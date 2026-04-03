Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Sắc tím ngô đồng gọi mùa ở Huế, níu chân du khách

Nguyễn Thuấn

03/04/2026, 15:50

Tháng Ba về, khi tiết xuân còn vương chút se lạnh, Huế lại bước vào mùa ngô đồng – mùa của sắc tím trầm mặc, gợi mở vẻ đẹp rất riêng của đất kinh kỳ, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến.

Du khách thích thú chụp ảnh dưới tán cây ngô đồng

Không rực rỡ như phượng đỏ hay nồng nàn như bằng lăng tím, hoa ngô đồng mang một vẻ đẹp lặng lẽ, thanh cao. Những chùm hoa nhỏ li ti kết lại thành từng cụm dày, phủ kín các cành cây trơ lá, tạo nên gam màu tím nhạt dịu dàng, đôi khi ngả sang sắc hoa cà. Chính sự giản dị ấy lại khiến loài hoa này trở nên đặc biệt, đủ sức níu chân bất cứ ai một lần bắt gặp.

Hoa ngô đồng khoe sắc bên cầu Trường Tiền

Ngô đồng từ lâu đã gắn với hình ảnh chim phượng hoàng – linh điểu biểu trưng cho sự cao quý và thanh khiết. Bởi vậy, dưới triều Nguyễn, loài cây này chủ yếu được trồng trong hoàng cung và các khu lăng tẩm. Dưới thời vua Minh Mạng, ngô đồng càng được coi trọng khi được đưa về trồng trong Hoàng thành, trở thành một biểu tượng văn hóa cung đình.

Hoa nở rực rỡ trong Đại Nội

Ngày nay, những cây ngô đồng cổ thụ vẫn hiện diện trong không gian Đại Nội Huế, như những chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Mỗi độ tháng Ba đến tháng Năm, khi cây trút hết lá và bung nở hoa, sắc tím lại phủ lên nền tường rêu phong, tạo nên một bức tranh vừa cổ kính vừa nên thơ.

Ngô đồng nở hoa, điểm tô vẻ đẹp thanh tao cho cố đô.

Không chỉ trong Đại Nội, ngô đồng còn hiện diện tại nhiều địa điểm quen thuộc như Phu Văn Lâu, công viên Tứ Tượng, công viên Thương Bạc hay trong không gian trầm mặc của Lăng Minh Mạng và Lăng Tự Đức. Mỗi nơi, sắc hoa lại mang một vẻ riêng – khi uy nghi giữa kiến trúc cung đình, lúc lại mềm mại bên dòng sông Hương yên ả.

Sắc tím ngô đồng nở rộ trong không gian cổ kính của Huế mỗi độ tháng Ba.

Dưới ánh nắng đầu hè, những chùm hoa ngô đồng như phát sáng, làm bừng lên cả một khoảng không gian cổ kính. Sắc tím ấy không chói lóa mà hòa quyện tinh tế với cảnh quan, tạo nên một vẻ đẹp sâu lắng – đúng với nhịp sống chậm rãi của Huế.

Những tán ngô đồng vươn cao, phủ sắc tím lãng mạn.

Không chỉ người dân địa phương, mùa ngô đồng còn thu hút đông đảo du khách. Anh Trần Minh Hoàng, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng anh đã nhiều lần ghé Huế nhưng đây là lần đầu tiên đến đúng mùa hoa: “Tôi khá bất ngờ vì vẻ đẹp của ngô đồng. Không ồn ào nhưng rất cuốn hút. Đi trong Đại Nội, thấy những tán hoa tím nổi bật giữa nền tường cổ, cảm giác rất yên bình”.

Du khách nước ngoài say mê ngắm hoa ngô đồng trong di tích Đại Nội

Trong khi đó, chị Anna Muller, du khách đến từ Đức, cho biết sắc hoa ngô đồng mang lại cho chị những trải nghiệm đặc biệt: “Tôi từng xem ảnh về Huế, nhưng khi đến đây vào mùa này, mọi thứ còn đẹp hơn nhiều. Màu tím rất nhẹ nhàng, không giống những loài hoa rực rỡ ở châu Âu. Nó khiến tôi muốn đi chậm lại và tận hưởng không gian”.

Theo các nhà nghiên cứu, ngô đồng không phải là loài cây tạo bóng mát, bởi vào mùa hoa cây gần như trơ cành. Vì vậy, loài cây này thường được trồng xen kẽ trong không gian kiến trúc như một điểm nhấn. Khi được đặt đúng vị trí, ngô đồng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần tôn lên giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.

Video: Sắc tím ngô đồng nở rộ trong không gian cổ kính của Huế 

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang triển khai nhiều hoạt động bảo tồn và nhân giống ngô đồng. Từ việc chăm sóc những cây cổ thụ đến ươm trồng thế hệ mới, những nỗ lực này nhằm gìn giữ một biểu tượng văn hóa đặc trưng của cố đô.

Từ khóa:

cố đô Huế du khách đến Huế du lịch thành phố Huế hoa ngô đồng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vẻ đẹp mùa hoa

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy