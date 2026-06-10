ROX Living Đức Thọ: "Món quà ý nghĩa cho cha mẹ của những người con lập nghiệp xa quê"
Tuấn Sơn
10/06/2026, 14:00
Với nhiều người con xa quê, hành trình đi xa để lập nghiệp cuối cùng vẫn hướng về một đích đến quen thuộc: Tìm một nơi xứng đáng để trở về. Và một tổ ấm xanh, tiện nghi, an toàn ngay giữa quê hương có lẽ chính là món quà ý nghĩa nhất.
Rời Hà Tĩnh ra Hà Nội lập nghiệp từ những năm đầu tuổi đôi mươi, anh Trần Quang Minh từng nghĩ thành công là khi có được một vị trí tốt nơi Thủ đô, sở hữu nhà ở trung tâm và xây dựng sự nghiệp riêng vững vàng. Nhưng sau hơn 20 năm bươn chải, điều khiến anh trăn trở nhiều nhất lại là cha mẹ ở quê ngày một già đi.
“Có những lần gọi điện về, tôi nghe mẹ bảo trời trở gió nên bố lại đau chân, hay điện trong nhà chập chờn sau mưa lớn. Lúc đó mới thấy mình đi xa bao nhiêu năm nhưng chưa thực sự làm được điều gì đủ đầy cho bố mẹ”, anh Minh chia sẻ.
KHI MÓN QUÀ LỚN NHẤT CHO CHA MẸ KHÔNG NẰM Ở NHỮNG GIÁ TRỊ HÀO NHOÁNG PHƯƠNG XA
Giống nhiều người con xa quê, anh từng nghĩ đến việc đón cha mẹ ra Hà Nội sinh sống.
Nhưng người lớn tuổi vốn quen nhịp sống quê nhà, quen tiếng nói xóm giềng, quen những buổi sáng thong thả bên chén trà và không khí trong lành nơi miền quê yên bình. Điều họ cần không phải là một căn hộ giữa phố thị đông đúc, mà là một nơi ở tiện nghi hơn, văn minh hơn nhưng vẫn gần với bà con làng xóm, họ hàng.
Cơ duyên đến trong một lần anh trở về thăm gia đình và ghé qua khu đô thị do ROX Living Đức Thọ. Điều khiến anh ấn tượng không chỉ là quy hoạch hiện đại mà còn là cảm giác thư thái hiếm có giữa một đô thị trẻ đang chuyển mình.
Những tuyến đường nội khu rộng rãi, cảnh quan xanh mát và nhịp sống bình yên khiến anh hình dung ngay đến cuộc sống tuổi già mà cha mẹ mình xứng đáng được tận hưởng. “Khi đưa bố mẹ đến tham quan, tôi thấy ánh mắt ông bà vui lắm. Lúc đó tôi hiểu rằng, đôi khi món quà lớn nhất dành cho cha mẹ không phải thứ gì quá xa hoa, mà đơn giản là cho họ một cuộc sống đủ đầy và bình yên”, anh Minh chia sẻ.
Không riêng anh Minh, nhiều người con Hà Tĩnh thành đạt hiện nay cũng đang có xu hướng tìm về những dự án chất lượng ngay trên quê hương như một cách đầu tư cho tương lai và báo hiếu cha mẹ. Một ngôi nhà gần quê giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, để mỗi cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, hành trình trở về không còn quá xa xôi.
ROX LIVING ĐỨC
THỌ: NƠI GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG GIAO THOA CÙNG BIỂU TƯỢNG THÀNH ĐẠT
Với nhiều người con Hà Tĩnh thành đạt xa quê, báo hiếu cha mẹ không còn dừng ở những món quà vật chất ngắn hạn, mà là mong muốn mang đến một cuộc sống đủ đầy, an nhàn và an tâm lâu dài. Trong xu hướng đó, ROX Living Đức Thọ đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm như một “món quà an cư” trọn vẹn dành cho đấng sinh thành.
Trước hết, dự án đáp ứng đúng nhu cầu sống của thế hệ lớn tuổi: một không gian xanh, trong lành và thư thái giữa trung tâm Đức Thọ. Hệ thống 2 công viên chủ đề cùng 2 clubhouse hiện đại tạo nên môi trường sống vừa gần gũi thiên nhiên, vừa đầy đủ tiện ích cho nhu cầu đi bộ, tập thể dục, giao lưu cộng đồng hay chăm sóc sức khỏe tinh thần mỗi ngày. Với cha mẹ lớn tuổi, giá trị lớn nhất đôi khi chỉ đơn giản là được sống ở nơi thoáng đãng, an toàn, có hàng xóm thân quen và đầy đủ tiện nghi ngay gần quê hương.
Không chỉ là nơi an cư, ROX Living Đức Thọ còn mang ý nghĩa như một biểu tượng của sự thành đạt. Sở hữu một căn nhà tại “tọa độ vàng” Yên Trung không đơn thuần là có thêm bất động sản, mà còn là cách những người con xa quê khẳng định vị thế và gửi gắm niềm tự hào về quê hương đang đổi thay từng ngày. Một khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản giữa trung tâm Đức Thọ cũng phản ánh khát vọng sống chất lượng cao đang hiện hữu ngay tại địa phương.
Đặc biệt, sự minh bạch pháp lý cùng uy tín của chủ đầu tư trở thành yếu tố quan trọng với nhiều khách hàng xa quê - những người cần một tài sản bền vững để gìn giữ cho gia đình, cho nhiều thế hệ sau. Khẳng định lời cam kết vững chắc đó, dự án hiện đã chính thức có sổ hồng lâu dài và Lễ trao sổ hồng cho các cư dân sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 20/6/2026 tới đây.
Giữa nhịp sống bận rộn nơi đô thị lớn, khi thành công ý nghĩa nhất là có thể mang những điều tốt đẹp trở về cho gia đình, thì một tổ ấm xanh với chủ quyền sổ hồng trao tay tại ROX Living Đức Thọ chính là cơ hội vững chắc nhất để các nhà đầu tư thông thái hiện thực hóa món quà báo hiếu và khẳng định vị thế kiêu hãnh ngay hôm nay.
Người mua biệt thự ven hồ tính lại bài toán dòng tiền
Sau giai đoạn trầm lắng của bất động sản nghỉ dưỡng, người mua các tài sản giá trị lớn không còn chỉ quan tâm đến cảnh quan hay kỳ vọng tăng giá. Dòng tiền ban đầu, chi phí vốn và khả năng sử dụng thực tế đang trở thành những yếu tố được cân nhắc kỹ hơn.
Bộ Xây dựng phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Đối với việc phân cấp thẩm quyền quyết định giao tài sản bằng hiện vật, Bộ Xây dựng quy định, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được quyết định giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan, đơn vị cấp dưới trực thuộc, trừ loại tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, đất để xây dựng trụ sở làm việc…
Hà Nội: Nguồn cung căn hộ tăng mạnh, định hình lại hành vi người mua nhà
Thời gian gần đây, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội ghi nhận đà tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Sự xuất hiện của nhiều dự án mới mang đến thêm lựa chọn cho người mua, đồng thời cũng khiến quyết định xuống tiền trở nên thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt để thúc đẩy liên kết Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long
Các chuyên gia và địa phương đánh giá dự thảo Luật Đô thị đặc biệt là bước tiến quan trọng trong việc luật hóa cơ chế liên kết vùng, tạo nền tảng cho TP. Hồ Chí Minh phát huy vai trò đầu tàu và thúc đẩy liên kết khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long...
TP.Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh
Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP.Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: