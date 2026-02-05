Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Sài Gòn những ngày giáp Tết: Gỡ nút thắt kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông

Tuấn Sơn

05/02/2026, 08:00

Đường Liên Phường thông xe, kết nối cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, giảm kẹt xe dịp Tết Nguyên Đán 2026, mang lại trải nghiệm di chuyển dễ chịu cho người dân.

Những ngày giáp Tết, giao thông TP.HCM lại bước vào giai đoạn căng thẳng nhất trong năm. Lượng phương tiện tăng cao đột biến, các trục đường huyết mạch thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, khiến việc di chuyển dù chỉ trong quãng đường ngắn cũng tiêu tốn nhiều thời gian và năng lượng. Riêng tại khu Đông, áp lực này càng rõ rệt khi các điểm nóng như nút giao An Phú, đại lộ Mai Chí Thọ liên tục “gánh” lưu lượng xe lớn trong suốt cao điểm cuối năm. Chính vì thế, sự xuất hiện kịp thời của những tuyến đường mới được xem như là “món quà tết” ý nghĩa cho người dân.

Trước tình hình phức tạp này, lực lượng chức năng TP.HCM đã tiến hành triển khai các biện pháp kiểm soát và điều tiết giao thông tại những khu vực cao điểm, đặc biệt ở phía Đông thành phố trong dịp Tết Nguyên Đán 2026.

Đáng chú ý, tuyến đường Liên Phường chính thức thông xe hai chiều, kết nối xuyên tâm từ Đỗ Xuân Hợp đến thẳng đại lộ Mai Chí Thọ, đồng thời nút giao An Phú hoàn thiện nhánh N2 và hầm chui đúng vào thời điểm cao điểm cuối năm đã trở thành một điểm sáng nổi bật, song hành cùng các giải pháp quản lý của thành phố. Tuyến đường này nhanh chóng được nhiều người lựa chọn như một “lối tắt” hiếm hoi, mang lại cảm giác nhẹ nhõm giữa dòng xe cộ hối hả cận Tết.

Với chiều dài 6,7km và mặt ngang rộng tới 60m, Liên Phường không đơn thuần là một tuyến đường mới, mà giống như một chìa khóa gỡ nút thắt mang tính hệ thống tại cửa ngõ phía Đông, mở ra hành lang kết nối thông suốt từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xuyên qua các trục Võ Chí Công - Đỗ Xuân Hợp - Võ Nguyên Giáp, đến nút giao Cát Lái. Trong những ngày cao điểm, dòng xe di chuyển mạch lạc hơn, ít dừng chờ và dễ kiểm soát.

Cảm nhận rõ rệt nhất khi di chuyển trên Liên Phường dịp Tết chính là sự chủ động. Thay vì phải “canh giờ” để né kẹt xe hay chấp nhận đi vòng qua những tuyến đường quen thuộc, người dân nay có thêm một hướng đi thẳng và ít biến số. Việc kết nối từ Thảo Điền, An Khánh hay khu vực Cát Lái về khu Đông trở nên gọn gàng, giảm đáng kể thời gian mắc kẹt tại các nút giao thường xuyên quá tải trong dịp cao điểm cuối năm.

6 làn xe thông thoáng tại đường Liên Phường. Ảnh: The Global City.
6 làn xe thông thoáng tại đường Liên Phường. Ảnh: The Global City.

Không chỉ nhanh hơn, hành trình trên Liên Phường còn mang lại cảm giác dễ chịu hiếm thấy giữa cao điểm giao thông. Tuyến đường được thiết kế rộng, thoáng, 6 làn xe phân luồng rõ ràng giúp dòng xe lưu thông ổn định. Áp lực khi cầm lái vì thế cũng giảm đi đáng kể trong những ngày gia đình di chuyển cùng người lớn tuổi hay trẻ nhỏ để du xuân, thăm hỏi dịp Tết.

Cùng với đó, hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú (TP.HCM) chính thức thông xe, kết nối đường Mai Chí Thọ và đường dẫn cao tốc, giúp việc đi lại ở cửa ngõ phía đông thành phố thuận lợi hơn.

Chính sự kết nối nhanh chóng, êm ái và thuận tiện ấy đã tạo đà để khu vực phía Đông phát huy trọn vẹn vai trò của mình trong mùa lễ hội cuối năm. Khi việc đi lại không còn là rào cản, những điểm đến từng được xem là “xa” bỗng trở nên gần hơn, dễ dàng tiếp cận.

Liên Phường đi qua The Global City, củng cố vị thế “biểu tượng trung tâm” của khu đô thị phức hợp này. Ảnh: The Global City.
Liên Phường đi qua The Global City, củng cố vị thế “biểu tượng trung tâm” của khu đô thị phức hợp này. Ảnh: The Global City.

Là khu đô thị quốc tế duy nhất có đường Liên Phường đi qua, The Global City thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ trục đường này, trở thành điểm du xuân lý tưởng trong dịp Tết 2026. Được phát triển bởi Masterise Homes, The Global City mở ra không gian đô thị hiện đại biểu tượng trung tâm - chuẩn sống toàn cầu, khi cảnh quan được quy hoạch đồng bộ cùng các điểm check-in độc đáo, thu hút hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm khi chỉ mất vài phút di chuyển.

Tết tại nơi đây không chỉ là đi dạo hay chụp hình, mà là một hành trình trải nghiệm cảm xúc cho cả gia đình, nhóm bạn và các cặp đôi. Du khách có thể thả dáng tại tuyến phố Art Ave với không gian nghệ thuật đậm chất sáng tạo, giao thoa giữa hiện đại và truyền thống; vui chơi thỏa thích tại City Park với các trò chơi năng động và hiện đại hàng đầu khu vực; dạo bước dưới Cầu Ánh Trăng và Vịnh Tình Yêu lãng mạn; hay thưởng thức ẩm thực đa dạng tại WIYO Complex; cho đến chiêm ngưỡng màn trình diễn đặc sắc của âm thanh và ánh sáng tại kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á,... Tất cả tạo nên khoảnh khắc Tết đa sắc màu và giàu sức sống ngay giữa lòng trung tâm.

The Global City trở thành điểm đến biểu tượng chuẩn quốc tế trong dịp Lễ Tết. Ảnh: The Global City.
The Global City trở thành điểm đến biểu tượng chuẩn quốc tế trong dịp Lễ Tết. Ảnh: The Global City.

Sự thuận tiện trong di chuyển nhờ trục Liên Phường giúp The Global City trở thành lựa chọn “vui chơi Tết gần nhà” nhưng vẫn đủ khác biệt. Thay vì phải chen chúc vào các điểm quen thuộc tại phường Sài Gòn, nhiều người chọn cách đổi hướng, tận hưởng một không gian rộng thoáng, dễ tiếp cận và giàu trải nghiệm ngay tại khu Đông.

Tết vốn là thời điểm của sum vầy, của những chuyến đi ngắn nhưng nhiều cảm xúc. Và đôi khi, chỉ cần rẽ sang một cung đường khác, nhịp điệu của cả hành trình cũng thay đổi. Giữa cao điểm giao thông cuối năm, Liên Phường không chỉ mở thêm một tuyến kết nối, mà còn mở ra một cách tận hưởng thành phố nhẹ nhàng hơn, để di chuyển trong mùa Tết không còn là áp lực, mà trở thành một phần của trải nghiệm.

Từ khóa:

The Global City

Đọc thêm

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 133.842 tỷ đồng. Đến nay, Bộ đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và dự án, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo quy định…

Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng

Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng

Sự bứt phá ngoạn mục của Bắc Ninh trong vai trò "cứ điểm" sản xuất toàn cầu đang tạo áp lực cưỡng chế lên hạ tầng đô thị. Để giữ chân dòng vốn FDI tỷ USD và hàng vạn chuyên gia quốc tế, địa phương này đang cần những đại đô thị bài bản, sở hữu pháp lý vững chắc.

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Trong đầu tư bất động sản, câu hỏi “dự án nằm ở đâu” luôn được đặt trước câu hỏi “giá bao nhiêu”. Bởi vị trí quyết định trực tiếp khả năng kết nối, mức độ thanh khoản, hiệu quả khai thác cho thuê và biên độ tăng giá dài hạn của bất động sản.

Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết

Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết

Kết thúc 2025, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với lượng giao dịch sôi động ngay từ đầu năm 2026. Tại khu Đông, nơi hạ tầng và nhịp sống đang bứt tốc, Masteri Cosmo Central đang nổi lên như một tâm điểm an cư mới tại The Global City - nơi mỗi mét vuông đều gắn với kết nối, tiện nghi và giá trị bền vững.

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang mở rộng

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang mở rộng

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, với động lực chính đến từ sự gia tăng nguồn cung đất khu công nghiệp, nhà xưởng và kho xây sẵn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

2

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Thế giới

3

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thị trường

4

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Thế giới

5

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy