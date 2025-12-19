Bộ Nội vụ thông tin về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương...

Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV liên quan đến chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức.

Theo đó, cử tri đề nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung các loại phụ cấp (công vụ, chức vụ, trách nhiệm, kiêm nhiệm...) cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là những người trực tiếp làm việc tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân.

Đồng thời, ban hành bảng lương và phụ cấp đặc thù riêng cho cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo tính đặc thù của cấp cơ sở, thống nhất trên toàn quốc, ổn định lâu dài, hạn chế việc sửa đổi manh mún.

Cử tri cũng đề nghị thực hiện cải cách tiền lương một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Thông tin về thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, đã quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới, bao gồm mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Đồng thời, theo Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội khoá XV về dự toán ngân sách năm 2024, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 1/7/2024.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2024/QH15, và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng/tháng, lên 2.340.000 đồng/tháng (tăng thêm 30%) từ ngày 1/7/2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

“Việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, góp phần cải thiện được đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động, ổn định xã hội”, Bộ Nội vụ cho hay.

Tại Kết luận số 83-KL/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trong đó, có việc phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét trong năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương.

Về điều chỉnh lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 174-KL/TW, Kết luận số 186-KL/TW và Kết luận số 206-KL/TW, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.