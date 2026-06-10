ROX Living Đức Thọ: "Món quà ý nghĩa cho cha mẹ của những người con lập nghiệp xa quê"

Với nhiều người con xa quê, hành trình đi xa để lập nghiệp cuối cùng vẫn hướng về một đích đến quen thuộc: Tìm một nơi xứng đáng để trở về. Và một tổ ấm xanh, tiện nghi, an toàn ngay giữa quê hương có lẽ chính là món quà ý nghĩa nhất.

Rời Hà Tĩnh ra Hà Nội lập nghiệp từ những năm đầu tuổi đôi mươi, anh Trần Quang Minh từng nghĩ thành công là khi có được một vị trí tốt nơi Thủ đô, sở hữu nhà ở trung tâm và xây dựng sự nghiệp riêng vững vàng. Nhưng sau hơn 20 năm bươn chải, điều khiến anh trăn trở nhiều nhất lại là cha mẹ ở quê ngày một già đi.

“Có những lần gọi điện về, tôi nghe mẹ bảo trời trở gió nên bố lại đau chân, hay điện trong nhà chập chờn sau mưa lớn. Lúc đó mới thấy mình đi xa bao nhiêu năm nhưng chưa thực sự làm được điều gì đủ đầy cho bố mẹ”, anh Minh chia sẻ.

KHI MÓN QUÀ LỚN NHẤT CHO CHA MẸ KHÔNG NẰM Ở NHỮNG GIÁ TRỊ HÀO NHOÁNG PHƯƠNG XA

Giống nhiều người con xa quê, anh từng nghĩ đến việc đón cha mẹ ra Hà Nội sinh sống.

Nhưng người lớn tuổi vốn quen nhịp sống quê nhà, quen tiếng nói xóm giềng, quen những buổi sáng thong thả bên chén trà và không khí trong lành nơi miền quê yên bình. Điều họ cần không phải là một căn hộ giữa phố thị đông đúc, mà là một nơi ở tiện nghi hơn, văn minh hơn nhưng vẫn gần với bà con làng xóm, họ hàng.

Cơ duyên đến trong một lần anh trở về thăm gia đình và ghé qua khu đô thị do ROX Living Đức Thọ. Điều khiến anh ấn tượng không chỉ là quy hoạch hiện đại mà còn là cảm giác thư thái hiếm có giữa một đô thị trẻ đang chuyển mình.

Cận cảnh Shophouse ROX Living Đức Thọ. Ảnh: ROX Living Đức Thọ.

Những tuyến đường nội khu rộng rãi, cảnh quan xanh mát và nhịp sống bình yên khiến anh hình dung ngay đến cuộc sống tuổi già mà cha mẹ mình xứng đáng được tận hưởng. “Khi đưa bố mẹ đến tham quan, tôi thấy ánh mắt ông bà vui lắm. Lúc đó tôi hiểu rằng, đôi khi món quà lớn nhất dành cho cha mẹ không phải thứ gì quá xa hoa, mà đơn giản là cho họ một cuộc sống đủ đầy và bình yên”, anh Minh chia sẻ.

Không riêng anh Minh, nhiều người con Hà Tĩnh thành đạt hiện nay cũng đang có xu hướng tìm về những dự án chất lượng ngay trên quê hương như một cách đầu tư cho tương lai và báo hiếu cha mẹ. Một ngôi nhà gần quê giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, để mỗi cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, hành trình trở về không còn quá xa xôi.

ROX LIVING ĐỨC THỌ: NƠI GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG GIAO THOA CÙNG BIỂU TƯỢNG THÀNH ĐẠT

Với nhiều người con Hà Tĩnh thành đạt xa quê, báo hiếu cha mẹ không còn dừng ở những món quà vật chất ngắn hạn, mà là mong muốn mang đến một cuộc sống đủ đầy, an nhàn và an tâm lâu dài. Trong xu hướng đó, ROX Living Đức Thọ đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm như một “món quà an cư” trọn vẹn dành cho đấng sinh thành.

Trước hết, dự án đáp ứng đúng nhu cầu sống của thế hệ lớn tuổi: một không gian xanh, trong lành và thư thái giữa trung tâm Đức Thọ. Hệ thống 2 công viên chủ đề cùng 2 clubhouse hiện đại tạo nên môi trường sống vừa gần gũi thiên nhiên, vừa đầy đủ tiện ích cho nhu cầu đi bộ, tập thể dục, giao lưu cộng đồng hay chăm sóc sức khỏe tinh thần mỗi ngày. Với cha mẹ lớn tuổi, giá trị lớn nhất đôi khi chỉ đơn giản là được sống ở nơi thoáng đãng, an toàn, có hàng xóm thân quen và đầy đủ tiện nghi ngay gần quê hương.

ROX Living Đức Thọ - biểu tượng cho tình cảm trân quý dành cho đấng sinh thành. Ảnh: ROX Living Đức Thọ.

Không chỉ là nơi an cư, ROX Living Đức Thọ còn mang ý nghĩa như một biểu tượng của sự thành đạt. Sở hữu một căn nhà tại “tọa độ vàng” Yên Trung không đơn thuần là có thêm bất động sản, mà còn là cách những người con xa quê khẳng định vị thế và gửi gắm niềm tự hào về quê hương đang đổi thay từng ngày. Một khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản giữa trung tâm Đức Thọ cũng phản ánh khát vọng sống chất lượng cao đang hiện hữu ngay tại địa phương.

Đặc biệt, sự minh bạch pháp lý cùng uy tín của chủ đầu tư trở thành yếu tố quan trọng với nhiều khách hàng xa quê - những người cần một tài sản bền vững để gìn giữ cho gia đình, cho nhiều thế hệ sau. Khẳng định lời cam kết vững chắc đó, dự án hiện đã chính thức có sổ hồng lâu dài và Lễ trao sổ hồng cho các cư dân sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 20/6/2026 tới đây.

Giữa nhịp sống bận rộn nơi đô thị lớn, khi thành công ý nghĩa nhất là có thể mang những điều tốt đẹp trở về cho gia đình, thì một tổ ấm xanh với chủ quyền sổ hồng trao tay tại ROX Living Đức Thọ chính là cơ hội vững chắc nhất để các nhà đầu tư thông thái hiện thực hóa món quà báo hiếu và khẳng định vị thế kiêu hãnh ngay hôm nay.