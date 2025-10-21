Sàn giao dịch thịt heo: bước tiến mới cho thị trường TP. Hồ Chí Minh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Minh Hà
21/10/2025, 08:47
Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một bước tiến mới với việc thí điểm Sàn giao dịch thịt heo từ ngày 1/12/2025 với quy mô đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm…
Đây là một động thái quan trọng nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Với thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước, đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm, TP. Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để triển khai thí điểm này.
Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp và Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) để nghiên cứu mô hình giao dịch thịt heo từ năm 2019. Theo đó, mục tiêu của sàn giao dịch là hình thành phương thức giao dịch có truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.
Kết quả khảo sát và ý kiến chuyên gia cho thấy, việc xây dựng Sàn giao dịch thịt heo là cần thiết để khắc phục những hạn chế trong chuỗi cung ứng hiện nay như chi phí lưu thông cao, thiếu minh bạch về giá, khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
Khi sàn giao dịch được hình thành, nó sẽ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời góp phần bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ và thao túng giá. TP. Hồ Chí Minh đang từng bước triển khai thành công truy xuất nguồn gốc, nhiều doanh nghiệp lớn tham gia bình ổn thị trường và cơ chế đặc thù về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để vận hành sàn giao dịch hiệu quả.
Mô hình sẽ được xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm giao dịch trong năm 2025, thí điểm giao dịch thịt heo qua sàn từ ngày 1/12/2025 và đánh giá, báo cáo kết quả trình UBND TP. Hồ Chí Minh trước ngày 31/3/2026.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự ra đời của Sàn giao dịch thịt heo không chỉ là một bước tiến trong việc hiện đại hóa ngành chăn nuôi và tiêu thụ thịt heo mà còn là một minh chứng cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, An toàn thực phẩm, việc kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Đây là một bước đi quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi tại Việt Nam.
Để công nghiệp hỗ trợ thực sự trở thành ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược của quốc gia, cần phải có những định hướng và giải pháp đột phá, tập trung giải quyết các nút thắt về năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và sự đồng bộ trong chính sách...
Theo khảo sát nhanh do VCCI thực hiện trong tháng 7- 8/2025, có tới 59,3% các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang EU chưa từng nghe nói đến các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng, và thêm 36,6% chỉ mới nghe nói nhưng chưa hiểu cụ thể...
Trung Quốc đã thay thế Lệnh 248 bằng Lệnh 280, đây không chỉ là một thay đổi kỹ thuật, mà là bước cải cách quan trọng trong quản lý nhập khẩu thực phẩm của nước này, hướng đến một hệ thống thương mại nông sản minh bạch, an toàn và bền vững hơn – đồng thời mở rộng cánh cửa cho nông sản Việt Nam tiến sâu vào thị trường tỷ dân.
Bất chấp ảnh hưởng của thiên tai, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Thanh Hoá tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025. Nhờ nỗ lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực hội nhập đã giúp doanh nghiệp trong tỉnh thích ứng tốt hơn với yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn...
Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: