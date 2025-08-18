Sắp có thêm hàng loạt quỹ ETF, đa dạng cơ hội cho nhà đầu tư

Dự kiến trong thời gian tới sẽ có các ETF mới được thành lập sau khi HoSE chính thức công bố 02 bộ chỉ số VN50 Growth và VNMITECH, như vậy quy mô thị trường ETF nội sẽ đa dạng hơn các lựa chọn cho nhà đầu tư.

Ngày 11/08/2025, HoSE đã công bố quy tắc 2 bộ chỉ số mới gồm VN50 tăng trưởng - “Vietnam Growth 50 Index” (VN50 Growth) và Chỉ số công nghiệp hiện đại và công nghệ - “Vietnam Modern Industrials & Technology Index” (VNMITECH).

Dựa trên dữ liệu tính toán giả định kết thúc tại ngày 12/08/2025, BSC Research đưa ra danh sách các cổ phiếu tiềm năng có thể lọt vào 02 rổ chỉ số trên.

Trong đó, nhóm VN50 Growth gồm 50 cổ phiếu: FPT, HPG, VIC, MWG, VHM, MSN, ACB, TCB, LPB, VPB, VNM, MBB, STB, HDB... Danh mục 10 cổ phiếu dự phòng trong rổ này gồm: POW, VHC, SIP, VCG, SBT, TCH, KDC, DBC, PVD, CII.

Nhóm VNMitech gồm: HPG, FPT, VJC, GMD, GEX, DGC, REE, DIG, VCG, TCH, CII, VTP, HDG, DGW, PC1, VSC, BMP, CTR.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng ETF VFCVND Diamond cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát, như vậy thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến sẽ có 18 ETF nội tham chiếu theo 7 bộ chỉ số là: VN30, VN-Midcap, VN-100, VN-Diamond, VN-Finlead, VN-FinSelect.

Thông tin các quỹ ETF chính đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

Dự kiến trong thời gian tới sẽ có các ETF mới được thành lập sau khi HoSE chính thức công bố 02 bộ chỉ số VN50 Growth và VNMITECH, như vậy quy mô thị trường ETF nội sẽ đa dạng hơn các lựa chọn cho nhà đầu tư. Việc triển khai các ETF theo từng chủ đề là một hướng đi cần thiết khi Việt Nam khi cơ hội nâng hạng lên thị trường mới nổi đang ngày một lớn dần.