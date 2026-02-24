Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300ha

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng
Hà vừa ký Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu
kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng quy mô khoảng 5.300ha, nằm
trên địa bàn xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải
Hưng và Bình Giang.
Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng
sẽ có các khu chức năng như: khu vực phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm
công nghiệp); khu thương mại - dịch vụ tổng hợp; khu vực phi thuế quan và khu dịch
vụ logistic; trung tâm logicstic, trung tâm đổi mới sáng tạo. Quy mô, vị trí của
của từng khu chức năng dự kiến được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng
Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
Về mục tiêu phát triển, Khu kinh
tế chuyên biệt Hải Phòng hướng tới khai thác tối đa lợi thế về nền tảng phát
triển công nghiệp, dịch vụ, trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp có
hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với tiềm năng, thế mạnh của Thành
phố. Đồng thời, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn
lân cận và quốc tế; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với
đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, văn hóa và bảo
đảm an sinh xã hội.
Ngoài ra cũng xây dựng và phát
triển Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trở
thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng và
Vùng đồng bằng sông Hồng (mục tiêu định hướng đóng góp khoảng 3 - 4% GRDP của Thành
phố Hải Phòng đến năm 2030 và trên 5% giai đoạn sau 2030). Khu kinh tế sẽ thực
hiện các cơ chế, chính sách minh bạch, thông thoáng, thân thiện với doanh nghiệp,
người dân…
Theo đó, hoạt động, cơ chế, chính
sách và tổ chức quản lý đối với Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng thực hiện
theo pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế, pháp luật về đầu tư và các văn
bản pháp luật liên quan.
Lộ trình và kế hoạch phát triển
là giai đoạn 2025 - 2026, hoàn thành quy hoạch chung và một số quy hoạch phân
khu xây dựng 1/2000 đối với các phân khu quan trọng. Tiếp theo, giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thiện
các thủ tục và triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng. Bước đầu vận hành hiệu quả
những công trình, dự án đã xây dựng; hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật,
nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trong khu kinh tế; nghiên cứu triển
khai một số mô hình, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.
Đến giai đoạn 2031 - 2035, hoàn
thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội của khu kinh tế; đẩy nhanh tiến trình
đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị xanh thông minh, với các dịch vụ chất
lượng cao; tiếp tục thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực theo định hướng trong
khu kinh tế.