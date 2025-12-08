Sacombank đạt chuẩn VNCG50 giữa quá trình tái cơ cấu

Giá vàng trong nước và thế giới
Việc Sacombank được xác nhận đạt chuẩn VNCG50 (Bộ tiêu chí đánh giá thực hành Quản trị Công ty theo thông lệ tốt dành cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam) mang ý nghĩa nổi bật khi ngân hàng đang trong giai đoạn thực hiện Đề án tái cơ cấu.
Thành quả này phản ánh nỗ lực kiên định của Sacombank trong việc không ngừng nâng cao chất lượng hoat động, củng cố nền tảng quản trị theo chuẩn quốc tế.
Tại Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty lần thứ 8 (AF8) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sacombank là một trong hơn 30 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam đạt chuẩn VNCG50.
Được công bố chính thức vào năm 2024, bộ tiêu chí VNCG50 do VIOD xây dựng, dựa trên nguyên tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Bộ thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS), nhằm đánh giá toàn diện và nâng tầm năng lực quản trị của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Nhà nước đang tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế tư nhân và thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi thứ cấp.
VNCG50 đóng vai trò như nền tảng tham chiếu quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam nhận diện mức độ trưởng thành về quản trị, thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực, đồng thời hướng đến mục tiêu đạt chuẩn ASEAN Asset Class - nhóm doanh nghiệp có điểm ACGS cao vượt trội, được đánh giá tốt cả về chuẩn mực minh bạch,danh tiếng và chỉ số lợi nhuận. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ có đủ năng lực trong quản trị, tâm thế sẵn sàng để đón các cơ hội phát triển cũng như dòng vốn mới ước tính lên đến 6 tỷ USD trong 3 năm tới.
Hệ thống quản trị của Sacombank được ghi nhận đã đáp ứng nhiều các tiêu chí quan trọng của bộ thẻ điểm, bao gồm minh bạch thông tin; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cổ đông và nhà đầu tư; kiểm soát tốt hoạt động doanh nghiệp; tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật trong nước và quốc tế; cam kết phát triển bền vững.
Danh hiệu này cũng nối tiếp chuỗi thành tựu của Sacombank trong quan hệ nhà đầu tư khi ngân hàng trước đó được vinh danh Top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2025, thuộc nhóm Financial Large Cap tại IR Awards.
Sự ghi nhận từ các tổ chức độc lập uy tín cho thấy Sacombank đang xây dựng hệ sinh thái điều hành - công bố thông tin - quản trị rủi ro - phát triển bền vững một cách đồng bộ, tạo dựng niềm tin vững chắc với cổ đông và nhà đầu tư.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Phạm Thị Thu Hằng cho biết: “Danh hiệu VNCG50 là minh chứng cho nội lực quản trị mà Sacombank đã liên tục củng cố, đặc biệt trong suốt hành trình tái cơ cấu. Chúng tôi xem quản trị tốt là năng lực cốt lõi định hình sự phát triển toàn diện của ngân hàng, giúp Sacombank tạo dựng niềm tin dài hạn với thị trường. Kết quả này là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng chuẩn quản trị, tăng tốc chuyển đổi số, tăng cường quản trị rủi ro và sẵn sàng cho những yêu cầu mới của thị trường trong nước lẫn khu vực”.
Trong tuần giao dịch đầu tháng 12/2025 (1 – 8/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, mức giảm giá vàng nhẫn tại các hệ thống lớn đều gần gấp đôi so với nhịp điều chỉnh giá vàng miếng…
Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng ngày 8/12 so với cuối tháng 11, nhiều đơn vị tiếp tục tăng lãi suất khoảng 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 9 tháng. Đối với lãi suất 12 tháng, có đơn vị tăng 1,2 điểm phần trăm so với cuối tháng 11/2025. Mức chênh lệch lãi suất huy động giữa các ngân hàng khá lớn, phản ánh chiến lược huy động vốn khác nhau…
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho bổ sung 26,343 tỷ đồng viện trợ nước ngoài vào dự toán chi thường xuyên năm 2025. Khoản kinh phí này phát sinh từ các dự án và hiện vật viện trợ mới được tiếp nhận sau thời điểm lập dự toán đợt 1, cần đưa vào ngân sách để bảo đảm tiến độ thực hiện và duy trì các cam kết với nhà tài trợ…
Kết thúc phiên sáng 8/12, tỷ giá USD trên thị trường tự do phục hồi nhẹ sau nhịp giảm sâu tuần trước. Mỗi USD chiều mua tăng 30 đồng, lên mức 27.230 VND; chiều bán tăng 40 đồng với 27.300 VND. Đáng chú ý, chênh lệch giữa tỷ giá tự do và tỷ giá chính thức thu hẹp rõ rệt, từ mức 1.522 đồng hồi giữa tháng 11 xuống còn khoảng 890 đồng/USD hiện nay…
Tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hoàn thuế; đồng thời, ưu tiên hỗ trợ nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: