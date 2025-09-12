Samsung Việt Nam tiên phong với những cuộc thi đổi mới sáng tạo
Đỗ Như
12/09/2025, 14:54
Nhiều năm qua, Samsung Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo các cấp, trong việc tài trợ nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án liên kết công nghệ, trao đổi học bổng, tổ chức khóa đào tạo và những cuộc thi đổi mới sáng tạo…
Ngày 11/9, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết dự
án Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus năm học
2024 – 2025 (SIC 2024 -2025) nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả thực hiện
của dự án.
Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam đã khẳng định khoa học
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là nhân tố quyết định và động lực
chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu là đưa Việt Nam trở
nên hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao là một khâu then chốt để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu này.
Tiếp nối tinh thần
của Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,
mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển
giáo dục và đào tạo. Đây chính là kim chỉ nam để đổi mới giáo dục, bồi dưỡng
nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình Samsung Innovation Campus là một
minh chứng rất rõ ràng cho định hướng này của Đảng và nhà nước.
Thứ trưởng Bùi Hoàng
Phương nhấn mạnh trong nhiều năm qua, Samsung Việt Nam đã thể hiện vai trò
tiên phong trong việc hợp tác với những trường đại học, với các cơ sở giáo dục
đào tạo các cấp, trong việc tài trợ nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học,
các dự án liên kết công nghệ, trao đổi học bổng, tổ chức khóa đào tạo và những
cuộc thi đổi mới sáng tạo.
“Những sáng kiến
này không chỉ hỗ trợ trực tiếp các học sinh sinh viên mà còn góp phần hình
thành đội ngũ tri thức của Việt Nam tự tin, hội nhập quốc tế.
Đóng góp này của
Samsung thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp toàn cầu,
gắn bó lâu dài, chặt chẽ với Việt Nam. Tôi đánh giá rằng đây là một trong những
mô hình tiêu biểu và rất mong trong gian tới Samsung tiếp tục duy trì, phát huy
và đẩy mạnh, nhân rộng những hoạt động này ở Việt nam”, Thứ trưởng cho biết thêm.
Đề cập đến Nghị quyết
57 ban hành vào tháng 12/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay “cả đất
nước đang tập trung vào phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và có lẽ
đây là lứa sinh viên học sinh đầu tiên sống trong giai đoạn này. Các em chính
là động lực để hiện thực hóa giấc mơ của Việt Nam”.
“Tôi rất mong các
em luôn nuôi dưỡng tinh thần học tập, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo,
dám mơ những giấc mơ lớn, dám quyết tâm theo đuổi những giấc mơ của mình, để tự
tin hội nhập trên trường quốc tế”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhắn nhủ.
Phát
biểu tại sự kiện, Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết Việt
Nam hiện đang bước vào kỷ nguyên số với những thành tựu đáng ghi nhận. Nền kinh
tế số đã chiếm hơn 18% GDP và đang tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, đưa Việt Nam trở
thành nền kinh tế số phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.
Hơn
nữa, doanh thu từ ngành công nghệ thông tin và truyền thông năm ngoái đã vượt 4.243.984
tỷ đồng, tăng trưởng hơn 13% so với năm trước. Điều này cho thấy bước tiến mạnh
mẽ của Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.
“Cùng
với những chính sách hỗ trợ tích cực từ Chính Phủ, các trường học trong việc
nuôi dưỡng tài năng Công nghệ thông tin thì Samsung Việt Nam cũng đang nỗ lực
nhằm đóng góp vào mục tiêu này. Tôi hy vọng rằng, với tinh thần không ngại thử
thách, các bạn sẽ nắm bắt trọn vẹn cơ hội hôm nay và tiên phong dẫn dắt tương
lai.
Thông
qua chương trình Samsung Innovation Campus, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ
thanh thiếu niên Việt Nam để các em có thể vững bước trở thành những chủ nhân
tương lai.”, ông Na Ki Hong nói thêm.
Cũng
tại sự kiện, Samsung đã trao tặng 98 suất học bổng cho 98 em học viên xuất sắc
nhất của chương trình SIC 2024 – 2025.
Dự
án Samsung Innovation Campus được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019.
Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung và
đã mở rộng tới 40 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha,
Singapore, Malaysia, Thái Lan…
Tại
Việt Nam, chương trình cũng được triển khai từ năm 2019. Đến nay, dự án đã mở rộng
ra tại khoảng 140 trường học và 18/34 tỉnh thành trên toàn quốc, mang lại cơ hội
được đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao cho gần 20.000 học sinh, sinh
viên và giáo viên.
