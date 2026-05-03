Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực với chỉ số IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành…

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/5/2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2026 ước tăng 3,0% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước; ngành khai khoáng tăng 7,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, IIP ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 8,6%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,9% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,6%), đóng góp 7,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,5% (cùng kỳ năm 2025 tăng 4,5%), đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 4,0% (cùng kỳ năm 2025 giảm 4,6%), đóng góp 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4% (cùng kỳ năm 2025 tăng 9,7%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng, giảm chỉ số IIP 4 tháng đầu năm giai đoạn 2022-2026 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm. Nguồn: Cục Thống kê.

Báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 20,6%; sản xuất kim loại tăng 18,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 17,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 17,0%; sản xuất đồ uống tăng 15,9%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,5%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy và dệt cùng tăng 9,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 8,4%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước là sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 4,4%; khai thác than cứng và than non giảm 5,3%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 0,9%.

Tốc độ tăng/giảm IIP 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Về tình hình sản xuất công nghiệp của các địa phương trên cả nước, báo cáo của Cục Thống kê cho biết tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó, một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.

Từ chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước, đó là xe máy tăng 33,3%; thủy hải sản chế biến tăng 22,5%; ô tô tăng 22,4%; thép cán tăng 17,0%; thép thanh, thép góc tăng 15,8%; bia tăng 15,5%; sơn hóa học tăng 14,7%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước là than (than sạch) giảm 5,4%; bột ngọt giảm 4,4%; tivi giảm 4,3%; giày, dép da giảm 4,1%; phân Ure giảm 1,1%.

Liên quan đến số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, Cục Thống kê cho biết tại thời điểm 01/04/2026 tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước đồng thời tăng 0,2% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,1% và giảm 0,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2% và tăng 5,1%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,1% và tăng 0,4% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,2% và tăng 3,8%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1 và tăng 2,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,2% và tăng 3,9%.