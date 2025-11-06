Ngày hội Việt Nam hạnh phúc sẽ diễn ra vào tháng 12

Ngày 5/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ–BVTTDL về tổ chức Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. ﻿Ngày hội dự kiến sẽ được tổ chức 3 ngày trong tháng 12/2025 tại Hà Nội…

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 không chỉ là một chuỗi hoạt động, mà còn là một hành trình trải nghiệm, khám phá nghệ thuật. Ý tưởng tổng quan sự kiện bao gồm 14 hoạt động (dự kiến) bắt đầu từ phố Lê Thái Tổ đến phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay và kết thúc ở sân khấu tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Các hoạt động tiêu biểu gồm: Phòng chiếu phim "Hạnh phúc từng khoảnh khắc". Đây là trải nghiệm mang đến những góc nhìn giản dị về hạnh phúc qua nhiều thước phim: từ hạnh phúc gia đình, công việc yêu thích, giá trị cống hiến, đam mê sáng tạo cho đến khoảnh khắc hòa mình cùng đất nước, con người Việt Nam.

“Con đường hạnh phúc” là triển lãm các tác phẩm ảnh xuất sắc xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, được sắp xếp theo chủ đề với từng góc cạnh của hạnh phúc trong cuộc sống. Song song, “Chụp hình kết hợp số hoá” là trải nghiệm tại các quầy chụp hình tự động, nơi mỗi bức ảnh không chỉ là kỷ niệm, mà còn là khoảnh khắc của niềm tin và niềm tự hào về một Việt Nam hạnh phúc.

Tương tự, “Lăng kính hạnh phúc sẽ là nơi hội tụ của nhiều thế hệ yêu nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, là nhịp cầu kết nối những trái tim cùng chung niềm đam mê. Các nhiếp ảnh gia từng tham dự cuộc thi Happy Vietnam các năm 2023, 2024, 2025 sẽ góp mặt, chia sẻ kinh nghiệm từ việc sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp đến cả những khung hình được ghi lại chỉ bằng chiếc điện thoại trên tay.

Thú vị hơn, hoạt động “Gửi hạnh phúc đến ngày mai” khuyến khích du khách viết ra những ước mơ, những tâm sự thầm kín và thả vào hòm thư “Việt Nam hạnh phúc”. Còn “Cây hạnh phúc” là nơi lưu giữ những khoảnh khắc và thông điệp hạnh phúc của mỗi người khi tham gia. Mỗi tấm thiệp được treo lên không chỉ là một kỷ niệm, mà còn lan tỏa và lớn dần, trở thành biểu tượng kết nối hạnh phúc của Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong Ngày hội còn diễn ra hội thảo chuyên đề "Hạnh phúc". Các diễn giả có lượng theo dõi lớn, là nhân vật truyền cảm hứng về hạnh phúc hoặc những gương mặt trẻ nổi tiếng ở mọi ngành nghề chia sẻ về hành trình không dừng lại của mình, lan tỏa những điều tích cực tạo nên hạnh phúc.

Vượt lên khuôn khổ của một cuộc thi thông thường, Khắc họa hạnh phúc” là các thử thách sáng tạo tại sự kiện từ chụp ảnh, quay video đến vẽ tranh được thiết kế như những hành trình trải nghiệm. Ở đó, mỗi người không chỉ khám phá giới hạn bản thân, mà còn tìm thấy niềm vui thuần khiết khi biến những khoảnh khắc và ý tưởng thành tác phẩm.

Đặc biệt, trong ngày thứ 2 của sự kiện Vietnam Happy Fest 2025 sẽ là chương trình “Hơn cả yêu - 80 cặp đôi có câu chuyện hạnh phúc”, mang trọn vẹn ý nghĩa, biểu tượng cho 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc. Trong không khí ấm cúng và thiêng liêng, 80 cặp đôi sẽ cùng nhau cử hành một lễ cưới chung. Hạnh phúc của họ là lời khẳng định rạng rỡ nhất cho khát vọng hạnh phúc của cả một dân tộc.

Một điểm nhấn nhân văn sâu sắc trong khuôn khổ sự kiện chính là hoạt động "Giọt máu sẻ chia". Tham gia hiến máu là cách chúng ta biến lòng nhân ái thành hành động thiết thực, góp phần viết tiếp những câu chuyện về sự sống và lan tỏa hạnh phúc của sự cho đi.

﻿Trong suốt 03 buổi chiều tối của sự kiện (ngày 1, 2, 3), những ban nhạc Acoustic và nhóm nhảy hiện đại sẽ tạo nên một không gian âm nhạc đầy hứng khởi, khuấy động mọi giác quan. Đặc biệt, đêm âm nhạc nghệ thuật “Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Concert 2025” sẽ là một bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, nơi hình ảnh "Việt Nam hạnh phúc" tỏa sáng trước bạn bè quốc tế.

Đêm nhạc là cái kết trọn vẹn của sự kiện Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. Trước khi bế mạc sự kiện là nghi thức công bố video biểu tượng hạnh phúc Việt Nam và sẽ được phát đồng loạt cùng một thời điểm trên các màn hình led toàn quốc.