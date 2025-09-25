“Rộng đường” cho doanh nghiệp Blockchain, Web3 Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường tài sản số sôi động nhất thế giới, với 17 triệu người sở hữu tài sản tiền số tính đến cuối năm 2024, đứng thứ bảy toàn cầu.
Theo ước tính, tổng giá trị giao dịch liên quan đến tài sản số tại Việt Nam trong năm qua đạt khoảng 100 - 120 tỷ USD, với lợi nhuận đầu tư tài sản số ước tính khoảng 1,2 tỷ USD, xếp thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Anh. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đang hoạt động trong "vùng xám" pháp lý, khiến nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phát triển.
Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của các startup trong lĩnh vực Blockchain và Web3. Quyết định số 1236/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ Blockchain đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu trong khu vực về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này. Đặc biệt, Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sẽ cung cấp khung pháp lý rõ ràng cho tài sản số, giúp các doanh nghiệp yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh.
Đáng chú ý, Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 9/9/2025, sẽ là cơ sở để đánh giá và hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực này. Điều này không chỉ giúp Việt Nam bắt kịp các thị trường tài chính lớn mà còn tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên, việc mở cửa pháp lý cũng đặt ra thách thức lớn cho cơ quan quản lý. Nếu không có khung pháp lý chặt chẽ, thị trường tài sản số có thể trở thành môi trường cho các hành vi đầu cơ và lừa đảo. Do đó, việc lựa chọn Đà Nẵng làm "phòng thí nghiệm" cho các thử nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực này là một bước đi cần thiết, giúp quản lý rủi ro và tích lũy kinh nghiệm trước khi mở rộng ra toàn quốc.
Với những cam kết mạnh mẽ từ cơ quan quản lý và loạt chính sách quyết liệt đang được triển khai, thời điểm để các doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế trên thị trường tài sản số chỉ còn là vấn đề thời gian...
Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...
Hơn 90% giao dịch ngân hàng hiện được thực hiện qua kênh số, trong khi trên 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản ngân hàng. Khối lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh mỗi ngày trở thành nguồn tài nguyên vô giá, giúp các ngân hàng phát triển những sản phẩm và dịch vụ ngày càng thông minh hơn…
AI và Big Data đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, nhưng điều thật sự quyết định thành công không chỉ ở công nghệ. Văn hóa và cách tương tác với thế giới số sẽ định hình giá trị và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp…
Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp robotaxi, hay taxi tự lái, xuất phát từ sự hội tụ của tính bền vững, nhu cầu về các giải pháp giao thông hiệu quả và quá trình đô thị hóa ngày càng tăng của các thành phố trên toàn cầu. Với những tiến bộ không ngừng trong công nghệ tự hành, thị trường robotaxi đánh dấu một bước tiến đột phá trong giao thông đô thị, mang đến giải pháp đầy hứa hẹn cho những thách thức như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm khí thải và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ taxi.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: