúp gia tăng giá trị sản phẩm từ 20–30% so với bán buôn thông thường, đồng thời
tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ tham quan.
Ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc Hợp tác xã Hoằng Đạt, cho biết quá
trình chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi sự quyết tâm
và thay đổi tư duy của người dân. Thời gian đầu, chi phí đầu tư nhà màng, hệ thống
tưới khá lớn khiến nhiều hộ còn e ngại. Tuy nhiên, khi hiệu quả về năng suất,
chất lượng và giá bán được chứng minh rõ rệt, bà con đã dần tin tưởng và mạnh dạn
làm theo.
Theo ông Nam, yếu tố then chốt để duy trì thị trường là tuân
thủ nghiêm ngặt quy trình VietGAP, giữ uy tín với người tiêu dùng. Việc kết hợp
sản xuất nông sản sạch với trải nghiệm tại vườn không chỉ nâng cao giá trị sản
phẩm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp an toàn của địa phương.
Hiệu quả kinh tế từ các mô hình này thể hiện khá rõ nét. So
với cây trồng truyền thống, giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích
tăng lên đáng kể. Nhiều hộ tham gia sản xuất có nguồn thu ổn định, đời sống từng
bước được cải thiện. Bên cạnh đó, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho lao
động địa phương, nhất là phụ nữ và người trung niên.
Việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cũng mang lại lợi ích
lâu dài cho môi trường canh tác. Sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và
quản lý dịch hại tổng hợp giúp cải tạo đất, hạn chế ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ
hệ sinh thái xung quanh. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp
theo hướng bền vững.
Thực tế tại Hoằng Hóa cho thấy, khi nông dân chủ động tiếp cận
khoa học công nghệ, thay đổi phương thức sản xuất và chú trọng xây dựng thương
hiệu nông sản an toàn, giá trị kinh tế mang lại có thể vượt trội so với sản xuất
truyền thống. Hướng đi này phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn sản xuất với thị trường và phát triển
bền vững trong dài hạn.
Sắn được mùa, được giá: Nông dân vùng cao rộn rã thu hoạch
15:50, 01/12/2025
Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án công nghiệp trọng điểm
07:36, 08/01/2026
Thanh Hóa: Làm nông kiểu mới đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm
Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm
Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...
Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045
Mục tiêu đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm từ 5,0% - 6,0%/năm; sản lượng sữa lỏng chế biến đạt khoảng 9.700 triệu lít/năm; sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt khoảng 8.000 triệu lít/năm, đáp ứng khoảng 80% - 85% nhu cầu; sữa bột tăng trưởng khoảng 3,0% - 4,0%/năm, sản lượng đạt khoảng 415 nghìn tấn/năm…
Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU
Sự thống nhất trong chỉ đạo, liên tục trong thực hiện và rõ ràng về trách nhiệm được coi là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững...
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ngành Công thương phải khẩn trương “bắt nhịp” ngay đầu năm
Tại buổi gặp mặt đầu Xuân 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Công Thương đối với mục tiêu công nghiệp hiện đại vào năm 2030; đồng thời chỉ đạo toàn ngành đổi mới tư duy từ "quản lý" sang "quản trị", tập trung hoàn thiện thể chế và triển khai các dự án trọng điểm ngay từ đầu năm...
Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường tôm hùm xanh tại Trung Quốc
Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm xanh của Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng đột phá tại thị trường Trung Quốc, đạt kim ngạch 840 triệu USD, tăng 131% so với năm 2024. Với khối lượng xuất khẩu 24.067 tấn, chiếm khoảng 34,5% thị phần tại Trung Quốc, Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu về xuất khẩu tôm hùm xanh vào thị trường này, vượt qua Canada - quốc gia nhiều năm giữ ngôi đầu, khi nước này chỉ còn xuất khẩu 15.355 tấn, tương đương khoảng 22% thị phần...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: