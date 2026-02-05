Sài Gòn những ngày giáp Tết: Gỡ nút thắt kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông

Những ngày giáp Tết, giao thông TP.HCM lại bước vào giai đoạn căng thẳng nhất trong năm. Lượng phương tiện tăng cao đột biến, các trục đường huyết mạch thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, khiến việc di chuyển dù chỉ trong quãng đường ngắn cũng tiêu tốn nhiều thời gian và năng lượng. Riêng tại khu Đông, áp lực này càng rõ rệt khi các điểm nóng như nút giao An Phú, đại lộ Mai Chí Thọ liên tục “gánh” lưu lượng xe lớn trong suốt cao điểm cuối năm. Chính vì thế, sự xuất hiện kịp thời của những tuyến đường mới được xem như là “món quà tết” ý nghĩa cho người dân.

Trước tình hình phức tạp này, lực lượng chức năng TP.HCM đã tiến hành triển khai các biện pháp kiểm soát và điều tiết giao thông tại những khu vực cao điểm, đặc biệt ở phía Đông thành phố trong dịp Tết Nguyên Đán 2026.

Đáng chú ý, tuyến đường Liên Phường chính thức thông xe hai chiều, kết nối xuyên tâm từ Đỗ Xuân Hợp đến thẳng đại lộ Mai Chí Thọ, đồng thời nút giao An Phú hoàn thiện nhánh N2 và hầm chui đúng vào thời điểm cao điểm cuối năm đã trở thành một điểm sáng nổi bật, song hành cùng các giải pháp quản lý của thành phố. Tuyến đường này nhanh chóng được nhiều người lựa chọn như một “lối tắt” hiếm hoi, mang lại cảm giác nhẹ nhõm giữa dòng xe cộ hối hả cận Tết.

Với chiều dài 6,7km và mặt ngang rộng tới 60m, Liên Phường không đơn thuần là một tuyến đường mới, mà giống như một chìa khóa gỡ nút thắt mang tính hệ thống tại cửa ngõ phía Đông, mở ra hành lang kết nối thông suốt từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xuyên qua các trục Võ Chí Công - Đỗ Xuân Hợp - Võ Nguyên Giáp, đến nút giao Cát Lái. Trong những ngày cao điểm, dòng xe di chuyển mạch lạc hơn, ít dừng chờ và dễ kiểm soát.

Cảm nhận rõ rệt nhất khi di chuyển trên Liên Phường dịp Tết chính là sự chủ động. Thay vì phải “canh giờ” để né kẹt xe hay chấp nhận đi vòng qua những tuyến đường quen thuộc, người dân nay có thêm một hướng đi thẳng và ít biến số. Việc kết nối từ Thảo Điền, An Khánh hay khu vực Cát Lái về khu Đông trở nên gọn gàng, giảm đáng kể thời gian mắc kẹt tại các nút giao thường xuyên quá tải trong dịp cao điểm cuối năm.

6 làn xe thông thoáng tại đường Liên Phường. Ảnh: The Global City.

Không chỉ nhanh hơn, hành trình trên Liên Phường còn mang lại cảm giác dễ chịu hiếm thấy giữa cao điểm giao thông. Tuyến đường được thiết kế rộng, thoáng, 6 làn xe phân luồng rõ ràng giúp dòng xe lưu thông ổn định. Áp lực khi cầm lái vì thế cũng giảm đi đáng kể trong những ngày gia đình di chuyển cùng người lớn tuổi hay trẻ nhỏ để du xuân, thăm hỏi dịp Tết.

Cùng với đó, hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú (TP.HCM) chính thức thông xe, kết nối đường Mai Chí Thọ và đường dẫn cao tốc, giúp việc đi lại ở cửa ngõ phía đông thành phố thuận lợi hơn.

Chính sự kết nối nhanh chóng, êm ái và thuận tiện ấy đã tạo đà để khu vực phía Đông phát huy trọn vẹn vai trò của mình trong mùa lễ hội cuối năm. Khi việc đi lại không còn là rào cản, những điểm đến từng được xem là “xa” bỗng trở nên gần hơn, dễ dàng tiếp cận.

Liên Phường đi qua The Global City, củng cố vị thế “biểu tượng trung tâm” của khu đô thị phức hợp này. Ảnh: The Global City.

Là khu đô thị quốc tế duy nhất có đường Liên Phường đi qua, The Global City thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ trục đường này, trở thành điểm du xuân lý tưởng trong dịp Tết 2026. Được phát triển bởi Masterise Homes, The Global City mở ra không gian đô thị hiện đại biểu tượng trung tâm - chuẩn sống toàn cầu, khi cảnh quan được quy hoạch đồng bộ cùng các điểm check-in độc đáo, thu hút hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm khi chỉ mất vài phút di chuyển.

Tết tại nơi đây không chỉ là đi dạo hay chụp hình, mà là một hành trình trải nghiệm cảm xúc cho cả gia đình, nhóm bạn và các cặp đôi. Du khách có thể thả dáng tại tuyến phố Art Ave với không gian nghệ thuật đậm chất sáng tạo, giao thoa giữa hiện đại và truyền thống; vui chơi thỏa thích tại City Park với các trò chơi năng động và hiện đại hàng đầu khu vực; dạo bước dưới Cầu Ánh Trăng và Vịnh Tình Yêu lãng mạn; hay thưởng thức ẩm thực đa dạng tại WIYO Complex; cho đến chiêm ngưỡng màn trình diễn đặc sắc của âm thanh và ánh sáng tại kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á,... Tất cả tạo nên khoảnh khắc Tết đa sắc màu và giàu sức sống ngay giữa lòng trung tâm.

The Global City trở thành điểm đến biểu tượng chuẩn quốc tế trong dịp Lễ Tết. Ảnh: The Global City.

Sự thuận tiện trong di chuyển nhờ trục Liên Phường giúp The Global City trở thành lựa chọn “vui chơi Tết gần nhà” nhưng vẫn đủ khác biệt. Thay vì phải chen chúc vào các điểm quen thuộc tại phường Sài Gòn, nhiều người chọn cách đổi hướng, tận hưởng một không gian rộng thoáng, dễ tiếp cận và giàu trải nghiệm ngay tại khu Đông.

Tết vốn là thời điểm của sum vầy, của những chuyến đi ngắn nhưng nhiều cảm xúc. Và đôi khi, chỉ cần rẽ sang một cung đường khác, nhịp điệu của cả hành trình cũng thay đổi. Giữa cao điểm giao thông cuối năm, Liên Phường không chỉ mở thêm một tuyến kết nối, mà còn mở ra một cách tận hưởng thành phố nhẹ nhàng hơn, để di chuyển trong mùa Tết không còn là áp lực, mà trở thành một phần của trải nghiệm.