Công nghệ, số hóa và logistics dự kiến sẽ tăng lương mạnh nhất trong năm 2026

Theo Hướng dẫn lương mới nhất của Manpower Việt Nam, trong năm 2026, dự kiến ngành có mức tăng lương cao nhất là công nghệ và số hóa, logistics và chuỗi cung ứng. Ngược lại, ngành du lịch và khách sạn, xây dựng và bất động sản có mức tăng lương khiêm tốn nhất...

Manpower Việt Nam (công ty cung ứng giải pháp nhân sự) vừa ra mắt Hướng dẫn lương 2026. Hướng dẫn này không chỉ cập nhật xu hướng tuyển dụng cho 12 nhóm ngành trọng điểm, mà còn cung cấp cái nhìn tổng quan về chi phí lao động, bao gồm mức lương tham khảo cho hơn 700 vị trí, mức thưởng và các chế độ phúc lợi.

Đồng thời, Hướng dẫn lương hé lộ những yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, khả năng ngoại ngữ cùng các vị trí được dự báo sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao trong năm 2026.

MỨC TĂNG LƯƠNG TRUNG BÌNH NĂM 2026 SẼ PHÂN HÓA MẠNH

Theo Hướng dẫn lương, mức lương các vị trí lãnh đạo doanh nghiệp trong 2026 sẽ có sự điều chỉnh. Mức lương khuyến nghị cho các vị trí Giám đốc điều hành cấp cao (CEO) hay Tổng giám đốc (General Manager) tại hầu hết các ngành đều giảm 1-5% so với năm 2025 tùy vào số năm kinh nghiệm. Ngân hàng (thuộc tài chính – ngân hàng) là mảng duy nhất ghi nhận mức lương khuyến nghị tối thiểu cho vị trí CEO tăng 7-12%.

Bên cạnh đó, mức lương cho các vị trí cấp trung trở xuống hầu hết đều giảm. Mức lương khuyến nghị giảm cho hầu hết các vị trí ở các ngành. Điểm sáng là ngành sản xuất và cơ khí khi có nhiều vị trí mức lương tăng hoặc giữ nguyên.

Đáng chú ý, mức tăng lương trung bình năm phân hóa mạnh. Theo hướng dẫn, ngành có mức tăng lương cao nhất hàng năm là công nghệ và số hóa (10-15%), logistics và chuỗi cung ứng (10-20%).

Ngược lại, ngành du lịch và khách sạn, xây dựng và bất động sản có mức tăng lương khiêm tốn nhất, đều chỉ ở mức 3-5% mỗi năm. Đây là điểm khác biệt so với năm 2025, khi mức tăng lương theo năm dè dặt nhất thuộc về tài chính và ngân hàng, hàng tiêu dùng và bán lẻ.

Cũng theo hướng dẫn, doanh nghiệp chú trọng đầu tư nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Các phúc lợi liên quan đến đào tạo hay lộ trình thăng tiến được áp dụng bởi doanh nghiệp trong 11/12 ngành – gần như toàn bộ các lĩnh vực. Theo sau đó là các chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và người thân (8/12 ngành).

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, nhiều doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến mức lương mà còn chú trọng tới chiến lược phát triển dài hạn cho đội ngũ.

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam chia sẻ: “Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề phát triển kỹ năng và nghề nghiệp cho người lao động được xem là tín hiệu đáng mừng cho thị trường. Một mặt, chiến lược này giúp doanh nghiệp chủ động giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động có kỹ năng, mặt khác giúp đáp ứng kỳ vọng ngày càng lớn của ứng viên khi tìm kiếm việc làm, giúp thu hút và giữ chân nhân tài hiệu quả”.

XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG NỔI BẬT TẠI VIỆT NAM NĂM 2026

Đề cập đến xu hướng tuyển dụng tại Việt Nam năm 2026, Hướng dẫn lương nhấn mạnh rằng kỹ năng mềm thu hẹp vai trò. Theo đó, chỉ có 4/12 ngành đề cập đến kỹ năng mềm trong các kỹ năng được doanh nghiệp săn tìm nhiều nhất, giảm so với năm 2025 (6/12 ngành). Sự thay đổi này phản ánh xu hướng gia tăng ưu tiên tìm kiếm những nhân sự có chuyên môn vững chắc trong 2026 để thúc đẩy tăng trưởng.

Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Điểm nổi bật là nhu cầu nhân sự phục vụ chuyển đổi số tăng mạnh ở tất cả các ngành. Các kỹ năng liên quan đến công nghệ, số hóa, tự động hóa xuất hiện trong top các kỹ năng được nhà tuyển dụng tìm kiếm ở 8/12 ngành (tăng 3 ngành so với năm ngoái). Xu hướng chuyển đổi số thể hiện rõ nét nhất trong các ngành: Tài chính và ngân hàng; năng lượng và dầu khí; logistics và chuỗi cung ứng; sản xuất và kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Trí tuệ nhân tạo (AI) hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Tại Việt Nam, việc ứng dụng AI vốn không phải là mới, nhưng dự kiến sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

AI được kỳ vọng sẽ tối ưu quy trình vận hành, gia tăng năng suất, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, các lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, du lịch và khách sạn, logistics và chuỗi cung ứng sẽ là những ngành hưởng lợi lớn từ sự phát triển này.

Theo bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam, kinh tế Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ với sự mở rộng của các tập đoàn công nghệ toàn cầu, đầu tư vào AI và bán dẫn, cùng mức tăng trưởng GDP 8,23% quý 3/2025 – cao nhất hơn một thập kỷ. Dòng vốn FDI kỷ lục tiếp tục đổ vào các ngành giá trị cao như sản xuất tiên tiến, điện tử và bất động sản.

Nhờ sức bật mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam với tăng trưởng GDP cao, vốn FDI thực hiện trong 11 tháng năm 2025 đạt mức cao kỷ lục trong 5 năm qua, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp cùng các chính sách đổi mới từ Chính phủ, nhu cầu tuyển dụng cho cả vị trí mới lẫn hiện hữu được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

Tuy nhiên, để xây dựng bộ máy nhân sự chất lượng cao và ổn định, theo chuyên gia Manpower Việt Nam, các doanh nghiệp cần có chiến lược toàn diện hơn trong bài toán nhân sự.

“Khi tìm kiếm cơ hội việc làm mới, người lao động thường quan tâm đến các yếu tố: mức lương, các khoản thưởng, số ngày nghỉ phép, chế độ chăm sóc sức khỏe hay sự linh hoạt. Nhưng để một nhân sự gắn bó lâu dài với tổ chức thì sẽ phụ thuộc vào sự hòa hợp với văn hóa doanh nghiệp, đồng điệu về hệ giá trị, sự tin tưởng vào chiến lược và đường lối lãnh đạo, cũng như cảm nhận ý nghĩa trong công việc hay khả năng thành công trong vai trò của mình”, bà Nguyễn Thu Trang nhấn mạnh.