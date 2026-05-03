Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực
Huyền Vy
03/05/2026, 14:21
Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực với chỉ số IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành…
Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng
3/5/2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2026 ước tăng
3,0% so với tháng trước và tăng 9,9% so
với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,0% so với cùng
kỳ năm trước; ngành khai khoáng tăng 7,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và
xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, IIP ước tăng 9,2% so với
cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 8,6%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo
tăng 9,9% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,6%), đóng góp 7,8 điểm phần trăm trong mức
tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,5% (cùng kỳ năm 2025 tăng
4,5%), đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 4,0% (cùng kỳ năm
2025 giảm 4,6%), đóng góp 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành cung cấp
nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4% (cùng kỳ năm
2025 tăng 9,7%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm.
Báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp
4 tháng đầu năm 2026 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm
trước, gồm: sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 20,6%; sản xuất kim loại
tăng 18,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 17,9%; sản xuất
xe có động cơ tăng 17,0%; sản xuất đồ uống tăng 15,9%; sản xuất giường, tủ,
bàn, ghế tăng 12,5%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,8%; sản xuất giấy và sản
phẩm từ giấy và dệt cùng tăng 9,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng
9,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 8,4%.
Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng thấp hoặc
giảm so với cùng kỳ năm trước là sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng
4,4%; khai thác than cứng và than non giảm 5,3%; sản xuất phương tiện vận tải
khác giảm 0,9%.
Về tình hình sản xuất công nghiệp của các địa phương trên cả
nước, báo cáo của Cục Thống kê cho biết tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó, một
số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.
Từ chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp
do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất,
phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, một
số sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm
trước, đó là xe máy tăng 33,3%; thủy hải sản chế biến tăng 22,5%; ô tô tăng 22,4%;
thép cán tăng 17,0%; thép thanh, thép góc tăng 15,8%; bia tăng 15,5%; sơn hóa học
tăng 14,7%.
Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm
trước là than (than sạch) giảm 5,4%; bột ngọt giảm 4,4%; tivi giảm 4,3%; giày,
dép da giảm 4,1%; phân Ure giảm 1,1%.
Liên quan đến số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp
công nghiệp, Cục Thống kê cho biết tại thời điểm 01/04/2026 tăng 1,1% so với
cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm trước. Trong
đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước đồng thời tăng 0,2% so với tháng trước
và so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,1% và giảm
0,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2% và tăng 5,1%.
Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các
doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,1% và tăng 0,4% so với cùng thời điểm năm
trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,2% và tăng 3,8%; ngành sản xuất và phân
phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1 và tăng
2,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng
0,2% và tăng 3,9%.
Sản xuất công nghiệp quý 1/2026 tăng 9%, cao nhất 7 năm qua
09:44, 04/04/2026
Sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, chế biến chế tạo là động lực chính
10:40, 06/03/2026
Sản xuất công nghiệp bứt phá ngay trong tháng đầu năm 2026
Cán cân thương mại đảo chiều, 4 tháng đầu năm 2026 nhập siêu 7,11 tỷ USD
Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (28,7%) vượt xa xuất khẩu (19,7%) nên cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 7,11 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 4,3 tỷ USD của cùng kỳ năm trước…
[Bài 4]: Phát triển hạ tầng – mở ra không gian phát triển
Với quyết tâm lấy hạ tầng làm khâu đột phá, Thanh Hóa đã và đang tập trung nguồn lực cho hạ tầng biển, từ cảng nước sâu, du lịch ven biển đến giao thông kết nối liên vùng. Những công trình quy mô lớn không chỉ thay đổi diện mạo địa phương mà còn mở ra không gian phát triển mới, đưa xứ Thanh tiến gần hơn khát vọng trở thành cực tăng trưởng mạnh của khu vực phía Bắc.
[Bài 3] Cần cú hích mới cho công nghiệp biển
Với vị trí cửa ngõ ra biển và vai trò “đầu tàu” công nghiệp, Khu kinh tế Nghi Sơn đang được kỳ vọng sẽ mở ra bước chuyển quan trọng để Thanh Hóa vươn lên thành trung tâm kinh tế biển của cả nước. Tuy nhiên, để công nghiệp biển thật sự năng động, nơi đây cần thêm những cú hích mạnh mẽ về cơ chế, hạ tầng và nguồn lực.
Tái thiết kế hệ sinh thái khu công nghiệp Hà Nội
Trong bối cảnh mới, Hà Nội đang đứng trước cuộc đại cải tổ: Chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, công nghệ cao và đô thị dịch vụ. Đây không chỉ là việc "xanh hóa" cảnh quan, mà là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị, dữ liệu và công nghệ để định vị lại vị thế của Thủ đô trong chuỗi giá trị toàn cầu…
[Bài 2]: “Đánh thức” du lịch biển Thanh Hóa
Với lợi thế bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp và hệ sinh thái phong phú, Thanh Hóa đang đưa du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, bên cạnh những bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, dịch vụ và lượng khách, ngành du lịch biển xứ Thanh vẫn đối diện không ít thách thức, đòi hỏi địa phương phải tìm hướng đi bền vững và mang tính cạnh tranh cao hơn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: