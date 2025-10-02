Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng lãi suất từ 4,3%/năm, tiếp sức tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Thu Hà
02/10/2025, 17:11
Với mục tiêu đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các kế hoạch tài chính quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn nửa cuối năm, Sacombank triển khai gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm, áp dụng đến hết 31/12/2025.
Chương trình dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đi kèm cơ chế vay linh hoạt, thủ tục tinh gọn, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.
Đối với khách hàng cá nhân, Sacombank đáp ứng đa dạng mục đích vay như: Phục vụ sản xuất kinh doanh, nông nghiệp; mua, xây/sửa bất động sản để ở, mua ô tô và tiêu dùng nhỏ lẻ với mọi kỳ hạn. Khung lãi suất theo kỳ hạn được áp dụng minh bạch, trong đó vay ngắn hạn phổ biến từ 4,8%-6,5%/năm; vay trung dài hạn với lãi suất cố định 6, 9 hoặc 12 tháng lần lượt từ 6,5%/năm; 7,0%/năm; 7,5%/năm.
Khách hàng được vay lên đến 40 năm đối với khoản vay mua bất động sản để ở; tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm là bất động sản lên đến 85%; ân hạn gốc tối đa 5 năm. Cơ chế trả nợ linh hoạt giúp khách hàng chủ động kế hoạch dòng tiền với phí tất toán trước hạn chỉ 1% trong 02 năm đầu và được miễn từ năm thứ ba. Đặc biệt, khách hàng có thể thanh toán thêm tối đa 100 triệu đồng tiền gốc mỗi kỳ trả nợ nhằm giảm dư nợ, hoàn toàn miễn phí phạt – bao gồm cả trong thời gian ân hạn.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, Sacombank cung cấp gói vay ngắn hạn với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 4,3%/năm, cùng gói vay trung dài hạn với lãi suất cố định 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tương ứng dao động từ 6,5%-7,5%/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ,... Đặc biệt, gói tín dụng được ưu tiên định hướng tới các lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông – lâm – thủy sản, lĩnh vực kinh tế xanh hoặc các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn để đầu tư hạ tầng và công nghệ số, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.
Đại diện Sacombank chia sẻ: “Gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng là cam kết rõ ràng của Sacombank trong việc cung cấp dòng vốn hợp lý, đúng thời điểm cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn giúp người dân, đặc biệt là người trẻ, sớm an cư lạc nghiệp và chủ động chi tiêu thông minh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh”.
Trong thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp tục phát triển các gói giải pháp tài chính có quy mô và chiều sâu hơn nữa, góp phần nâng cấp trải nghiệm số, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ, từ đó kiên định đồng hành cùng khách hàng ở mọi giai đoạn phát triển và đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.
* Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: 1800 5858 88 hoặc truy cập tại: https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/khuyen-mai/khcn/chuong-trinh-uu-dai/von-moi-tiep-suc-but-pha-ky-vong.html
Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách xấp xỉ đạt 100% dự toán cả năm dù Chính phủ vẫn triển khai nhiều gói hỗ trợ người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt chi tiêu đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 8%...
Trong phiên giao dịch sáng 2/10, giá bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng, gấp hơn 4 lần so với giảm giá bán ra...
Lạm phát tại eurozone đã tăng tốc trong tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong thời gian còn lại của năm nay...
Giá vàng thế giới quay đầu sau khi lên gần mốc kháng cự then chốt 3.900 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/10), nhưng một số nhà phân tích tin rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 4.000 USD/oz trong thời gian không xa...
Từ tháng 9/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai gói tín dụng đặc thù địa bàn dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực làng nghề truyền thống tại miền Bắc; hoặc kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn quốc.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: