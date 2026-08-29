Sắp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường lần thứ 11 tại Hồng Kông

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với hai động lực lớn là chuyển đổi số và phát triển xanh, giới đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp đang dành sự quan tâm ngày càng lớn tới Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường (Belt and Road Summit) lần thứ 11.

Phiên toàn thể doanh nghiệp về cơ hội tăng trưởng và hợp tác mới tại ASEAN.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 9-10/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng Kông (HKCEC). Không chỉ là một diễn đàn quốc tế về hợp tác kinh tế, Hội nghị còn được kỳ vọng trở thành điểm kết nối thương mại và đầu tư quan trọng, mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, nguồn vốn và các đối tác quốc tế.

“SIÊU KẾT NỐI” VÀ “SIÊU GIA TĂNG GIÁ TRỊ”

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, Belt and Road Initiative (BRI) đang dần chuyển từ câu chuyện phát triển hạ tầng quy mô lớn sang những cơ hội hợp tác mang tính thực tiễn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Với kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc liên tục lập các mốc cao mới, BRI không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ những hành lang vận tải xuyên biên giới. Sáng kiến này ngày càng gắn với bài toán mở rộng thị trường, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, trong đó có khối doanh nghiệp tư nhân và FDI tại Việt Nam.

Sức hút từ thị trường tỷ dân và không gian kinh tế BRI được phản ánh qua các số liệu thương mại. Kết thúc năm tài chính trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi chỉ trong hai tháng đầu năm, giá trị giao thương đạt 66,7 tỷ USD, tăng 30,2%.

Khu vực triển lãm, nơi các doanh nghiệp và đối tác quốc tế kết nối, giới thiệu dự án và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, mạng lưới đường bộ, đường sắt và logistics được phát triển trong khuôn khổ BRI góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo điều kiện tiếp cận các thị trường lớn tại Trung Quốc, đặc biệt đối với những nhóm hàng có lợi thế như nông sản, thủy sản và linh kiện điện tử.

HONG KONG - ĐIỂM HỘI TỤ CỦA DÒNG CHẢY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Nằm tại trung tâm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hong Kong tiếp tục giữ vai trò là một trung tâm tài chính, thương mại quốc tế quan trọng và là cầu nối giữa Trung Quốc đại lục với thị trường toàn cầu.

Với lợi thế nằm trong vòng 5 giờ bay tới một nửa dân số thế giới, Hong Kong được định vị như một “siêu kết nối” và “siêu gia tăng giá trị”, giúp doanh nghiệp tiếp cận mạng lưới đối tác, thị trường và nguồn lực quốc tế.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Hong Kong có thể trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động ra khu vực và thế giới.

Sức hút của Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường được thể hiện qua những kết quả của kỳ hội nghị lần thứ 10 diễn ra vào tháng 9/2025. Sự kiện thu hút hơn 6.200 người tham dự đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 diễn giả quốc tế tham gia chia sẻ tầm nhìn.

Đáng chú ý, hơn 800 cuộc gặp gỡ kết nối kinh doanh trực tiếp (one-to-one) được tổ chức, trong khi 45 bản ghi nhớ (MoU) được ký kết, lập kỷ lục trong lịch sử sự kiện.

Việt Nam cũng là một đối tác đáng chú ý trong hệ sinh thái hợp tác này. Việc các đoàn đại biểu và doanh nghiệp Việt Nam tham dự những sự kiện quốc tế tại Hong Kong, trong đó có Eco Expo Asia, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp trong nước đối với các cơ hội hợp tác, đầu tư và những giải pháp phát triển bền vững.

Phiên đối thoại chính sách “Embracing Emerging Opportunities in Times of Economic Uncertainty” tại Hội nghị.

Với sự hỗ trợ của chính quyền Hồng Kông và Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC), Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường 2026 được kỳ vọng tiếp tục trở thành nền tảng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trong khu vực và quốc tế.

CƠ HỘI MỞ RỘNG HỢP TÁC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hội nghị năm 2026 dự kiến tập trung vào những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn của thị trường, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển và lợi thế của Việt Nam như phát triển xanh, số hóa, đổi mới sáng tạo và y tế.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, khu vực triển lãm và đặc biệt là chương trình Deal-making, doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam có cơ hội trực tiếp tìm kiếm đối tác, trao đổi về các dự án hợp tác, từ những dự án hạ tầng quy mô lớn đến các chương trình sinh kế có tính thực tiễn cao.

Bên cạnh hoạt động tại Hội nghị, đại biểu còn có thể tham gia các chuyến khảo sát phụ đến Quảng Châu, qua đó tìm hiểu trực tiếp hoạt động kinh tế và mô hình kết nối trong Khu vực Vịnh Lớn (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area).

Trong bối cảnh dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng đang được tái định hình trên phạm vi toàn cầu, những diễn đàn như Belt and Road Summit không chỉ mang ý nghĩa kết nối ngoại giao và thương mại, mà còn trở thành kênh để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc tham gia sâu hơn vào các mạng lưới kết nối khu vực có thể mở rộng cánh cửa tiếp cận thị trường, đối tác và nguồn lực quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh trong một nền kinh tế ngày càng đề cao tính liên kết và khả năng thích ứng.

Thông tin đăng ký và ưu đãi hấp dẫn

Để thu hút sự tham gia rộng rãi, Ban Tổ chức đưa ra mức phí linh hoạt cho các doanh nghiệp:

Thẻ tiêu chuẩn (Standard Pass): 4.160 HKD (khoảng 535 USD).

Ưu đãi đặc biệt: Giảm giá lên đến 40% (chỉ còn 2.500 HKD / 320 USD) dành cho người dùng đăng ký qua Cổng thông tin Vành đai và Con đường (Belt and Road Portal).

Thẻ tham dự bao gồm quyền tiếp cận tất cả các phiên họp trong 2 ngày, tham gia kết nối kinh doanh 1-đối-1 và quyền xem lại trực tuyến các nội dung hội nghị trong vòng một tháng sau sự kiện.