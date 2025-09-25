“Rộng đường” cho doanh nghiệp Blockchain, Web3 Việt Nam

Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường tài sản số sôi động nhất thế giới, với 17 triệu người sở hữu tài sản tiền số tính đến cuối năm 2024, đứng thứ bảy toàn cầu.

Theo ước tính, tổng giá trị giao dịch liên quan đến tài sản số tại Việt Nam trong năm qua đạt khoảng 100 - 120 tỷ USD, với lợi nhuận đầu tư tài sản số ước tính khoảng 1,2 tỷ USD, xếp thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Anh. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đang hoạt động trong "vùng xám" pháp lý, khiến nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phát triển.

Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của các startup trong lĩnh vực Blockchain và Web3. Quyết định số 1236/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ Blockchain đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu trong khu vực về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này. Đặc biệt, Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sẽ cung cấp khung pháp lý rõ ràng cho tài sản số, giúp các doanh nghiệp yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 9/9/2025, sẽ là cơ sở để đánh giá và hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực này. Điều này không chỉ giúp Việt Nam bắt kịp các thị trường tài chính lớn mà còn tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, việc mở cửa pháp lý cũng đặt ra thách thức lớn cho cơ quan quản lý. Nếu không có khung pháp lý chặt chẽ, thị trường tài sản số có thể trở thành môi trường cho các hành vi đầu cơ và lừa đảo. Do đó, việc lựa chọn Đà Nẵng làm "phòng thí nghiệm" cho các thử nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực này là một bước đi cần thiết, giúp quản lý rủi ro và tích lũy kinh nghiệm trước khi mở rộng ra toàn quốc.

Với những cam kết mạnh mẽ từ cơ quan quản lý và loạt chính sách quyết liệt đang được triển khai, thời điểm để các doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế trên thị trường tài sản số chỉ còn là vấn đề thời gian...

