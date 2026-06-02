Xu hướng dinh dưỡng mở đường cho trái cây sấy khô Việt Nam
Băng Hảo
02/06/2026, 15:42
Với ưu điểm tiện lợi, dễ bảo quản và giàu dinh dưỡng, trái cây sấy khô đang ngày càng được ưa chuộng, không chỉ dùng trong nấu nướng hay kết hợp cùng các loại ngũ cốc, salad, hỗn hợp hạt; mà còn trở thành một món ăn vặt lành mạnh…
Theo GlobalData, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các loại
thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất dinh dưỡng, thúc đẩy nhu cầu đối với
các lựa chọn ăn vặt chức năng như trái cây sấy khô. Xu hướng này chịu ảnh hưởng
bởi sự thay đổi khẩu vị liên quan đến thuốc giảm cân GLP-1, khiến người tiêu
dùng lựa chọn khẩu phần nhỏ hơn và các món ăn nhẹ lành mạnh hơn.
Khảo sát quý 4
năm 2025 của GlobalData cho thấy 67% người tiêu dùng ưu tiên sức khỏe khi mua thực phẩm. Trong cùng một cuộc khảo sát, 45% người tiêu dùng định nghĩa
"giá trị tốt" trong đồ ăn nhẹ là có thời hạn sử dụng lâu, tiết kiệm
thời gian hoặc có khẩu phần lớn hơn.
Trong đó, trái cây sấy ngày càng được ưa chuộng nhờ thời hạn sử dụng lâu dài, giúp giảm thiểu lãng phí thực phẩm và hỗ trợ mua sắm tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nhà phân tích Jessica Butler của GlobalData cho biết
các thương hiệu nên tập trung vào giá cả phải chăng, quy cách đóng gói lớn hơn
và thời hạn sử dụng lâu dài để duy trì khả năng cạnh tranh trong một thị trường
nhạy cảm về giá.
“Các thương hiệu nên nhấn mạnh sự tiện lợi trên bao bì – ví
dụ: dễ bảo quản trong tủ bếp, có thể đóng kín lại, tiện mang theo…” bà Butler
nói. “Định vị sản phẩm 'nhãn sạch' cũng đang định hình sự phát triển
sản phẩm trong ngành, khi 77% người tiêu dùng toàn cầu coi thành phần đơn giản
là một đặc điểm mong muốn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhãn minh bạch
và những tuyên bố sức khỏe đáng tin cậy”.
Cuối năm 2025, Amazon Global Selling Việt Nam ra mắt cẩm nang
khai thác tiềm năng ngành hàng thực phẩm trên Amazon, cho thấy xu hướng “ăn vặt
lành mạnh” của người tiêu dùng tại Hoa Kỳ hiện nay đang mở ra một cơ hội lớn
cho các nhà xuất khẩu Việt.
Một khảo sát được đưa ra trong cẩm nang cho thấy,
74% người Mỹ ăn vặt hàng ngày, trong đó 56% thường thay thế bữa ăn chính bằng đồ
ăn vặt, và sở thích của họ thiên về các lựa chọn lành mạnh như trái cây (47%)
và rau củ (38%).
Xu hướng này đã giúp cho doanh số snack trái cây đóng gói từ
Việt Nam trên Amazon đã tăng vọt hơn 550% và trái cây sấy khô tăng
hơn 250% trong giai đoạn 2021 - 2024. Trong đó phân khúc xoài, thanh long, nhãn
sấy khô... là ngành hàng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại thị trường Mỹ.
Nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đưa sản
phẩm trái cây sấy lên các nền tảng thương mại toàn cầu. Ông Hoàng Mạnh Cường,
Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Vinaxo (Đồng Tháp) - đơn vị chuyên xuất khẩu
trái cây sấy sang Mỹ, cho biết khách hàng quốc tế, đặc biệt là người Mỹ, chuộng
những sản phẩm sấy tự nhiên, không phụ gia, giữ nguyên hương vị gốc của trái
cây.
"Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn nếu sản phẩm đạt chuẩn "natural
dried fruit", không thêm đường, không chất bảo quản. Điều này buộc doanh
nghiệp phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ lưỡng, đầu tư công nghệ hiện đại để bảo đảm
độ giòn, độ ngọt tự nhiên và màu sắc sản phẩm”.
Không chỉ thị trường Mỹ, xu hướng tiêu dùng lành mạnh còn
đang lan tỏa trên toàn cầu. Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương dẫn báo cáo của
tổ chức Future Market Insights cho thấy quy mô thị trường rau quả sấy khô toàn
cầu dự kiến tăng từ 88,2 tỉ USD năm 2025 lên 192,2 tỉ USD vào năm 2035, với tốc
độ tăng trưởng bình quân 8,1% mỗi năm.
Sự phát triển này được thúc đẩy bởi nhu
cầu ngày càng lớn với thực phẩm tiện lợi nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng, cùng việc
thay đổi trong lối sống của người tiêu dùng - hướng tới sức khỏe và sự bền vững. Do đó không chỉ hướng đến xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp hiện còn nhắm đến đối tượng khách du lịch.
Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc
Thương mại hệ thống Farmers Market, cho biết đơn vị đang phát triển các sản phẩm
trái cây sấy thăng hoa và các món ăn sáng tạo như xôi xoài sấy, xôi sầu riêng sấy
để phục vụ du khách quốc tế. "Đó không chỉ là đồ ăn vặt, mà
còn là cách để họ mang một phần hương vị Việt Nam về nước," ông Lộc nhìn
nhận.
Mới nhất, tại THAIFEX - Anuga Asia 2026, đại diện thương hiệu
Nonglamfood chia sẻ: “Có những khách chỉ đi ngang gian hàng, thử một miếng trái
cây sấy rồi bắt đầu câu chuyện. Sau đó họ quay lại lần thứ 2, thứ 3 chỉ để hỏi
thêm về sản phẩm, về Việt Nam. Những cuộc
gặp gỡ ban đầu tưởng chỉ vài phút, nhưng lại mở ra rất nhiều góc nhìn thú vị về
thị trường và nhu cầu thật sự của khách quốc tế”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký
Vinafruit, cho rằng tăng trưởng mạnh của nhóm rau quả chế biến là tín hiệu tích
cực cho ngành, thể hiện sự chuyển hướng đúng đắn từ xuất khẩu nguyên liệu thô
sang sản phẩm chế biến sâu.
“Dù lợi nhuận chưa thật sự tương xứng với tốc độ
tăng trưởng nhưng đây là bước tiến quan trọng giúp nông sản Việt nâng cao giá
trị, giảm phụ thuộc vào thời tiết và thị trường truyền thống", ông Mười nhận
định.
Tuy nhiên, để tận dụng đúng lợi thế này, các doanh nghiệp
Việt cần tính toán lại sản phẩm và bao bì phù hợp với người dùng toàn cầu. "Các
sản phẩm nên được thiết kế sao cho phù hợp với thói quen hàng ngày của người
tiêu dùng, đồng thời ghi rõ thông tin dinh dưỡng và cảnh
báo dị ứng để xây dựng lòng tin," Amazon Global Selling Việt Nam khuyến
nghị.
Về hình thức chế biến, Amazon quan sát
thấy có ba loại sản phẩm mà các doanh nghiệp Việt có thể cân nhắc thực hiện. Đầu
tiên là thanh trái cây phù hợp với người luyện tập thể thao, cần bổ sung dinh
dưỡng nhẹ nhàng tức thời. Thứ hai là trái cây và rau củ sấy thăng hoa. Cuối
cùng là trái cây sấy nguyên miếng. Ưu điểm của các sản phẩm này là giữ được trọn
vẹn hương vị tự nhiên, sử dụng linh hoạt, bảo quản được lâu dài mà không biến
chất.
Cũng theo quan điểm của Amazon, trái cây sấy chính là “đại
dương xanh” với các doanh nghiệp địa phương do Việt Nam sở hữu hai lợi thế cạnh
tranh rõ rệt. Khí hậu nhiệt đới giúp Việt Nam có khả năng cung cấp ổn định các
loại trái cây chất lượng và Việt Nam có hạ tầng nông nghiệp phát triển và chi
phí sản xuất rẻ hơn nếu so với các đối thủ chính trên thế giới. Điều này cho
phép các doanh nghiệp Việt đưa ra mức giá hấp dẫn nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh trên thị trường.
