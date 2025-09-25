Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

“Rộng đường” cho doanh nghiệp Blockchain, Web3 Việt Nam

Ngô Huyền

25/09/2025, 17:13

Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường tài sản số sôi động nhất thế giới, với 17 triệu người sở hữu tài sản tiền số tính đến cuối năm 2024, đứng thứ bảy toàn cầu.

VnEconomy

Theo ước tính, tổng giá trị giao dịch liên quan đến tài sản số tại Việt Nam trong năm qua đạt khoảng 100 - 120 tỷ USD, với lợi nhuận đầu tư tài sản số ước tính khoảng 1,2 tỷ USD, xếp thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Anh. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đang hoạt động trong "vùng xám" pháp lý, khiến nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phát triển.

Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của các startup trong lĩnh vực Blockchain và Web3. Quyết định số 1236/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ Blockchain đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu trong khu vực về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này. Đặc biệt, Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sẽ cung cấp khung pháp lý rõ ràng cho tài sản số, giúp các doanh nghiệp yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 9/9/2025, sẽ là cơ sở để đánh giá và hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực này. Điều này không chỉ giúp Việt Nam bắt kịp các thị trường tài chính lớn mà còn tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, việc mở cửa pháp lý cũng đặt ra thách thức lớn cho cơ quan quản lý. Nếu không có khung pháp lý chặt chẽ, thị trường tài sản số có thể trở thành môi trường cho các hành vi đầu cơ và lừa đảo. Do đó, việc lựa chọn Đà Nẵng làm "phòng thí nghiệm" cho các thử nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực này là một bước đi cần thiết, giúp quản lý rủi ro và tích lũy kinh nghiệm trước khi mở rộng ra toàn quốc.

Với những cam kết mạnh mẽ từ cơ quan quản lý và loạt chính sách quyết liệt đang được triển khai, thời điểm để các doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế trên thị trường tài sản số chỉ còn là vấn đề thời gian...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

VnEconomy

Từ khóa:

blockchain chiến lược quốc gia startup tài sản số thị trường tài sản mã hóa Web3

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP

Hơn 90% giao dịch ngân hàng hiện được thực hiện qua kênh số, trong khi trên 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản ngân hàng. Khối lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh mỗi ngày trở thành nguồn tài nguyên vô giá, giúp các ngân hàng phát triển những sản phẩm và dịch vụ ngày càng thông minh hơn…

Con người giữ vai trò gì trong doanh nghiệp trước kỷ nguyên AI?

Con người giữ vai trò gì trong doanh nghiệp trước kỷ nguyên AI?

AI và Big Data đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, nhưng điều thật sự quyết định thành công không chỉ ở công nghệ. Văn hóa và cách tương tác với thế giới số sẽ định hình giá trị và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp…

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp robotaxi, hay taxi tự lái, xuất phát từ sự hội tụ của tính bền vững, nhu cầu về các giải pháp giao thông hiệu quả và quá trình đô thị hóa ngày càng tăng của các thành phố trên toàn cầu. Với những tiến bộ không ngừng trong công nghệ tự hành, thị trường robotaxi đánh dấu một bước tiến đột phá trong giao thông đô thị, mang đến giải pháp đầy hứa hẹn cho những thách thức như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm khí thải và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ taxi.

Nguyên nhân giá đất hiếm thế giới tăng vọt

Nguyên nhân giá đất hiếm thế giới tăng vọt

Giá neodymium-praseodymium - nguyên tố đất hiếm quan trọng được dùng để sản xuất nam chất đất hiếm sử dụng trong sản xuất xe điện – hiện ở mức cao nhất kể từ năm 2023…

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

1

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

2

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Đầu tư

3

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Đầu tư

4

Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Đầu tư

5

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kinh tế xanh

