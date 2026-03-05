Rộn ràng ngày hội tòng quân tại nhiều địa phương

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...

Sáng 5/3, hàng ngàn thanh niên ở Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Quỳ Châu (Nghệ An) tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026. Đây là năm đầu tiên công tác tuyển quân được thực hiện trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Khu vực 3 – Quỳ Châu hiện có 26 xã, phường. Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Năm 2026, khu vực được giao chỉ tiêu 740 thanh niên chính thức và 48 thanh niên dự phòng; trong đó có 658 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 82 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu.

Các tân binh Nghệ An sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Các tân binh chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 22, có 5 đảng viên và 653 đoàn viên. Đáng chú ý, có 269 công dân đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hầu hết thanh niên trúng tuyển đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa đáp ứng yêu cầu và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu, Nghệ An công bố quyết định chỉ tiêu giao quân

Sau lễ giao nhận quân, các tân binh được bàn giao cho 9 đơn vị quân đội và 1 đơn vị công an. Trong đó, Sư đoàn 324 tiếp nhận 257 thanh niên; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp nhận 120 thanh niên; Sư đoàn 341 tiếp nhận 107 thanh niên; Sư đoàn 968 tiếp nhận 87 thanh niên.

Tân binh Hồ Văn Tuệ xin hứa trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 26 xã, phường trong khu vực, nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định, không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm học tập, rèn luyện, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”

Ngoài ra, Công an tỉnh tiếp nhận 82 thanh niên; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 52 thanh niên; Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận 24 thanh niên; các đơn vị Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân chủng Hải quân và Phòng không - Không quân tiếp nhận từ 3 đến 4 thanh niên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải thắp lửa truyền thống

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Trọng Hoàng nhấn mạnh, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hằng năm có hơn 3.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Dù ở bất kỳ môi trường nào, những người con quê hương xứ Nghệ luôn thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo địa phương động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 3.816 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó 3.450 thanh niên tham gia Quân đội nhân dân và 366 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các tân binh chia tay người thân trước khi nhập ngũ

Tại Quảng Trị, sáng cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2, phường Nam Đông Hà), tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 thuộc điểm giao quân số 4, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Triệu Phong.

giao nhận quân tại Quảng Trị diễn ra trong không khí trang nghiêm

Điểm giao nhận quân này có 654 thanh niên đến từ 15 xã, phường phía Nam tỉnh Quảng Trị. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi Nhân dân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

654 thanh niên của 15 xã, phường phía Nam tỉnh Quảng Trị chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, lễ giao nhận quân là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là ngày hội lớn của tuổi trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ với đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ông Tiến đề nghị các tân binh xác định rõ trách nhiệm của người chiến sĩ, phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng chí, đồng đội; tích cực học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ, rèn luyện thể lực và kỹ năng quân sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa động viên tân binh trước giờ nhập ngũ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bắt tay động viên các tân binh

Tại thành phố Huế, sáng cùng ngày, lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 5 điểm trên địa bàn. Các buổi lễ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

í thư Thành ủy thành phố Huế Nguyễn Đình Trung thắp đuốc tại lễ giao nhận quân

Tại điểm giao nhận quân số 2 – Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố, có 537 thanh niên đại diện cho các phường, xã như Kim Long, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Phú Xuân, Thuận Hóa, Hương An, An Cựu và Bình Điền lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng cờ cho các đơn vị nhận quân

Lãnh đạo thành phố Huế mong muốn các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ

Tại điểm giao nhận quân số 5 – Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông Phú Lộc, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Phú Lộc cũng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn ngay từ đầu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên rõ rệt.

Lãnh đạo thành phố Huế động viên thanh niên trước khi lên đường.

Tại buổi lễ nhận quân, các nghi thức truyền thống như thắp lửa truyền thống, đánh trống mở hội tòng quân được tổ chức trang nghiêm. Lãnh đạo địa phương đã tặng hoa, động viên các tân binh trước khi lên đường về đơn vị, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của quê hương đối với thế hệ trẻ.