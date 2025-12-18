Bộ Nội vụ thông tin về cơ chế đặc thù thu hút nhân lực chất lượng cao

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 18/12/2025
Nhật Dương
18/12/2025, 17:39
Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan để xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội trong bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có nhân lực chất lượng cao...
Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về cơ chế, chính sách đặc thù, linh hoạt nhằm thu hút, trọng dụng người tài năng.
Theo đó, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, linh hoạt nhằm thu hút, trọng dụng người có tài năng. Đồng thời, cử tri cũng mong muốn bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cơ quan nhà nước tại các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Việc này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, gắn bó lâu dài với địa phương.
Thông tin về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết thể chế hóa chủ trương của Đảng về thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức. Trong đó, Luật bổ sung quy định về cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.
Có hai nội dung thu hút chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nguồn nhân lực chất lượng cao khác vào làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị.
Luật cũng xác định đối tượng là người có tài năng trong hoạt động công vụ để có chính sách đãi ngộ xứng đáng nhằm giữ chân người có trình độ, năng lực. Đồng thời, quy định cơ chế cho phép ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện một số nhiệm vụ của công chức, kể cả nhiệm vụ của vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý.
Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 179, Nghị định 103, Nghị định 231, các quyết định khác...
Việc này nhằm bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bố trí, sử dụng, chính sách đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, nhất là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chip bán dẫn, an ninh mạng...
Qua đó, sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Như vậy, việc thực hiện tổng thể các chính sách được quy định tại các văn bản nêu trên sẽ bảo đảm cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng, ưu đãi góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã.
Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Kết luận 205 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan để xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội trong bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 55 bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.
Theo Hướng dẫn lương mới nhất của Manpower Việt Nam, trong năm 2026, dự kiến ngành có mức tăng lương cao nhất là công nghệ và số hóa, logistics và chuỗi cung ứng. Ngược lại, ngành du lịch và khách sạn, xây dựng và bất động sản có mức tăng lương khiêm tốn nhất...
Quá trình xét xử phúc thẩm, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Như vậy, bị cáo đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại của vụ án là hơn 120 tỷ đồng.
Đúng như triết lý “Nhân viên mới là ưu tiên số một” của tỷ phú Richard Branson, cú bắt tay giữa FPT và VNA cho thấy doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng những giá trị đời sống thiết thực cho nhân viên thậm chí “lo” cả hạnh phúc lứa đôi.
Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT về Khung nội dung thí điểm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình phổ thông. Học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục AI thông qua việc đăng ký các chuyên đề học tập tự chọn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: