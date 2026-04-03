Sắc tím ngô đồng gọi mùa ở Huế, níu chân du khách

Tháng Ba về, khi tiết xuân còn vương chút se lạnh, Huế lại bước vào mùa ngô đồng – mùa của sắc tím trầm mặc, gợi mở vẻ đẹp rất riêng của đất kinh kỳ, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến.
Không rực rỡ như phượng đỏ hay nồng nàn như bằng lăng tím,
hoa ngô đồng mang một vẻ đẹp lặng lẽ, thanh cao. Những chùm hoa nhỏ li ti kết lại
thành từng cụm dày, phủ kín các cành cây trơ lá, tạo nên gam màu tím nhạt dịu
dàng, đôi khi ngả sang sắc hoa cà. Chính sự giản dị ấy lại khiến loài hoa này
trở nên đặc biệt, đủ sức níu chân bất cứ ai một lần bắt gặp.
Ngô đồng từ lâu đã gắn với hình ảnh chim phượng hoàng – linh
điểu biểu trưng cho sự cao quý và thanh khiết. Bởi vậy, dưới triều Nguyễn, loài
cây này chủ yếu được trồng trong hoàng cung và các khu lăng tẩm. Dưới thời vua
Minh Mạng, ngô đồng càng được coi trọng khi được đưa về trồng trong Hoàng
thành, trở thành một biểu tượng văn hóa cung đình.
Ngày nay, những cây ngô đồng cổ thụ vẫn hiện diện trong
không gian Đại Nội Huế, như những chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Mỗi độ
tháng Ba đến tháng Năm, khi cây trút hết lá và bung nở hoa, sắc tím lại phủ lên
nền tường rêu phong, tạo nên một bức tranh vừa cổ kính vừa nên thơ.
Không chỉ trong Đại Nội, ngô đồng còn hiện diện tại nhiều địa
điểm quen thuộc như Phu Văn Lâu, công viên Tứ Tượng, công viên Thương Bạc hay
trong không gian trầm mặc của Lăng Minh Mạng và Lăng Tự Đức. Mỗi nơi, sắc hoa lại
mang một vẻ riêng – khi uy nghi giữa kiến trúc cung đình, lúc lại mềm mại bên
dòng sông Hương yên ả.
Dưới ánh nắng đầu hè, những chùm hoa ngô đồng như phát sáng,
làm bừng lên cả một khoảng không gian cổ kính. Sắc tím ấy không chói lóa mà hòa
quyện tinh tế với cảnh quan, tạo nên một vẻ đẹp sâu lắng – đúng với nhịp sống
chậm rãi của Huế.
Không chỉ người dân địa phương, mùa ngô đồng còn thu hút
đông đảo du khách. Anh Trần Minh Hoàng, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng
anh đã nhiều lần ghé Huế nhưng đây là lần đầu tiên đến đúng mùa hoa: “Tôi khá bất
ngờ vì vẻ đẹp của ngô đồng. Không ồn ào nhưng rất cuốn hút. Đi trong Đại Nội,
thấy những tán hoa tím nổi bật giữa nền tường cổ, cảm giác rất yên bình”.
Trong khi đó, chị Anna Muller, du khách đến từ Đức, cho biết
sắc hoa ngô đồng mang lại cho chị những trải nghiệm đặc biệt: “Tôi từng xem ảnh
về Huế, nhưng khi đến đây vào mùa này, mọi thứ còn đẹp hơn nhiều. Màu tím rất
nhẹ nhàng, không giống những loài hoa rực rỡ ở châu Âu. Nó khiến tôi muốn đi chậm
lại và tận hưởng không gian”.
Theo các nhà nghiên cứu, ngô đồng không phải là loài cây tạo
bóng mát, bởi vào mùa hoa cây gần như trơ cành. Vì vậy, loài cây này thường được
trồng xen kẽ trong không gian kiến trúc như một điểm nhấn. Khi được đặt đúng vị
trí, ngô đồng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần tôn lên giá trị văn
hóa, lịch sử của di tích.
Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang triển
khai nhiều hoạt động bảo tồn và nhân giống ngô đồng. Từ việc chăm sóc những cây
cổ thụ đến ươm trồng thế hệ mới, những nỗ lực này nhằm gìn giữ một biểu tượng
văn hóa đặc trưng của cố đô.
