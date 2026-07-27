Tái cấu trúc không gian kinh tế: Cơ hội mới cho bất động sản phía Đông TP.HCM

Từ Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ đến gói đầu tư hạ tầng gần 10 tỷ USD, TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển hướng biển. Trong chu kỳ mới, giá trị bất động sản không còn chỉ được quyết định bởi vị trí, mà bởi khả năng đồng hành cùng những cực tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong chiến lược phát triển mới, TP.HCM không chỉ mở rộng không gian đô thị mà đang tái cấu trúc không gian kinh tế. Theo mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, khu vực trung tâm TP.HCM cũ giữ vai trò tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo; Bình Dương cũ là trung tâm công nghiệp; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics quốc tế và năng lượng. Lần đầu tiên, ba cực phát triển độc lập được kết nối thành một chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất - logistics - cảng biển - xuất khẩu - tài chính - dịch vụ.

CỬA NGÕ MỚI CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Việc mở rộng không gian kinh tế cũng mang đến cho TP.HCM những điều kiện hiếm có để khai thác lợi thế biển. Với hệ thống cảng nước sâu quy mô lớn, mạng lưới logistics và hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, thành phố xác định kinh tế biển, logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không và khu thương mại tự do là những trụ cột chiến lược để tham gia sâu hơn vào dòng chảy thương mại quốc tế. Mới đây nhất, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển Cái Mép Hạ, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược đưa kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố.

Đặt vào bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái cấu trúc, lợi thế cạnh tranh không còn được quyết định bởi quy mô của một cảng biển hay một khu công nghiệp, mà bởi năng lực vận hành toàn bộ chuỗi cung ứng. Theo OECD, khoảng 80% khối lượng thương mại thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Những trung tâm kinh tế như Singapore, Rotterdam hay Thượng Hải đều phát triển trên nền tảng liên kết chặt chẽ giữa cảng biển, logistics, công nghiệp, tài chính và đô thị.

Để hiện thực hóa chiến lược này, hạ tầng đóng vai trò nền tảng. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, từ cao tốc, vành đai đến các công trình cảng biển. Gần đây nhất là gói đầu tư hạ tầng gần 10 tỷ USD, tập trung vào các công trình mang tính chiến lược gồm cao tốc, metro, cầu vượt biển và nhiều trục giao thông lớn, tạo sự liên thông giữa cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và các trung tâm kinh tế.

Bộ ba siêu cảng gồm Cái Mép Hạ (giai đoạn 1), Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cũng đang từng bước triển khai, hình thành cửa ngõ hàng hải quy mô hàng đầu khu vực, nâng cao sức cạnh tranh của TP.HCM trên bản đồ logistics châu Á.

Salacia Villas tọa lạc tại phường Tân Thành, TP.HCM. Nguồn ảnh: VinaLiving.

Trong bức tranh phát triển này, phường Tân Thành nổi lên như một trong những tọa độ chiến lược. Nằm kề cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, FTZ Cái Mép Hạ, kết nối trực tiếp với hệ thống khu công nghiệp, trung tâm logistics và chuỗi hạ tầng liên vùng, khu vực này dần chuyển từ địa bàn thuần công nghiệp truyền thống thành cực tăng trưởng mới ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

SALACIA VILLAS VÀ LỢI THẾ CỦA TÀI SẢN Ở TÂM MẠCH KẾT NỐI

Chính sự dịch chuyển của dòng vốn, hạ tầng và hoạt động kinh tế cũng đang làm thay đổi cách thị trường định giá bất động sản.

Nếu trước đây, giá trị của một dự án chủ yếu được nhìn nhận qua vị trí hay tốc độ tăng giá ngắn hạn thì trong chu kỳ mới, yếu tố quyết định sẽ là vai trò của khu vực trong cấu trúc phát triển kinh tế. Một tài sản tại trung tâm chuỗi logistics, cảng biển và công nghiệp không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng mà còn được bảo chứng bởi nhu cầu ở thực, nhu cầu lưu trú và hoạt động khai thác hình thành từ chính dòng chảy thương mại và đầu tư.

Salacia Villas được phát triển trên chính nền tảng tăng trưởng mới của khu vực. Tọa lạc tại phường Tân Thành – nơi hội tụ cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống khu công nghiệp và các trung tâm logistics, dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ quá trình dịch chuyển của dòng vốn FDI, cộng đồng chuyên gia và nhu cầu lưu trú chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Salacia Villas hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng và chuỗi động lực tăng trưởng mới phía Đông TP.HCM. Nguồn ảnh: VinaLiving

Dự án do VinaLiving phát triển theo mô hình “resort living”. Trên quỹ đất 7,2 ha với chỉ 333 sản phẩm, dự án ưu tiên mật độ xây dựng thấp, đề cao tính riêng tư, tiện ích nội khu hoàn chỉnh từ trung tâm thương mại sôi động đến các không gian tái tạo năng lượng như hồ bơi, sân thể thao, công viên đa lớp… kiến tạo không gian sống đáp ứng nhu cầu của tầng lớp chuyên gia, góp phần tăng giá trị khai thác dài hạn của bất động sản.

Salacia Villas thiết lập phong cách sống nghỉ dưỡng ngay tại nhà dành cho giới chuyên gia, nhân sự cấp cao. Nguồn ảnh: VinaLiving.

Song song với lợi thế vị trí và nền tảng tăng trưởng, Salacia Villas còn cung cấp giải pháp tài chính vượt trội nhằm tối ưu dòng tiền cho nhà đầu tư. Khách hàng chỉ thanh toán 35% được chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà. Trong đó, đợt 1 thanh toán 10% (khoảng 480 triệu đồng) ký Hợp đồng mua bán sở hữu nhà phố 1 trệt 3 lầu. Sau 12 tháng, khách hàng mới thanh toán tiếp 5% (khoảng 240 triệu đồng) và từ đó đến thời điểm nhận nhà (dự kiến tháng 12/2028), mỗi 6 tháng chỉ thanh toán 5%. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 60%, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 8%/năm và ân hạn nợ gốc suốt 24 tháng.

Với nền tảng tăng trưởng của phường Tân Thành cùng cấu trúc tài chính linh hoạt, Salacia Villas mang đến cơ hội sở hữu tài sản ngay từ giai đoạn đầu của một cực kinh tế biển mới, đồng hành cùng quá trình gia tăng giá trị của khu vực trong dài hạn.