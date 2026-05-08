Rohto-Mentholatum Việt Nam tổ chức chuỗi hội nghị đồng hành cùng đối tác chiến lược
P.V
08/05/2026, 15:23
Nhằm mục đích củng cố nền tảng kết nối, chia sẻ và định hình tương lai ngành Dược mỹ phẩm với các đối tác chiến lược trong bối cảnh thị trường đang chuyển đổi mạnh mẽ cũng như tăng cường sự hợp tác bền vững, Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã tổ chức chuỗi hội nghị đồng hành cùng đối tác chiến lược vào ngày 10/4/2026.
Sự kiện lần này cũng là một trong những hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Cty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam).
Sự kiện quy tụ hơn 400 đối tác chiến lược tiêu biểu trên toàn quốc, đại diện cho đầy đủ các kênh phân phối trọng yếu trong ngành Dược mỹ phẩm, bao gồm:
Chuỗi nhà thuốc và Phar Chain hàng đầu Long Châu, Pharmacity, An Khang, Trung Sơn, Dược Vương, MedX, cùng nhiều hệ thống nhà thuốc lớn tại địa phương
Chuỗi bán lẻ Health &Beauthy và mỹ phẩm hiện đại Guardian, Watsons, Hasaki, Medicare, Sociolla, Nuty, Sammishop, Thế Giới Skinfood, Beyond K, Glam…
Hệ thống siêu thị và bán lẻ hiện đại (MT) AEON, Lotte Mart, Co.opmart, Big C, Emart, Kingfood, Mega Market, An Nam…
Chuỗi cửa hàng tiện lợi và bán lẻ nhanh (CVS) Circle K, GS25, Ministop, FamilyMart, B’smart…
Kênh thương mại điện tử và đối tác số TikTok Shop, TikTok Office, KOLs/KOCs, Brand Ambassador…
Hệ thống cửa hàng mỹ phẩm và nhà thuốc lớn tại địa phương Hàng trăm đối tác phân phối, nhà thuốc và cửa hàng mỹ phẩm tiêu biểu trên toàn quốc.
Thông tin sự kiện
Tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra vào ngày 10/4/2026, tại Vinpearl Landmark 81 – Grand Ballroom, Tầng B2 lúc 14:00 – 21:00
Phần 1: Trải nghiệm hành trình 30 năm – giải mã DNA Rohto
Lấy triết lý “lấy con người làm trung tâm” làm nền tảng, khu vực trải nghiệm được xây dựng như một hành trình tương tác với 5 điểm chạm – 5 giá trị cốt lõi, thể hiện DNA phát triển của Rohto tại Việt Nam: Chạm Triệu niềm tin – Khởi đầu bằng chữ “TÍN”, chạm Triệu kết nối – Sức mạnh của sự đồng hành, chạm Triệu nhu cầu – Thấu hiểu để dẫn đầu, chạm Triệu sẻ chia – Cam kết trách nhiệm cộng đồng, chạm Triệu trái tim – Hướng tới tương lai.
Phần 2: Hội nghị đối tác chiến lược
Hội nghị tập trung cập nhật bức tranh thị trường, chính sách và định hướng hợp tác trong giai đoạn mới, với các nội dung chính: Cập nhật thị trường 2026, cập nhật chính sách và chuyển đổi kinh doanh, phiên thảo luận chuyên sâu, chiến lược hợp tác và giải pháp từ Rohto, công cụ hỗ trợ vận hành, lễ ký kết hợp tác chiến lược.
