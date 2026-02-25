Thứ Tư, 25/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thanh Hóa: Khi ruộng đồng ở Hoằng Hóa “bắt sóng” công nghệ

Nguyễn Thuấn

25/02/2026, 09:55

Từ những thửa ruộng quen thuộc, Hoằng Hóa đang hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với dưa vàng, dưa leo và dâu tây sinh thái. Khi ruộng đồng “bắt sóng” công nghệ, bài toán năng suất, chất lượng và đầu ra dần có lời giải ổn định hơn...

Hệ thống nhà màng được đầu tư bài bản, giúp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.
Hệ thống nhà màng được đầu tư bài bản, giúp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

Những ngày đầu xuân, trên các cánh đồng ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa không khí sản xuất diễn ra khẩn trương trong những khu nhà màng hiện đại. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, tưới nhỏ giọt và canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP đang giúp nông dân nâng cao giá trị trên từng thửa ruộng.

Những thửa ruộng trước đây chủ yếu trồng lúa, hoa màu truyền thống nay đã được quy hoạch lại theo hướng tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trên nền đất được cải tạo, hệ thống nhà màng, nhà lưới dựng lên đồng bộ, khung thép kiên cố, mái phủ nilon chuyên dụng giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và hạn chế tác động bất lợi của thời tiết.

Khác với phương thức canh tác phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm như trước, các hộ dân tham gia mô hình đã từng bước tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại. Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động được lắp đặt đến từng luống cây, cung cấp nước và dinh dưỡng trực tiếp đến gốc, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thất thoát phân bón và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Việc kiểm soát sâu bệnh cũng chuyển dần sang hướng phòng ngừa chủ động, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Các loại cây trồng chủ lực như dưa vàng, dưa chuột baby, dưa leo sinh trưởng ổn định, cho năng suất cao, quả đồng đều, mẫu mã đẹp. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình VietGAP, từ khâu chọn giống, làm đất, chăm sóc đến thu hoạch và bảo quản đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhờ đó, nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đáng chú ý, nhiều thương lái và đơn vị phân phối đã chủ động tìm đến ký kết hợp đồng tiêu thụ. Đầu ra vì thế tương đối ổn định, giảm áp lực “được mùa mất giá” vốn từng là nỗi lo của người nông dân. Việc sản xuất gắn với thị trường ngay từ đầu cũng giúp bà con chủ động hơn trong kế hoạch xuống giống và mở rộng diện tích.

Trong bức tranh nông nghiệp công nghệ cao tại Hoằng Hóa, mô hình trồng dâu tây sinh thái được xem là điểm nhấn nổi bật. Dâu được trồng trên luống phủ màng, sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Mỗi công đoạn chăm sóc đều được ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Từng trái dâu tây chín đỏ được chăm sóc theo quy trình nghiêm ngặt.
Từng trái dâu tây chín đỏ được chăm sóc theo quy trình nghiêm ngặt.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế từ nông sản, vườn dâu còn mở ra hướng khai thác dịch vụ trải nghiệm. Vào dịp cuối tuần, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tìm đến tham quan, chụp ảnh và hái quả tại vườn. Hoạt động này giúp gia tăng giá trị sản phẩm từ 20–30% so với bán buôn thông thường, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ tham quan.

Ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc Hợp tác xã Hoằng Đạt, cho biết quá trình chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi sự quyết tâm và thay đổi tư duy của người dân. Thời gian đầu, chi phí đầu tư nhà màng, hệ thống tưới khá lớn khiến nhiều hộ còn e ngại. Tuy nhiên, khi hiệu quả về năng suất, chất lượng và giá bán được chứng minh rõ rệt, bà con đã dần tin tưởng và mạnh dạn làm theo.

Theo ông Nam, yếu tố then chốt để duy trì thị trường là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình VietGAP, giữ uy tín với người tiêu dùng. Việc kết hợp sản xuất nông sản sạch với trải nghiệm tại vườn không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp an toàn của địa phương.

Hiệu quả kinh tế từ các mô hình này thể hiện khá rõ nét. So với cây trồng truyền thống, giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích tăng lên đáng kể. Nhiều hộ tham gia sản xuất có nguồn thu ổn định, đời sống từng bước được cải thiện. Bên cạnh đó, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, nhất là phụ nữ và người trung niên.

Hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các thành viên.
Hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các thành viên.

Việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cũng mang lại lợi ích lâu dài cho môi trường canh tác. Sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp giúp cải tạo đất, hạn chế ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái xung quanh. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Thực tế tại Hoằng Hóa cho thấy, khi nông dân chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, thay đổi phương thức sản xuất và chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản an toàn, giá trị kinh tế mang lại có thể vượt trội so với sản xuất truyền thống. Hướng đi này phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn sản xuất với thị trường và phát triển bền vững trong dài hạn.

Sắn được mùa, được giá: Nông dân vùng cao rộn rã thu hoạch

15:50, 01/12/2025

Sắn được mùa, được giá: Nông dân vùng cao rộn rã thu hoạch

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án công nghiệp trọng điểm

07:36, 08/01/2026

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án công nghiệp trọng điểm

Thanh Hóa: Làm nông kiểu mới đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm

15:11, 28/11/2025

Thanh Hóa: Làm nông kiểu mới đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm

Từ khóa:

Hoằng Hóa nông nghiệp công nghệ cao sản xuất sạch trải nghiệm nông sản VietGAP

Đọc thêm

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...

Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045

Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045

Mục tiêu đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm từ 5,0% - 6,0%/năm; sản lượng sữa lỏng chế biến đạt khoảng 9.700 triệu lít/năm; sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt khoảng 8.000 triệu lít/năm, đáp ứng khoảng 80% - 85% nhu cầu; sữa bột tăng trưởng khoảng 3,0% - 4,0%/năm, sản lượng đạt khoảng 415 nghìn tấn/năm…

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Sự thống nhất trong chỉ đạo, liên tục trong thực hiện và rõ ràng về trách nhiệm được coi là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững...

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ngành Công thương phải khẩn trương “bắt nhịp” ngay đầu năm

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ngành Công thương phải khẩn trương “bắt nhịp” ngay đầu năm

Tại buổi gặp mặt đầu Xuân 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Công Thương đối với mục tiêu công nghiệp hiện đại vào năm 2030; đồng thời chỉ đạo toàn ngành đổi mới tư duy từ "quản lý" sang "quản trị", tập trung hoàn thiện thể chế và triển khai các dự án trọng điểm ngay từ đầu năm...

Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường tôm hùm xanh tại Trung Quốc

Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường tôm hùm xanh tại Trung Quốc

Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm xanh của Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng đột phá tại thị trường Trung Quốc, đạt kim ngạch 840 triệu USD, tăng 131% so với năm 2024. Với khối lượng xuất khẩu 24.067 tấn, chiếm khoảng 34,5% thị phần tại Trung Quốc, Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu về xuất khẩu tôm hùm xanh vào thị trường này, vượt qua Canada - quốc gia nhiều năm giữ ngôi đầu, khi nước này chỉ còn xuất khẩu 15.355 tấn, tương đương khoảng 22% thị phần...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

7 mũi nhọn chiến lược: Động lực bứt phá của siêu đô thị TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

2

Rung lắc cường độ cao, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh

Chứng khoán

3

Mỹ dự kiến áp thuế quan 126% lên tấm pin năng lượng mặt trời Ấn Độ

Thế giới

4

Đầu năm, bán lẻ thời trang toàn cầu đã đối mặt với khó khăn

Tiêu & Dùng

5

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy