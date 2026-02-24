Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300ha

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được thành lập với quy mô khoảng 5.300ha, định hướng phát triển đa chức năng, gồm khu công nghiệp, khu thương mại – dịch vụ, khu phi thuế quan, trung tâm logistics và trung tâm đổi mới sáng tạo. Khu kinh tế được xác định là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng quy mô khoảng 5.300ha, nằm trên địa bàn xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang.

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng sẽ có các khu chức năng như: khu vực phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp); khu thương mại - dịch vụ tổng hợp; khu vực phi thuế quan và khu dịch vụ logistic; trung tâm logicstic, trung tâm đổi mới sáng tạo. Quy mô, vị trí của của từng khu chức năng dự kiến được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Về mục tiêu phát triển, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng hướng tới khai thác tối đa lợi thế về nền tảng phát triển công nghiệp, dịch vụ, trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố. Đồng thời, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận và quốc tế; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngoài ra cũng xây dựng và phát triển Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng và Vùng đồng bằng sông Hồng (mục tiêu định hướng đóng góp khoảng 3 - 4% GRDP của Thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và trên 5% giai đoạn sau 2030). Khu kinh tế sẽ thực hiện các cơ chế, chính sách minh bạch, thông thoáng, thân thiện với doanh nghiệp, người dân…

Theo đó, hoạt động, cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý đối với Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng thực hiện theo pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế, pháp luật về đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

Lộ trình và kế hoạch phát triển là giai đoạn 2025 - 2026, hoàn thành quy hoạch chung và một số quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 đối với các phân khu quan trọng. Tiếp theo, giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thiện các thủ tục và triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng. Bước đầu vận hành hiệu quả những công trình, dự án đã xây dựng; hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trong khu kinh tế; nghiên cứu triển khai một số mô hình, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Đến giai đoạn 2031 - 2035, hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội của khu kinh tế; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao; tiếp tục thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực theo định hướng trong khu kinh tế.