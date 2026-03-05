Rộn ràng ngày hội tòng quân tại nhiều địa phương

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...
Sáng 5/3, hàng ngàn thanh niên ở Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 –
Quỳ Châu (Nghệ An) tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026. Đây là năm đầu tiên công
tác tuyển quân được thực hiện trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương
hai cấp.
Khu vực 3 – Quỳ Châu hiện có 26 xã, phường. Với phương châm
“Tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ
các khâu trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Năm 2026, khu vực
được giao chỉ tiêu 740 thanh niên chính thức và 48 thanh niên dự phòng; trong
đó có 658 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 82 thanh niên thực hiện nghĩa vụ
Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu.
Các tân binh chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 22, có 5 đảng viên
và 653 đoàn viên. Đáng chú ý, có 269 công dân đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về
Đảng. Hầu hết thanh niên trúng tuyển đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa đáp ứng
yêu cầu và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Sau lễ giao nhận quân, các tân binh được bàn giao cho 9 đơn vị
quân đội và 1 đơn vị công an. Trong đó, Sư đoàn 324 tiếp nhận 257 thanh niên; Tổng
cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp nhận 120 thanh niên; Sư đoàn 341 tiếp nhận 107
thanh niên; Sư đoàn 968 tiếp nhận 87 thanh niên.
Ngoài ra, Công an tỉnh tiếp nhận
82 thanh niên; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 52 thanh niên; Bộ đội Biên
phòng tỉnh tiếp nhận 24 thanh niên; các đơn vị Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân
chủng Hải quân và Phòng không - Không quân tiếp nhận từ 3 đến 4 thanh niên.
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Phạm
Trọng Hoàng nhấn mạnh, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hằng
năm có hơn 3.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ
Công an nhân dân. Dù ở bất kỳ môi trường nào, những người con quê hương xứ Nghệ
luôn thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao.
Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 3.816 thanh niên lên đường nhập
ngũ; trong đó 3.450 thanh niên tham gia Quân đội nhân dân và 366 thanh niên thực
hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Tại Quảng Trị, sáng cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2, phường
Nam Đông Hà), tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 thuộc điểm giao
quân số 4, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Triệu Phong.
Điểm giao nhận quân này có 654 thanh niên đến từ 15 xã, phường
phía Nam tỉnh Quảng Trị. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi Nhân
dân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ
quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, lễ giao nhận quân là sự kiện chính trị quan trọng,
thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là ngày hội lớn của tuổi trẻ lên đường thực hiện
nghĩa vụ với đất nước.
Ông Tiến đề nghị các tân binh xác định rõ trách nhiệm của người
chiến sĩ, phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng
chí, đồng đội; tích cực học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ, rèn luyện thể lực
và kỹ năng quân sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại thành phố Huế, sáng cùng ngày, lễ giao nhận quân năm 2026
được tổ chức đồng loạt tại 5 điểm trên địa bàn. Các buổi lễ diễn ra trang trọng,
nhanh gọn, đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tại điểm giao nhận quân số 2 – Trung tâm Văn hóa Điện ảnh
thành phố, có 537 thanh niên đại diện cho các phường, xã như Kim Long, Thủy
Xuân, Vỹ Dạ, Phú Xuân, Thuận Hóa, Hương An, An Cựu và Bình Điền lên đường nhập
ngũ.
Lãnh đạo thành phố Huế mong muốn các tân binh nhanh chóng hòa nhập
với môi trường quân ngũ, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, huấn luyện,
rèn luyện bản lĩnh chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại điểm giao nhận quân số 5 – Trung tâm Văn hóa, Thông tin
và Truyền thông Phú Lộc, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Phú Lộc cũng tổ chức
lễ giao nhận quân, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ chuẩn bị tốt
công tác tuyển chọn ngay từ đầu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được
nâng lên rõ rệt.
Tại buổi lễ nhận quân, các nghi
thức truyền thống như thắp lửa truyền thống, đánh trống mở hội tòng quân được tổ
chức trang nghiêm. Lãnh đạo địa phương đã tặng hoa, động viên các tân binh trước
khi lên đường về đơn vị, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của quê hương đối với thế
hệ trẻ.
Từ miền biên viễn đến phố thị, rộn ràng chuẩn bị cho"ngày hội" bầu cử
06:43, 05/03/2026
Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra vào tháng 12
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản
Liên quan đến vụ án “Xôi Lạc TV”, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026
Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...
Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử
Bộ Y tế đề nghị bố trí đủ nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử...
Doanh nghiệp thực phẩm cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm trước 16/4
Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ ngày 16/4/2026...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: