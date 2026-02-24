Thứ Ba, 24/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300ha

Thanh Xuân

24/02/2026, 12:06

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được thành lập với quy mô khoảng 5.300ha, định hướng phát triển đa chức năng, gồm khu công nghiệp, khu thương mại – dịch vụ, khu phi thuế quan, trung tâm logistics và trung tâm đổi mới sáng tạo. Khu kinh tế được xác định là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng quy mô khoảng 5.300ha, nằm trên địa bàn xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang.

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng sẽ có các khu chức năng như: khu vực phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp); khu thương mại - dịch vụ tổng hợp; khu vực phi thuế quan và khu dịch vụ logistic; trung tâm logicstic, trung tâm đổi mới sáng tạo. Quy mô, vị trí của của từng khu chức năng dự kiến được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Về mục tiêu phát triển, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng hướng tới khai thác tối đa lợi thế về nền tảng phát triển công nghiệp, dịch vụ, trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố. Đồng thời, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận và quốc tế; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngoài ra cũng xây dựng và phát triển Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng và Vùng đồng bằng sông Hồng (mục tiêu định hướng đóng góp khoảng 3 - 4% GRDP của Thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và trên 5% giai đoạn sau 2030). Khu kinh tế sẽ thực hiện các cơ chế, chính sách minh bạch, thông thoáng, thân thiện với doanh nghiệp, người dân…

Theo đó, hoạt động, cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý đối với Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng thực hiện theo pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế, pháp luật về đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

Lộ trình và kế hoạch phát triển là giai đoạn 2025 - 2026, hoàn thành quy hoạch chung và một số quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 đối với các phân khu quan trọng.  Tiếp theo, giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thiện các thủ tục và triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng. Bước đầu vận hành hiệu quả những công trình, dự án đã xây dựng; hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trong khu kinh tế; nghiên cứu triển khai một số mô hình, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Đến giai đoạn 2031 - 2035, hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội của khu kinh tế; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao; tiếp tục thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực theo định hướng trong khu kinh tế. 

"Miền đất hứa" Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

12:45, 20/02/2026

12:45, 20/02/2026

“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch

11:16, 10/02/2026

11:16, 10/02/2026

Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn

08:31, 05/02/2026

08:31, 05/02/2026

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn

bất động sản hải phòng khu kinh tế chuyên biệt hải phòng

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong phát triển nhà ở xã hội

Tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong phát triển nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh từ quy định pháp luật trong phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch, loại hình nhà ở và đối tượng thụ hưởng đã được quy định cụ thể, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện…

Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

Hà Nội vừa sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Quy định mới có hiệu lực từ 23/2/2026, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính minh bạch trong việc xác định mức phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận hành nhà chung cư…

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dữ liệu đất đai theo các mốc trong 2026

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dữ liệu đất đai theo các mốc trong 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai…

Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm

Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm

Quá trình chỉnh trang, đầu tư hạ tầng đồng bộ đang tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho thành phố Huế, song vẫn giữ được bản sắc của một đô thị di sản.

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sau khi điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tiếp tục thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại khu vực 1 và khu vực 2, phối hợp hoàn tất thủ tục để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xây dựng "phòng tuyến kép" cho không gian số

eMagazine

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới "Đổi mới 2"

eMagazine

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

1

Giá trứng ở Mỹ giảm gần một nửa, người chăn nuôi lao đao

Thế giới

2

Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Kinh tế xanh

3

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Chứng khoán

5

Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt

Sức khỏe

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy