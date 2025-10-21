Sàn giao dịch thịt heo: bước tiến mới cho thị trường TP. Hồ Chí Minh

Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một bước tiến mới với việc thí điểm Sàn giao dịch thịt heo từ ngày 1/12/2025 với quy mô đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm…

Đây là một động thái quan trọng nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Với thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước, đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm, TP. Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để triển khai thí điểm này.

Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp và Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) để nghiên cứu mô hình giao dịch thịt heo từ năm 2019. Theo đó, mục tiêu của sàn giao dịch là hình thành phương thức giao dịch có truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.

Kết quả khảo sát và ý kiến chuyên gia cho thấy, việc xây dựng Sàn giao dịch thịt heo là cần thiết để khắc phục những hạn chế trong chuỗi cung ứng hiện nay như chi phí lưu thông cao, thiếu minh bạch về giá, khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Khi sàn giao dịch được hình thành, nó sẽ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời góp phần bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ và thao túng giá. TP. Hồ Chí Minh đang từng bước triển khai thành công truy xuất nguồn gốc, nhiều doanh nghiệp lớn tham gia bình ổn thị trường và cơ chế đặc thù về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để vận hành sàn giao dịch hiệu quả.

Mô hình sẽ được xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm giao dịch trong năm 2025, thí điểm giao dịch thịt heo qua sàn từ ngày 1/12/2025 và đánh giá, báo cáo kết quả trình UBND TP. Hồ Chí Minh trước ngày 31/3/2026.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự ra đời của Sàn giao dịch thịt heo không chỉ là một bước tiến trong việc hiện đại hóa ngành chăn nuôi và tiêu thụ thịt heo mà còn là một minh chứng cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, An toàn thực phẩm, việc kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Đây là một bước đi quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi tại Việt Nam.