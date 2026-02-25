Starlink Services Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc 9X người Việt
Ngô Huyền
25/02/2026, 10:20
Ông Đỗ Bá Thích, sinh năm 1990, được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Starlink Services Việt Nam...
Starlink Services Việt Nam, pháp nhân thuộc tập đoàn của tỷ phú Elon Musk, đã bổ nhiệm ông Đỗ Bá Thích, sinh năm 1990, quê Hà Nội, giữ chức Tổng giám đốc.
Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này đã đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2025 với ngành nghề cốt lõi là viễn thông vệ tinh, đặt trụ sở tại phường Cửa Nam, TP. Hà Nội, vốn điều lệ 30 tỷ đồng.
Theo đó, ông Đỗ Bá Thích đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và bà Lauren Ashley Dreyer, Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu, giữ chức Chủ tịch của Starlink Services Việt Nam.
Trước đó, các hoạt động của SpaceX tại Đông Nam Á chủ yếu do đội ngũ chuyên gia quốc tế trực tiếp phụ trách.
Việc trao quyền điều hành cho một lãnh đạo thế hệ 9X người Việt Nam tại pháp nhân của tập đoàn công nghệ không gian hàng đầu thế giới lập tức thu hút sự chú ý của giới kinh doanh và công nghệ.
Starlink Services Việt Nam đăng ký cung cấp dịch vụ truy cập Internet cố định qua vệ tinh, cho thuê kênh truyền dẫn phục vụ các trạm thu phát sóng di động, cung cấp Internet vệ tinh di động trên biển và trên máy bay. Doanh nghiệp đồng thời đăng ký đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, bao gồm mạng viễn thông vệ tinh ứng dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp.
Dự án Starlink do SpaceX phát triển hướng tới mục tiêu phổ cập kết nối băng thông rộng tại những khu vực hạ tầng viễn thông truyền thống khó vươn tới. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các vùng chưa thể triển khai cáp quang hoặc nơi hạ tầng bị gián đoạn bởi thiên tai và biến động. Hiện Starlink đã hiện diện tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ khoảng 5 triệu người dùng toàn cầu.
Tại Việt Nam, tháng 4/2025, Starlink được Chính phủ chấp thuận triển khai thí điểm, trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh. Sau khi hoàn tất các điều kiện theo quy định, SpaceX tiếp tục được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh trong nước. Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, bảo đảm cơ sở pháp lý cho quá trình vận hành.
Trong giai đoạn đầu, hệ thống được phép triển khai với 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Cấu hình này cho phép thiết lập hạ tầng thu phát tín hiệu hợp pháp, bảo đảm tương thích với các mạng vô tuyến hiện hữu, góp phần mở rộng năng lực kết nối và gia tăng độ ổn định cho thị trường viễn thông.
Về công nghệ, Starlink vận hành hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp LEO ở độ cao từ 160 km đến dưới 2.000 km so với mực nước biển. Ưu điểm của mô hình này là độ trễ tín hiệu thấp và tốc độ truyền dữ liệu cao. Tính đến tháng 2/2025, Starlink dẫn đầu thế giới về quy mô với hơn 6.000 vệ tinh đã được phóng và đưa vào khai thác thực tế.
Tại Việt Nam, dịch vụ Internet vệ tinh sẽ song hành cùng hạ tầng viễn thông mặt đất dựa trên cáp quang và các trạm thu phát sóng 4G, 5G do Viettel, VNPT và MobiFone vận hành. Sự bổ sung này mở rộng khả năng phủ sóng tới những khu vực khó tiếp cận hạ tầng vật lý, gia tăng lựa chọn kết nối cho người dùng và doanh nghiệp.
Trước khi đảm nhiệm vai trò điều hành tại doanh nghiệp này, ông có hành trình dài gắn bó với Công ty Luật TNHH ASL từ năm 2013 đến nay ở vị trí là một trong những nhà sáng lập và Luật sư thành viên cấp cao (Senior Partner).
Việc thành lập pháp nhân và trao quyền điều hành cho lãnh đạo người Việt Nam được xem là bước chuẩn bị mang tính nền tảng trước khi doanh nghiệp chính thức mở rộng hoạt động thương mại tại Việt Nam.
