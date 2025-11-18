Rung lắc điều chỉnh nhẹ trong phiên, vốn ngoại có tín hiệu cân bằng trở lại

Diễn biến cả chỉ số lẫn độ rộng đều xác nhận thị trường xuất hiện áp lực chốt lời trong phiên hôm nay. Dù vậy sức ép là nhẹ, cộng với sự hỗ trợ tốt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, VN-Index vẫn đóng cửa tăng áp sát mốc 1660 điểm trong bối cảnh dòng vốn ngoại cũng quay lại hỗ trợ phiên chiều.

Nhiều lần trong phiên VN-Index trượt giảm xuống dưới tham chiếu và độ rộng thời điểm kém nhất buổi chiều chỉ có 98 mã tăng/201 mã giảm. Đây là tín hiệu rõ nhất của sức ép chốt lời trên diện khá rộng. Điều này cũng không có gì bất thường vì thị trường đang đem lại lợi nhuận khá ổn trong ngắn hạn khi phục hồi sang phiên thứ 6.

Trong trạng thái “treo” của khối lượng lớn cổ phiếu đang có lãi, bất kỳ thời điểm nào một đợt bán ngắn hạn cũng có thể xuất hiện, tùy thuộc vào độ hài lòng cũng như mức chịu rủi ro của nhà đầu tư. Nhìn vào độ rộng chỉ số thì hôm nay đợt chốt lời diễn ra ở diện rộng hơn hẳn so với phiên trước. Với số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng và 46,2% số cổ phiếu có giao dịch xuất hiện mức giá thấp nhất trong phiên giảm quá 1% so với tham chiếu, đã có những thời điểm sức ép này khá mạnh.

VN-Index giảm mạnh nhất lúc 1h28 chiều, mất gần 6,8 điểm (-0,41%). Nhịp trượt giảm này cũng có yếu tố ép trụ ở mức độ nhất định. VIC đạt đỉnh lúc 10h47 và trượt giảm khoảng 1,63% cho tới đáy lúc 1h28 chiều dù chưa rơi xuống dưới tham chiếu. VCB, TCB, CTG, VPB, VHM, FPT cũng khá yếu trong giai đoạn này. Tuy nhiên khả năng cân bằng lại rất nhanh cũng là lý do giúp VN-Index phục hồi trở lại, kéo theo diễn biến hồi ở cổ phiếu. Đóng cửa VIC tăng 1,38%, không thấp hơn nhiều lắm so với đỉnh cao nhất ngày (1,84%). VHM tăng 2,11%, CTG tăng 1,13%, VPB tăng 2,49%. 4 cổ phiếu này đem về 6,4 điểm trong tổng mức tăng 5,5 điểm của VN-Index.

Nếu chỉ thuần túy về điểm số, diễn biến phục hồi của VN-Index có yếu tố kéo trụ rõ ràng. Tuy nhiên độ rộng cũng có cải thiện giúp tình hình trở nên tích cực hơn. Sàn HoSE đóng cửa với 152 mã tăng/161 mã giảm, so với tương quan 98 mã tăng/201 mã giảm thời điểm kém nhất rõ ràng là có sự phục hồi diện khá rộng.

Ngoài ra xấp xỉ 44% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Mặc dù không phải tất cả số này đều vượt được tham chiếu, nhưng biên độ phục hồi này phản ánh hiệu quả của dòng tiền vào bắt đáy. Điều này cũng giúp mức thanh khoản tăng nhẹ gần 8% trên HoSE hôm nay mang nhiều nét tích cực hơn.

Từ góc độ thanh khoản, khả năng nâng đỡ của dòng tiền bắt đáy đang giúp giá phân hóa tích cực.

Từ chỗ giá thấp nhất có khoảng 168 cổ phiếu giảm quá 1%, lúc đóng cửa HoSE chỉ còn 65 mã. Thanh khoản nhóm này cũng chỉ chiếm khoảng 8,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn. 5 cổ phiếu duy nhất xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ là VNM giảm 2,25% với 339,8 tỷ đồng; DIG giảm 1,64% với 208,7 tỷ; PVD giảm 2,06% với 196,2 tỷ; GVR giảm 2,92% với 121 tỷ; HDG giảm 2,38% với 113,7 tỷ.

Ở phía tăng, về mặt số lượng cũng không áp đảo, chỉ 77 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu. Tuy nhiên thanh khoản tập trung ở đây lại chiếm tới 31,2%. Đây là tín hiệu tích cực về sự tập trung và hiệu quả của dòng tiền bắt đáy ở nhóm mạnh nhất. Ngoài nhóm blue-chips như VIC, VPB, HDB, STB, VHM, CTG, TPB, còn có NVL tăng 4,97%, VND tăng 1,26%, VSC tăng 1,32%, DGW tăng 5,04%, EIB tăng 1,58%, VHC tăng 3,41%, ANV tăng 6,94%... Các cổ phiếu này đều khớp vượt 200 tỷ đồng mỗi mã.

Nhà đầu tư nước ngoài trong phiên chiều cũng có động thái tích cực. Sau buổi sán bán ròng 775,2 tỷ đồng thì phiên chiều đã quay lại mua ròng 724,7 tỷ khiến vị thế ròng hôm nay không đáng kể. Mức giải ngân của khối này phiên chiều cao gấp 2,1 lần so với phiên sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là HPG +377,6 tỷ, FPT +107,1 tỷ, TCB +96,7 tỷ, VPB +91,5 tỷ, CTG +80 tỷ, TCX +57,7 tỷ, TPB +53,6 tỷ. Phía bán ròng có VIX -151,3 tỷ, MBB -137,4 tỷ, VCI -131,4 tỷ, STB -110,2 tỷ.

Mặc dù vẫn là bán ròng nhưng sau hàng tháng trời xả liên tục hàng trăm tỷ, thậm chí cả ngàn tỷ đồng mỗi ngày, hôm nay là phiên cân bằng nhất. Nửa đầu tháng 11 qua đi và khối này bán ròng khoảng 5.300 tỷ đồng với riêng cổ phiếu trên sàn HoSE. Tuy nhiên nếu so với quy mô bán tới gần 22.300 tỷ trong tháng 10 vừa qua thì mức này đã giảm đáng kể, thậm chí nửa đầu tháng 10 khối này đã bán ròng tới 15.200 tỷ.