Rung lắc điều chỉnh nhẹ trong phiên, vốn ngoại có tín hiệu cân bằng trở lại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Kim Phong
18/11/2025, 16:17
Diễn biến cả chỉ số lẫn độ rộng đều xác nhận thị trường xuất hiện áp lực chốt lời trong phiên hôm nay. Dù vậy sức ép là nhẹ, cộng với sự hỗ trợ tốt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, VN-Index vẫn đóng cửa tăng áp sát mốc 1660 điểm trong bối cảnh dòng vốn ngoại cũng quay lại hỗ trợ phiên chiều.
Nhiều lần trong phiên VN-Index trượt giảm xuống dưới tham chiếu và độ rộng thời điểm kém nhất buổi chiều chỉ có 98 mã tăng/201 mã giảm. Đây là tín hiệu rõ nhất của sức ép chốt lời trên diện khá rộng. Điều này cũng không có gì bất thường vì thị trường đang đem lại lợi nhuận khá ổn trong ngắn hạn khi phục hồi sang phiên thứ 6.
Trong trạng thái “treo” của khối lượng lớn cổ phiếu đang có lãi, bất kỳ thời điểm nào một đợt bán ngắn hạn cũng có thể xuất hiện, tùy thuộc vào độ hài lòng cũng như mức chịu rủi ro của nhà đầu tư. Nhìn vào độ rộng chỉ số thì hôm nay đợt chốt lời diễn ra ở diện rộng hơn hẳn so với phiên trước. Với số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng và 46,2% số cổ phiếu có giao dịch xuất hiện mức giá thấp nhất trong phiên giảm quá 1% so với tham chiếu, đã có những thời điểm sức ép này khá mạnh.
VN-Index giảm mạnh nhất lúc 1h28 chiều, mất gần 6,8 điểm (-0,41%). Nhịp trượt giảm này cũng có yếu tố ép trụ ở mức độ nhất định. VIC đạt đỉnh lúc 10h47 và trượt giảm khoảng 1,63% cho tới đáy lúc 1h28 chiều dù chưa rơi xuống dưới tham chiếu. VCB, TCB, CTG, VPB, VHM, FPT cũng khá yếu trong giai đoạn này. Tuy nhiên khả năng cân bằng lại rất nhanh cũng là lý do giúp VN-Index phục hồi trở lại, kéo theo diễn biến hồi ở cổ phiếu. Đóng cửa VIC tăng 1,38%, không thấp hơn nhiều lắm so với đỉnh cao nhất ngày (1,84%). VHM tăng 2,11%, CTG tăng 1,13%, VPB tăng 2,49%. 4 cổ phiếu này đem về 6,4 điểm trong tổng mức tăng 5,5 điểm của VN-Index.
Nếu chỉ thuần túy về điểm số, diễn biến phục hồi của VN-Index có yếu tố kéo trụ rõ ràng. Tuy nhiên độ rộng cũng có cải thiện giúp tình hình trở nên tích cực hơn. Sàn HoSE đóng cửa với 152 mã tăng/161 mã giảm, so với tương quan 98 mã tăng/201 mã giảm thời điểm kém nhất rõ ràng là có sự phục hồi diện khá rộng.
Ngoài ra xấp xỉ 44% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Mặc dù không phải tất cả số này đều vượt được tham chiếu, nhưng biên độ phục hồi này phản ánh hiệu quả của dòng tiền vào bắt đáy. Điều này cũng giúp mức thanh khoản tăng nhẹ gần 8% trên HoSE hôm nay mang nhiều nét tích cực hơn.
Từ chỗ giá thấp nhất có khoảng 168 cổ phiếu giảm quá 1%, lúc đóng cửa HoSE chỉ còn 65 mã. Thanh khoản nhóm này cũng chỉ chiếm khoảng 8,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn. 5 cổ phiếu duy nhất xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ là VNM giảm 2,25% với 339,8 tỷ đồng; DIG giảm 1,64% với 208,7 tỷ; PVD giảm 2,06% với 196,2 tỷ; GVR giảm 2,92% với 121 tỷ; HDG giảm 2,38% với 113,7 tỷ.
Ở phía tăng, về mặt số lượng cũng không áp đảo, chỉ 77 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu. Tuy nhiên thanh khoản tập trung ở đây lại chiếm tới 31,2%. Đây là tín hiệu tích cực về sự tập trung và hiệu quả của dòng tiền bắt đáy ở nhóm mạnh nhất. Ngoài nhóm blue-chips như VIC, VPB, HDB, STB, VHM, CTG, TPB, còn có NVL tăng 4,97%, VND tăng 1,26%, VSC tăng 1,32%, DGW tăng 5,04%, EIB tăng 1,58%, VHC tăng 3,41%, ANV tăng 6,94%... Các cổ phiếu này đều khớp vượt 200 tỷ đồng mỗi mã.
Nhà đầu tư nước ngoài trong phiên chiều cũng có động thái tích cực. Sau buổi sán bán ròng 775,2 tỷ đồng thì phiên chiều đã quay lại mua ròng 724,7 tỷ khiến vị thế ròng hôm nay không đáng kể. Mức giải ngân của khối này phiên chiều cao gấp 2,1 lần so với phiên sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là HPG +377,6 tỷ, FPT +107,1 tỷ, TCB +96,7 tỷ, VPB +91,5 tỷ, CTG +80 tỷ, TCX +57,7 tỷ, TPB +53,6 tỷ. Phía bán ròng có VIX -151,3 tỷ, MBB -137,4 tỷ, VCI -131,4 tỷ, STB -110,2 tỷ.
Mặc dù vẫn là bán ròng nhưng sau hàng tháng trời xả liên tục hàng trăm tỷ, thậm chí cả ngàn tỷ đồng mỗi ngày, hôm nay là phiên cân bằng nhất. Nửa đầu tháng 11 qua đi và khối này bán ròng khoảng 5.300 tỷ đồng với riêng cổ phiếu trên sàn HoSE. Tuy nhiên nếu so với quy mô bán tới gần 22.300 tỷ trong tháng 10 vừa qua thì mức này đã giảm đáng kể, thậm chí nửa đầu tháng 10 khối này đã bán ròng tới 15.200 tỷ.
10:21, 18/11/2025
Đợt chốt lời ngắn hạn đã rõ hơn trong phiên hôm nay. Thực ra liên tục mấy ngày gần đây cũng đã lẻ tẻ có chốt lời, nhưng hôm nay là giảm đồng loạt và biên độ cũng lớn hơn. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả.
Áp lực chốt lời đã gia tăng rõ rệt trong phiên chiều nay, không chỉ khiến độ rộng co hẹp thêm mà mặt bằng giá cũng thấp hơn đáng kể so với phiên sáng. VN-Index giảm 0,66% nhưng tới 120 cổ phiếu giảm quá 1%.
Rổ chỉ số VNSHINE bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 15 và tối đa là 30 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.
Mặc dù VN-Index giảm khá nhẹ sáng nay nhưng độ rộng vẫn thể hiện số mã đỏ nhiều gấp 2,6 lần số xanh. Hơn 90 cổ phiếu đang giảm quá 1% và thanh khoản tổng thể duy trì thấp cho thấy dòng tiền đã rút lui khá sâu.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: