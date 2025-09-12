Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhân lực

Samsung Việt Nam tiên phong với những cuộc thi đổi mới sáng tạo

Đỗ Như

12/09/2025, 14:54

Nhiều năm qua, Samsung Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo các cấp, trong việc tài trợ nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án liên kết công nghệ, trao đổi học bổng, tổ chức khóa đào tạo và những cuộc thi đổi mới sáng tạo…

Các đội thi tham gia cuộc thi Innovation Tech Challenge.
Các đội thi tham gia cuộc thi Innovation Tech Challenge.

Ngày 11/9, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus năm học 2024 – 2025 (SIC 2024 -2025) nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả thực hiện của dự án.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam đã khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là nhân tố quyết định và động lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu là đưa Việt Nam trở nên hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một khâu then chốt để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu này.

Ông Bùi Hoàng Phương – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại chương trình.
Ông Bùi Hoàng Phương – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại chương trình.

Tiếp nối tinh thần của Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây chính là kim chỉ nam để đổi mới giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình Samsung Innovation Campus là một minh chứng rất rõ ràng cho định hướng này của Đảng và nhà nước.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh trong nhiều năm qua, Samsung Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc hợp tác với những trường đại học, với các cơ sở giáo dục đào tạo các cấp, trong việc tài trợ nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án liên kết công nghệ, trao đổi học bổng, tổ chức khóa đào tạo và những cuộc thi đổi mới sáng tạo.

“Những sáng kiến này không chỉ hỗ trợ trực tiếp các học sinh sinh viên mà còn góp phần hình thành đội ngũ tri thức của Việt Nam tự tin, hội nhập quốc tế.

Các đội thi tham gia cuộc thi Innovation Tech Challenge.
Các đội thi tham gia cuộc thi Innovation Tech Challenge.

Đóng góp này của Samsung thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp toàn cầu, gắn bó lâu dài, chặt chẽ với Việt Nam. Tôi đánh giá rằng đây là một trong những mô hình tiêu biểu và rất mong trong gian tới Samsung tiếp tục duy trì, phát huy và đẩy mạnh, nhân rộng những hoạt động này ở Việt nam”, Thứ trưởng cho biết thêm.

Đề cập đến Nghị quyết 57 ban hành vào tháng 12/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay “cả đất nước đang tập trung vào phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và có lẽ đây là lứa sinh viên học sinh đầu tiên sống trong giai đoạn này. Các em chính là động lực để hiện thực hóa giấc mơ của Việt Nam”.

2 đội thi LQĐ-Piogineers - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Bảng A) và DTU-TT - Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (Bảng B) đã trở thành 2 đội thi chiến thắng của cuộc thi “Robot Cup – Robot đá bóng”.
2 đội thi LQĐ-Piogineers - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Bảng A) và DTU-TT - Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (Bảng B) đã trở thành 2 đội thi chiến thắng của cuộc thi “Robot Cup – Robot đá bóng”.

“Tôi rất mong các em luôn nuôi dưỡng tinh thần học tập, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám mơ những giấc mơ lớn, dám quyết tâm theo đuổi những giấc mơ của mình, để tự tin hội nhập trên trường quốc tế”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhắn nhủ.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết Việt Nam hiện đang bước vào kỷ nguyên số với những thành tựu đáng ghi nhận. Nền kinh tế số đã chiếm hơn 18% GDP và đang tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế số phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Hơn nữa, doanh thu từ ngành công nghệ thông tin và truyền thông năm ngoái đã vượt 4.243.984 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 13% so với năm trước. Điều này cho thấy bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam mong muốn các em học sinh nắm bắt trọn vẹn cơ hội hôm nay và tiên phong dẫn dắt tương lai.
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam mong muốn các em học sinh nắm bắt trọn vẹn cơ hội hôm nay và tiên phong dẫn dắt tương lai.

“Cùng với những chính sách hỗ trợ tích cực từ Chính Phủ, các trường học trong việc nuôi dưỡng tài năng Công nghệ thông tin thì Samsung Việt Nam cũng đang nỗ lực nhằm đóng góp vào mục tiêu này. Tôi hy vọng rằng, với tinh thần không ngại thử thách, các bạn sẽ nắm bắt trọn vẹn cơ hội hôm nay và tiên phong dẫn dắt tương lai.

Thông qua chương trình Samsung Innovation Campus, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam để các em có thể vững bước trở thành những chủ nhân tương lai.”, ông Na Ki Hong nói thêm.

Phần trao học bổng cho các em học viên có thành tích xuất sắc.
Phần trao học bổng cho các em học viên có thành tích xuất sắc.

Cũng tại sự kiện, Samsung đã trao tặng 98 suất học bổng cho 98 em học viên xuất sắc nhất của chương trình SIC 2024 – 2025.

Dự án Samsung Innovation Campus được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung và đã mở rộng tới 40 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Tại Việt Nam, chương trình cũng được triển khai từ năm 2019. Đến nay, dự án đã mở rộng ra tại khoảng 140 trường học và 18/34 tỉnh thành trên toàn quốc, mang lại cơ hội được đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao cho gần 20.000 học sinh, sinh viên và giáo viên.

Khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024 với tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng

09:50, 28/03/2024

Khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024 với tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng

Sẵn sàng nguồn nhân lực chất lượng cao: Đón sóng đầu tư mới

08:10, 25/06/2022

Sẵn sàng nguồn nhân lực chất lượng cao: Đón sóng đầu tư mới

Đón làn sóng chuyển dịch đầu tư, Việt Nam vẫn thiếu lao động trình độ cao

13:22, 09/04/2021

Đón làn sóng chuyển dịch đầu tư, Việt Nam vẫn thiếu lao động trình độ cao

Từ khóa:

đổi mới sáng tạo

Đọc thêm

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu...

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Những vướng mắc này nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...

Huế: Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả

Huế: Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả

Thành phố Huế đang đặt trọng tâm vào việc tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong 8 tháng năm 2025, hàng chục nghìn lao động đã được giải quyết việc làm, nhiều người được hỗ trợ học nghề, đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời các giải pháp kết nối cung – cầu lao động được triển khai mạnh mẽ trên toàn địa bàn.

Tiêu chí tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng

Tiêu chí tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng

Việc tuyển chọn Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng sẽ ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, người đã được tặng giải thưởng quốc gia và quốc tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Xuất khẩu lao động chạm mốc gần 100.000 người sau 8 tháng

Xuất khẩu lao động chạm mốc gần 100.000 người sau 8 tháng

Cùng với Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc là 3 thị trường chủ lực, có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc trong 8 tháng qua...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Thế giới

2

Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Dân sinh

3

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

Tài chính

4

Triển lãm IFA 2025: Những “ngôi nhà AI” trong tầm tay

Nhà

5

Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: