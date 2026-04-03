Quảng Ninh và Hải Phòng thiết lập 4 hành trình du lịch kết nối 2 vịnh Hạ Long và Lan Hạ
Tường Bách
03/04/2026, 10:15
Từ ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng chính thức triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản, kết nối tuyến du lịch biển giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ…
Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, quy
chế phối hợp được Quảng Ninh và Hải Phòng ký ngày 26/3 đã thiết lập 4 hành
trình chung, cho phép các tàu du lịch vận chuyển khách linh hoạt giữa hai địa
phương.
Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa cam kết giữa hai địa phương
trong việc phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long
- Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận. Trước đó, mỗi năm có khoảng 500.000
lượt khách phải di chuyển bằng tàu cao tốc để chuyển tuyến giữa hai vịnh, gây bất
tiện và hạn chế trải nghiệm.
Việc khai thông tuyến lần này được kỳ vọng tháo gỡ
điểm nghẽn kéo dài, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của quần thể di sản trên bản
đồ du lịch Việt Nam. Cụ thể, 4 hành trình chung giữa hai vịnh gồm:
- Hành trình VHL3 - Vịnh Lan Hạ kết nối các điểm Cửa Vạn,
hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men (Hạ Long) với Trà Báu, hang Sáng, hang Tối,
Ba Trái Đào và làng chài Cái Bèo (Lan Hạ).
- Hành trình VHL4 - Vịnh Lan Hạ đi qua khu vực hang Cỏ, hang
Thầy, Vông Viêng (Hạ Long) đến hang Sáng, hang Tối, Ông Cậm và bến Gia Luận
(Lan Hạ).
- Hành trình VHL5 - Vịnh Lan Hạ kết nối các biểu tượng như
Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Trống Mái (Hạ Long) với Gia Luận, Trà Báu, hang Sáng và
cửa Việt Hải (Lan Hạ).
- Hành trình VHL6 - Vịnh Lan Hạ đi từ hòn Chân Voi, đảo Tùng
Lâm (Hạ Long) đến các điểm dịch vụ và bến Việt Hải tại vịnh Lan Hạ.
Theo đó, tàu lưu trú ngủ đêm thuộc địa phương nào, phải neo
đậu tại các điểm đã được quy định của địa phương đó. Để đảm bảo an toàn và tính bền vững cho di sản, hai địa
phương thống nhất toàn bộ tàu du lịch và tàu khách cao tốc phải lắp đặt thiết bị
AIS hoặc GPS, kết nối liên tục và chia sẻ dữ liệu giữa Cảng vụ Quảng Ninh và Cảng
vụ Hải Phòng.
Vào mùa hè, tàu hoạt động từ 5h và phải về cảng trước 20h.
Vào mùa đông, thời gian hoạt động từ 5h30 đến trước 19h. Phương tiện hoạt động
tại địa giới hành chính của địa phương nào thì địa phương đó chủ trì quản lý và
chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh. Các tàu phải đảm bảo tiêu chuẩn về
hệ thống xử lý nước thải, không sử dụng hoặc bán các sản phẩm nhựa dùng một lần
trên tàu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết
việc khai thông tuyến du lịch sẽ mở ra tiềm năng phát triển lớn, đồng thời nâng
cao giá trị khai thác di sản. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên
quan nhanh chóng thống nhất tiêu chuẩn phương tiện. Các tàu du lịch phải đáp ứng
nghiêm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Thông tư 66/2025
của Bộ Xây dựng.
Trước đó, Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long -
Yên Tử, 10 điểm nằm trong khu vực lõm sóng trên vịnh Hạ Long đã được khảo sát để
lắp đặt điểm phát sóng vệ tinh Starlink. Các điểm dự kiến đặt điểm phát sóng gồm
phía Đông Bắc làng chài Vung Viêng, Hòn Rắn - phía Đông đảo Cống Đỏ, khu vực đền
Bà Men, hang Tiên Ông, hang Trống, hang Luồn, hòn Đỉnh Hương, vụng Cặp Táo, vụng
Tùng Sâu, Trà Sản, Cát Lán và khu vực hang Cỏ.
Giải pháp tổng thể này nhằm hoàn thành phủ sóng viễn thông
trên vịnh Hạ Long, phục vụ phát triển du lịch, đảm bảo an ninh - quốc phòng,
công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Starlink hoạt động với vệ tinh quỹ đạo thấp
cách mặt đất khoảng 550 km, được kỳ vọng góp phần bổ sung cho hạ tầng viễn
thông hiện có, tăng cường khả năng kết nối, đặc biệt tại các khu vực khó triển
khai hạ tầng truyền dẫn mặt đất hoặc cần tăng cường khả năng dự phòng.
Về phía Hải Phòng, Phòng văn hóa xã hội - UBND đặc khu Cát Hải
cho biết, nhà bè Hải Phong trên vịnh Lan Hạ vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt
Nam trao 2 kỷ lục Việt Nam: “Mô hình nuôi thủy sản lồng bè kết hợp với du lịch trải nghiệm trên vịnh
có quy mô lớn nhất Việt Nam” và “Nhà bè nổi trên vịnh di sản có hai tuyến đường
đi bộ nội khu song song dài nhất Việt Nam”.
Vịnh Lan Hạ là khu vực sở hữu hệ sinh thái biển phong phú, cảnh
quan đặc sắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản
gắn với du lịch trải nghiệm. Việc xác lập 2 kỷ lục Việt Nam mở ra hướng phát
triển mới cho du lịch sinh thái gắn với nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng, góp
phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của địa phương.
Năm 2026, Cát Bà phấn đấu đón trên 4,7
triệu lượt khách, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, nâng cao
doanh thu du lịch thông qua phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Đặc biệt, đặc khu Cát Hải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị
công nhận Cát Bà là khu du lịch quốc gia; xây dựng và công bố các khu vực vui
chơi, giải trí trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, tạo thêm không gian phát
triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Việc kết nối hai vùng di sản được kỳ vọng tạo cú hích cho du
lịch khu vực. Theo dự báo, khi vận hành ổn định, mỗi ngày vịnh Hạ Long có thể
đón thêm khoảng 5.000 - 6.000 lượt khách cùng trên 50 tàu nghỉ đêm di chuyển từ
vịnh Lan Hạ sang vịnh Hạ Long. Dự kiến từ ngày 4/4, việc bán vé sẽ chính thức
triển khai tại Cảng tàu Tuần Châu và Cảng tàu quốc tế Hạ Long.
