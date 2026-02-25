Bước đi chiến lược của HAUS Da Lat: Chính thức bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ hệ sinh thái tài chính xanh toàn cầu

Chủ đầu tư dự án bất động sản HAUS Da Lat vừa công bố bổ nhiệm ông Michael Sheren làm Chủ tịch HĐQT. Bổ nhiệm này đánh dấu bước kiện toàn quan trọng về quản trị và định hướng phát triển bền vững, tiếp tục củng cố lộ trình ESG mà thương hiệu HAUS đã hoạch định từ đầu.

Ông Michael Sheren (quốc tịch Anh) được biết đến là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tài chính xanh, quản trị và chính sách công. Hiện ông giữ vai trò Phó Chủ tịch Sáng kiến Môi trường Ngành Ngân hàng (Banking Environment Initiative), nghiên cứu viên tại Viện Lãnh đạo Bền vững thuộc Đại học Cambridge, cố vấn cao cấp cho Trung tâm Tài chính Bền vững của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Ông Michael Sheren - Chủ tịch HĐQT HAUS Da Lat. Ảnh: HAUS Da Lat.

Trước đó, ông từng là thành viên Nhóm chuyên gia về Quản trị bền vững của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và cố vấn cấp cao tại Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England), nơi ông tham gia tư vấn chiến lược cho ban lãnh đạo về quản trị, rủi ro và vận hành trong hệ thống tài chính – đặc biệt ở các chủ đề liên quan tới biến đổi khí hậu và chuẩn mực bền vững.

Trong các hoạt động khí hậu, ông tham gia sâu vào nỗ lực “xanh hóa” hệ thống tài chính toàn cầu, đồng chủ trì nhóm nghiên cứu tài chính bền vững G20; là đại biểu của Vương quốc Anh tại Mạng lưới các Ngân hàng Trung ương và Cơ quan giám sát tài chính vì mục tiêu xanh hóa (NGFS); đóng góp cho sáng kiến trái phiếu xanh kỹ thuật số thuộc Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS); đồng thời là đồng sáng lập Chương trình Tăng tốc Fintech của Ngân hàng Trung ương Anh.

Ông Michael Sheren là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tài chính xanh, quản trị và chính sách công. Ảnh: HAUS Da Lat.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong thị trường vốn quốc tế, ông Michael Sheren chuyên sâu về cấu trúc, phân phối và giao dịch các sản phẩm vốn cổ phần tư nhân (PE), bất động sản thương mại (CRE) và nợ cấu trúc cho các định chế tài chính hàng đầu tại New York và London. Nền tảng đó tạo nên lợi thế hiếm có: Khả năng kết nối giữa tài chính truyền thống và các chuẩn mực ESG đang định hình tương lai của ngành.

Michael Sheren sở hữu các bằng Thạc sĩ của Đại học Harvard, Trường Kinh tế London (LSE) và Đại học New York (NYU), cùng bằng Cử nhân của Đại học George Washington.

HAUS Da Lat là dự án tiên phong tại Việt Nam phát triển theo định hướng ESG. Ảnh: HAUS Da Lat.

Trên cương vị Chủ tịch HAUS Da Lat, ông Michael Sheren cho biết sẽ tiếp tục cùng doanh nghiệp và thương hiệu HAUS trong việc tăng cường nền tảng quản trị, thúc đẩy định hướng “xanh hóa” tài chính, phát triển bền vững và triển khai nhất quán lộ trình ESG đã được hoạch định.

The One Destination là doanh nghiệp tiên phong phát triển mô hình bất động sản ESG tại Việt Nam, với nhiều dự án và quỹ đất quy mô lớn trên khắp cả nước; trong đó có dự án HAUS Da Lat tọa lạc trước mặt hồ Xuân Hương - biểu tượng di sản của Đà Lạt.

Dự án bao gồm 68 căn Sky Villas và Sky Mansions sở hữu lâu dài, trung tâm thương mại và tổ hợp resort 5 sao InterContinental HAUS Da Lat. Hiện HAUS Da Lat đang được xây dựng các tổ hợp thành phần, trong đó dự kiến bàn giao HAUS Residences vào cuối năm 2027.

HAUS Residences với hữu hạn 68 căn Sky Villas và Sky Mansions được giới thiệu ra thị trường. Ảnh: HAUS Da Lat.

HAUS Da Lat được Lâm Đồng kì vọng sẽ trở thành mảnh ghép đưa Đà Lạt, Lâm Đồng lên bản đồ du lịch thế giới khi hợp tác phát triển với nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế: huyền thoại thiết kế kiến trúc & cảnh quan Kengo Kuma và cộng sự (KKAA); “phù thuỷ” thắp sáng các công trình nổi tiếng thế giới Isometrix Lighting & Design; nghệ sỹ sắp đặt không gian của những tỷ phú 1508 London; chuyên gia trị liệu, chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới Chiva-Som; tư vấn vận hành Copper Beech – đơn vị đứng sau những biểu tượng sống kín tiếng dành cho chính khách, tỷ phú và hoàng tộc trên thế giới.