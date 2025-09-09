Sacombank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số

Không chỉ dừng ở việc cung cấp dịch vụ tài chính, Sacombank còn kết hợp cùng các đối tác mang loạt giải pháp công nghệ đến từng cửa hàng, hỗ trợ cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, tiểu thương từng bước chuyển đổi số, vừa thích ứng quy định mới vừa nâng cao hiệu quả vận hành, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương bán hoa quả lâu năm tại chợ Tân Định (TP.HCM), cho biết từng hoang mang khi nghe phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Ở tuổi ngoài 60, với thu nhập hằng tháng khiêm tốn, bà lo chi phí phần mềm, thiết bị và thủ tục kê khai sẽ vượt quá khả năng. “Tôi chỉ quen ghi sổ tay, nghe đến công nghệ với thuế mới là thấy sợ, lại nghĩ sẽ tốn kém nhiều nếu phải trang bị thêm thiết bị”, bà Lan chia sẻ.

Câu chuyện của bà Lan cũng là thực tế chung của nhiều tiểu thương đang loay hoay thích nghi với quá trình số hóa, nhất là khi Nghị định 70 bắt buộc hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử thông qua máy tính tiền.

Theo bà Nguyễn Phương Huyền - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Sacombank - hiện cả nước có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, riêng TP.HCM khoảng 450.000 hộ. Lực lượng này không chỉ đóng góp đáng kể vào GDP mà còn tạo ra hàng triệu việc làm và được xem là “xương sống” của nhiều ngành nghề từ công - nông nghiệp đến thương mại - dịch vụ.

“Với sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao, cá nhân, hộ kinh doanh đang khẳng định vị thế là động lực kinh tế có tiềm năng lớn, sức bậc cao và ổn định. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Nhà nước, các tổ chức như ngân hàng và công ty công nghệ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng, giúp tiểu thương biến thách thức thành cơ hội để phát triển vững chắc hơn", bà Nguyễn Phương Huyền phát biểu.

Thực tế, nhiều chính sách từ vĩ mô đến thực tiễn đã được triển khai nhằm giúp tiểu thương thuận lợi hơn trong quá trình số hóa. Đơn cử, Bộ Công thương đã ban hành “Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống” tại địa chỉ: https://sotay.tieuthuongvietnam.vn - được xem như cuốn cẩm nang “gối đầu giường” cho bà con trong hành trình bước vào kỷ nguyên số.

Sổ tay điện tử hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống do Bộ Công Thương ban hành.

Song song với những chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước, Sacombank cũng chủ động đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh. Ngân hàng trực tiếp đến tận nơi để lắng nghe, quan sát cách tiểu thương vận hành, nghiên cứu thị trường, từ đó thiết kế giải pháp phù hợp với từng nhóm khách hàng. Bởi lẽ, mỗi hộ có quy mô và đặc thù khác nhau, không thể áp dụng chung một hình thức hỗ trợ.

Đối với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và tiểu thương nhỏ lẻ, Sacombank triển khai đội ngũ nhân viên trực tiếp đến từng khu chợ, cửa hàng để hỗ trợ mở tài khoản, cấp mã QR, lắp đặt loa thông báo thanh toán và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sacombank Pay. Nhờ đó, bà con dần làm quen với quy trình thanh toán không tiền mặt, dễ dàng theo dõi thu chi trên điện thoại và vận hành kinh doanh an tâm hơn.

"Dù con gái có chỉ nhiều lần, nhưng cứ nghe đến thanh toán không tiền mặt hay ứng dụng ngân hàng là tôi thấy rối. May mắn có nhân viên Sacombank đến tận nơi hướng dẫn từng bước, nếu không chắc tôi cũng chẳng dám làm. Giờ thì mọi thứ đã vào nề nếp, tôi thấy yên tâm hơn”, bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Với các cửa hàng đã quen sử dụng công nghệ như chuỗi cà phê, nhà thuốc hay cửa hàng tạp hoá, thách thức không còn nằm ở việc làm quen công cụ số mà ở khâu quản lý vận hành và duy trì dòng vốn linh hoạt. Để giải quyết, Sacombank hợp tác cùng các đối tác như MISA, NextPay,… cung cấp miễn phí 12 tháng bộ giải pháp toàn diện từ quản lý dòng tiền, quỹ, công nợ đến kết nối phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán, chữ ký số. Đồng thời tích hợp quản lý bán hàng trên đa nền tảng từ cửa hàng đến trang thương mại điện tử; hỗ trợ quản lý hàng tồn kho, nhân viên, khách hàng;…

Sacombank cũng sẵn sàng hỗ trợ nguồn vốn kịp thời cho hộ kinh doanh thông qua các khoản vay linh hoạt với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Với nhu cầu vốn đột xuất, khách hàng có thể sử dụng thấu chi không cần tài sản bảo đảm để chủ động xoay vòng vốn kinh doanh.

“Đặc thù cửa hàng tạp hoá là nhập hàng liên tục, đặc biệt trước mỗi dịp lễ tết, chi phí tăng cao trong khi tiền bán hàng thu về chậm. Nguồn vốn lưu động kịp thời giúp tôi giữ được lượng hàng đầy đủ và không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Sacombank đã hỗ trợ hạn mức vay linh hoạt, giúp tôi chủ động xoay vòng vốn, vay và giải ngân ngay trên app nên cũng rất tiện, nhanh”, anh Nguyễn Anh Minh - chủ một cửa hàng tạp hoá tại Đồng Nai cho biết.

Tại các hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, Sacombank cung cấp trọn gói bộ dịch vụ tài khoản chuyên biệt, từ tài khoản thanh toán, thẻ doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống,... đến nộp thuế trực tuyến - tạo nền tảng để khách hàng bắt đầu hành trình kinh doanh chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Chị Hiền đã tự tin chuyển đổi lên mô hinh doanh nghiệp, tạo đà bứt phá kinh doanh giai đoạn tới.

“Việc chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp là hướng đi chúng tôi mong muốn từ lâu, nhưng rào cản về vốn, pháp lý, công nghệ và đặc biệt là chi phí vẫn là thách thức lớn. Tuy nhiên, với các chính sách mới từ cơ quan quản lý và sự đồng hành của ngân hàng, mọi thứ đang dần trở nên thuận lợi hơn. Tôi tin rằng sẽ ngày càng có nhiều hộ kinh doanh mạnh dạn và tự tin chuyển đổi như chúng tôi”, chị Lã Xuân Hiền - chủ doanh nghiệp F&B tại Hà Nội, vừa chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh - chia sẻ.

Với các giải pháp toàn diện, Sacombank giúp hộ kinh doanh vượt qua ba rào cản lớn: tài chính, công nghệ và pháp lý. Những hỗ trợ này không chỉ giúp họ tháo gỡ khó khăn trong vận hành, tuân thủ quy định, mà còn mang lại lợi ích thiết thực: Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và quản lý chuyên nghiệp hơn. Câu chuyện của bà Lan, anh Minh hay chị Hiền chính là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành tận tâm ấy.

“Sacombank không chỉ mang đến công cụ mà còn đem lại sự an tâm và động lực để hộ kinh doanh tự tin phát triển. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh, tiểu thương ở mọi giai đoạn, từ khởi đầu đến phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”, bà Nguyễn Phương Huyền nhấn mạnh.

* Để tìm hiểu thêm truy cập tại: https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/khuyen-mai/khcn/chuong-trinh-uu-dai/dong-hanh-cung-ho-kinh-doanh.html hoặc liên hệ hotline 1800 5858 88 (miễn phí) để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ trực tiếp.