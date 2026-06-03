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World Cup 2026 căng thẳng đến sát “giờ G”

Tuệ Mỹ

03/06/2026, 08:30

Các cầu thủ và cả cổ động viên có thể sẽ phải đối mặt với nắng nóng khắc nghiệt tại World Cup năm nay...

Một cuộc chiến pháp lý căng thẳng đang diễn ra tại Mỹ. Ảnh: Football Ground Guide
Một cuộc chiến pháp lý căng thẳng đang diễn ra tại Mỹ. Ảnh: Football Ground Guide

Chỉ còn 8 ngày nữa là vòng chung kết World Cup 2026 bắt đầu khởi tranh, và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang rơi vào tâm bão khủng hoảng truyền thông và pháp lý. Ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đồng loạt nộp đơn kiện, cáo buộc cơ quan này sử dụng các chiêu trò gian lận, thao túng giá vé và lừa dối người hâm mộ.

Cuộc chiến pháp lý căng thẳng nhất hiện đang diễn ra tại Mỹ - quốc gia đồng chủ nhà của giải đấu. Giới chức Mỹ cáo buộc liên đoàn bóng đá cố tình áp dụng chiêu trò "khan hiếm giả tạo" bằng cách găm vé, chia nhỏ các đợt mở bán nhằm tạo tâm lý hoang mang, từ đó ép người hâm mộ phải săn lùng vé với mức giá cao ngất ngưỡng trên các sàn đầu cơ trực tuyến.

Bên cạnh đó, việc FIFA áp dụng cơ chế "giá vé biến động" - tự động đẩy giá lên theo nhu cầu mà không có mức trần minh bạch đã khiến giá vé trung bình tăng vọt tới 34%. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Euroconsumers cùng Hội cổ động viên bóng đá châu Âu (FSE) cũng đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu (EC), yêu cầu điều tra hành vi lạm dụng vị thế độc quyền của FIFA.

              Giới chức Mỹ cáo buộc liên đoàn bóng đá cố tình áp dụng chiêu trò
              Giới chức Mỹ cáo buộc liên đoàn bóng đá cố tình áp dụng chiêu trò "khan hiếm giả tạo".

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là bê bối liên quan đến chiêu trò "tráo hạng ghế". Hàng nghìn cổ động viên trung thành phản ánh rằng họ đã phải chi ra những khoản tiền khổng lồ để sở hữu tấm vé hạng sang. Tuy nhiên, khi sơ đồ sân vận động được cập nhật, chỗ ngồi thực tế của họ lại bị đẩy xuống các góc khuất, xa sân bóng hoặc ngay phía sau cầu môn. FIFA bị cáo buộc đã âm thầm can thiệp vào sơ đồ màu sắc của các khán đài để trục lợi sau khi đợt mở bán đầu tiên khép lại.

Theo truyền thông, việc giải đấu diễn ra trên đất Mỹ đồng nghĩa với việc FIFA bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật bảo vệ người tiêu dùng khắt khe của quốc gia này. Nếu các cáo buộc thao túng thị trường và lừa dối khách hàng được cơ quan tư pháp chứng minh là có thật, FIFA không chỉ đối mặt với những án phạt tài chính mang tính lịch sử, mà còn có nguy cơ phải hoàn tiền và bồi thường thiệt hại cho hàng triệu cổ động viên trên toàn cầu.

Thực tế, chi phí đắt đỏ để tham dự các trận đấu tại Mỹ đã lên đến mức "khó có thể tưởng tượng". Các cổ động viên ước tính, chi phí trung bình cho một phòng khách sạn và một vé xem trận mở màn dao động từ hơn 600 USD ở Miami đến hơn 2.000 USD ở New York và New Jersey. Mức chi phí này sẽ tiếp tục tăng khi vào vòng sâu hơn, khi giá vé trung bình cho trận chung kết đã cao hơn 7.000 USD so với trận mở màn.

Từ đó, tính toán của truyền thông cho thấy chi phí để một cổ động viên của hai ứng viên hàng đầu cho World Cup 2026 là Argentina và Pháp, theo chân hai đội cho đến hết giải lần lượt là 30.000 USD và 25.000 USD.

Để tham dự các trận đấu, cổ động viên không chỉ vượt pha
Để tham dự các trận đấu, cổ động viên không chỉ vượt pha "thách thức" giá vé, mà còn cả tiền thuê chỗ ở.

Chi phí đắt đỏ đã khiến Đại sứ quán Saudi Arabia tại Mỹ mới đây ra thông báo: "Saudi Arabia sẽ tặng vé miễn phí cho các cổ động viên đang có mặt tại Mỹ. Chúng tôi xin chúc đội tuyển quốc gia thi đấu thành công, mang lại niềm tự hào cho đất nước và đáp lại sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ".

Chiến lược này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người hâm mộ vượt quãng đường dài từ châu Á đồng hành và tiếp lửa cho đội tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Tại World Cup 2026, Saudi Arabia ở bảng H cùng tuyển Tây Ban Nha, Uruguay và Cabo Verde. Trận ra quân của đội sẽ diễn ra ngày 16/6 gặp Uruguay.

Trong khi đó, Mexico cũng đang phải đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh và hỗ trợ du khách trước thềm FIFA World Cup 2026. Tại ba thành phố Mexico City, Guadalajara và Monterrey, du khách được khuyến cáo nên hạn chế di chuyển đến các khu vực ngoài phạm vi du lịch, đặc biệt vào ban đêm, sau khi các trận đấu kết thúc.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị cổ động viên sử dụng các ứng dụng gọi xe chính thức như Uber hoặc DiDi thay vì bắt taxi tự do trên đường phố nhằm giảm thiểu nguy cơ gặp phải các hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, nhà chức trách khuyến cáo du khách không mang theo nhiều tiền mặt, tránh phô trương đồ trang sức hoặc các thiết bị điện tử có giá trị, đồng thời luôn bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận tại những nơi đông người.

                Mexico cũng đang phải đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh và hỗ trợ du khách trước thềm FIFA World Cup 2026.
                Mexico cũng đang phải đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh và hỗ trợ du khách trước thềm FIFA World Cup 2026.

Ẩm thực đường phố Mexico được đánh giá là phong phú và hấp dẫn, song du khách có thể gặp một số vấn đề về tiêu hóa do khác biệt về môi trường và thói quen ăn uống. Nhà chức trách khuyến nghị nên lựa chọn những quán ăn đông khách, bảo đảm vệ sinh và hạn chế sử dụng đá viên tại các quầy hàng nhỏ lẻ.

Ngoài ra, tiền tip được xem là một phần quan trọng trong văn hóa dịch vụ tại Mexico. Tại các nhà hàng, mức tip phổ biến thường dao động từ 10% đến 15% giá trị hóa đơn, và việc không để lại tiền tip có thể bị coi là thiếu lịch sự.

Về y tế, giới chức Mexico lưu ý du khách không nên sử dụng nước máy để uống mà chỉ nên dùng nước đóng chai. Ngoài ra, điều kiện thời tiết và địa hình tại các thành phố đăng cai cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của du khách. Mexico City nằm ở độ cao khoảng 2.240 m so với mực nước biển, có thể khiến nhiều du khách gặp các triệu chứng như đau đầu, khó thở trong những ngày đầu lưu trú. Trong khi đó, nhiệt độ tại Monterrey vào mùa Hè thường vượt 35 độ C, làm gia tăng nguy cơ say nắng và mất nước.

Canada là quốc gia đồng chủ nhà World Cup cùng Mỹ và Mexico, với 13 trận đấu dự kiến diễn ra tại Toronto và Vancouver trong tháng 6 và 7.
Canada là quốc gia đồng chủ nhà World Cup cùng Mỹ và Mexico, với 13 trận đấu dự kiến diễn ra tại Toronto và Vancouver trong tháng 6 và 7.

Các chuyên gia du lịch lưu ý việc sở hữu vé xem World Cup không đồng nghĩa với quyền nhập cảnh vào Mexico hoặc bảo đảm an toàn tuyệt đối trong chuyến đi. Du khách nên tìm hiểu kỹ các quy định xuất nhập cảnh, luật pháp địa phương và mua bảo hiểm du lịch đầy đủ trước khi lên đường.

Tương tự, chính phủ liên bang Canada đã phân bổ một khoản kinh phí lên đến 145 triệu đô la Canada (khoảng 104 triệu USD) để đảm bảo an ninh trong suốt kỳ World Cup 2026 sắp tới. Thị trưởng Toronto Olivia Chow cho biết, kế hoạch an ninh của thành phố không chỉ áp dụng cho sân vận động mà còn tại các địa điểm tập luyện và các sự kiện cộng đồng, chẳng hạn như lễ hội người hâm mộ FIFA.

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Từ khóa:

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