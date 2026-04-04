Sản xuất công nghiệp quý 1/2026 tăng 9%, cao nhất 7 năm qua
Huyền Vy
04/04/2026, 09:44
Sản xuất công nghiệp quý 1/2026 bứt phá với mức tăng 9,0%, cao nhất kể từ năm 2020. Động lực dẫn dắt chính là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 9,7%. Kết quả tích cực này cùng chỉ số tiêu thụ tăng và tồn kho giảm đã cho thấy đà phục hồi vững chắc của nền kinh tế…
Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng
4/4/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3 ước tăng 18,8% so với tháng
trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành cung cấp nước, hoạt
động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước;
ngành công nghiệp ngành chế biến, chế tạo tăng 7,5%; ngành sản xuất và phân phối
điện tăng 4,6%; ngành khai khoáng tăng 2,6%.
Tính chung quý 1/2026, IIP ước tăng 9,0% so với cùng kỳ năm
trước (quý 1/2025 tăng 8,3%), trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%, đóng
góp 7,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước, hoạt động quản
lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành sản
xuất và phân phối điện tăng 6,3%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành khai
khoáng tăng 4,7%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
Báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận trong quý 1/2026, chỉ số sản
xuất của của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm
trước, gồm: sản xuất kim loại tăng 22,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim
loại khác tăng 19,7%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 18,2%; sản xuất
xe có động cơ tăng 14,7%; sản xuất đồ uống tăng 14,5%; sản xuất giường, tủ,
bàn, ghế tăng 13,9%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 12,0%; dệt tăng 8,6%; sản
xuất trang phục tăng 8,4%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy và sản xuất sản phẩm
điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học cùng tăng 8,3%; Chế biến gỗ và sản
xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ
rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 7,3%.
Ở chiều ngược lại, chỉ số sản xuất của một số ngành tăng thấp
hoặc giảm, là sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
tăng 3,1%; khai thác than cứng và than non giảm 4,8%; sản xuất phương tiện vận
tải khác giảm 0,9%.
Đáng chú ý, trong quý 1/2026 so với cùng kỳ năm trước, IIP tăng
ở cả 34 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng
khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện
tăng cao.
Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp
do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất,
phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong quý 1/2026, một số sản
phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đó là
xe máy tăng 31,6%; thủy hải sản chế biến tăng 23,4%; thép thanh, thép góc tăng
21,1%; thép cán tăng 20,3%; sơn hóa học tăng 19,2%; ô tô tăng 18,5%; sữa bột
tăng 14,5%; sắt, thép thô tăng 14,3%.
Tuy nhiên, từ chiều ngược lại vẫn có một số sản phẩm giảm so
với cùng kỳ năm trước là phân Ure giảm 9,6%; điện thoại di động giảm 6,6%; phân
hỗn hợp NPK giảm 5,4%; than (than sạch) giảm 4,9%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm
3,5%.
Một điểm sáng quan trọng trong bức tranh quý 1/2026 chính là
sự nhịp nhàng giữa sản xuất và tiêu thụ. Cụ thể, chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế
biến, chế tạo tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 5,4%).
Nhờ đó, tỷ lệ tồn kho bình quân quý 1/2026 đã giảm xuống mức 84,8% so với con số
90,0% của cùng kỳ năm trước.
Sự tăng trưởng không chỉ nằm ở con số sản phẩm, mà còn thể
hiện qua thị trường lao động. Tính đến thời điểm 01/3/2026, số lao động làm việc
trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng
1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm
trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,2% và giảm 0,2%;
doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,1% và giảm 0,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2% và tăng 3,4%.
Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các
doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và
tăng 1,2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% và
tăng 2,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều
hòa không khí tăng 0,4% và tăng 3,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và
xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và 2,6%.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
