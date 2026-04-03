Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ

Từ ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng chính thức triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản, kết nối tuyến du lịch biển giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ…

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, quy chế phối hợp được Quảng Ninh và Hải Phòng ký ngày 26/3 đã thiết lập 4 hành trình chung, cho phép các tàu du lịch vận chuyển khách linh hoạt giữa hai địa phương.

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa cam kết giữa hai địa phương trong việc phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận. Trước đó, mỗi năm có khoảng 500.000 lượt khách phải di chuyển bằng tàu cao tốc để chuyển tuyến giữa hai vịnh, gây bất tiện và hạn chế trải nghiệm.

Việc khai thông tuyến lần này được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của quần thể di sản trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cụ thể, 4 hành trình chung giữa hai vịnh gồm:

- Hành trình VHL3 - Vịnh Lan Hạ kết nối các điểm Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men (Hạ Long) với Trà Báu, hang Sáng, hang Tối, Ba Trái Đào và làng chài Cái Bèo (Lan Hạ).

- Hành trình VHL4 - Vịnh Lan Hạ đi qua khu vực hang Cỏ, hang Thầy, Vông Viêng (Hạ Long) đến hang Sáng, hang Tối, Ông Cậm và bến Gia Luận (Lan Hạ).

- Hành trình VHL5 - Vịnh Lan Hạ kết nối các biểu tượng như Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Trống Mái (Hạ Long) với Gia Luận, Trà Báu, hang Sáng và cửa Việt Hải (Lan Hạ).

- Hành trình VHL6 - Vịnh Lan Hạ đi từ hòn Chân Voi, đảo Tùng Lâm (Hạ Long) đến các điểm dịch vụ và bến Việt Hải tại vịnh Lan Hạ.

Hạ Long và Lan Hạ đều là các điểm đến ấn tượng của du lịch biển đảo phía Bắc.

Theo đó, tàu lưu trú ngủ đêm thuộc địa phương nào, phải neo đậu tại các điểm đã được quy định của địa phương đó. Để đảm bảo an toàn và tính bền vững cho di sản, hai địa phương thống nhất toàn bộ tàu du lịch và tàu khách cao tốc phải lắp đặt thiết bị AIS hoặc GPS, kết nối liên tục và chia sẻ dữ liệu giữa Cảng vụ Quảng Ninh và Cảng vụ Hải Phòng.

Vào mùa hè, tàu hoạt động từ 5h và phải về cảng trước 20h. Vào mùa đông, thời gian hoạt động từ 5h30 đến trước 19h. Phương tiện hoạt động tại địa giới hành chính của địa phương nào thì địa phương đó chủ trì quản lý và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh. Các tàu phải đảm bảo tiêu chuẩn về hệ thống xử lý nước thải, không sử dụng hoặc bán các sản phẩm nhựa dùng một lần trên tàu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết việc khai thông tuyến du lịch sẽ mở ra tiềm năng phát triển lớn, đồng thời nâng cao giá trị khai thác di sản. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng thống nhất tiêu chuẩn phương tiện. Các tàu du lịch phải đáp ứng nghiêm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Thông tư 66/2025 của Bộ Xây dựng.

Trước đó, Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, 10 điểm nằm trong khu vực lõm sóng trên vịnh Hạ Long đã được khảo sát để lắp đặt điểm phát sóng vệ tinh Starlink. Các điểm dự kiến đặt điểm phát sóng gồm phía Đông Bắc làng chài Vung Viêng, Hòn Rắn - phía Đông đảo Cống Đỏ, khu vực đền Bà Men, hang Tiên Ông, hang Trống, hang Luồn, hòn Đỉnh Hương, vụng Cặp Táo, vụng Tùng Sâu, Trà Sản, Cát Lán và khu vực hang Cỏ.

Giải pháp tổng thể này nhằm hoàn thành phủ sóng viễn thông trên vịnh Hạ Long, phục vụ phát triển du lịch, đảm bảo an ninh - quốc phòng, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Starlink hoạt động với vệ tinh quỹ đạo thấp cách mặt đất khoảng 550 km, được kỳ vọng góp phần bổ sung cho hạ tầng viễn thông hiện có, tăng cường khả năng kết nối, đặc biệt tại các khu vực khó triển khai hạ tầng truyền dẫn mặt đất hoặc cần tăng cường khả năng dự phòng.

Về phía Hải Phòng, Phòng văn hóa xã hội - UBND đặc khu Cát Hải cho biết, nhà bè Hải Phong trên vịnh Lan Hạ vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 2 kỷ lục Việt Nam: “Mô hình nuôi thủy sản lồng bè kết hợp với du lịch trải nghiệm trên vịnh có quy mô lớn nhất Việt Nam” và “Nhà bè nổi trên vịnh di sản có hai tuyến đường đi bộ nội khu song song dài nhất Việt Nam”.

Vịnh Lan Hạ là khu vực sở hữu hệ sinh thái biển phong phú, cảnh quan đặc sắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch trải nghiệm. Việc xác lập 2 kỷ lục Việt Nam mở ra hướng phát triển mới cho du lịch sinh thái gắn với nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của địa phương.

Năm 2026, Cát Bà phấn đấu đón trên 4,7 triệu lượt khách, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, nâng cao doanh thu du lịch thông qua phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, đặc khu Cát Hải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Cát Bà là khu du lịch quốc gia; xây dựng và công bố các khu vực vui chơi, giải trí trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, tạo thêm không gian phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Việc kết nối hai vùng di sản được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch khu vực. Theo dự báo, khi vận hành ổn định, mỗi ngày vịnh Hạ Long có thể đón thêm khoảng 5.000 - 6.000 lượt khách cùng trên 50 tàu nghỉ đêm di chuyển từ vịnh Lan Hạ sang vịnh Hạ Long. Dự kiến từ ngày 4/4, việc bán vé sẽ chính thức triển khai tại Cảng tàu Tuần Châu và Cảng tàu quốc tế Hạ Long.