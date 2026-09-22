Nâng cao năng lực kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực trọng điểm

Cùng với việc cập nhật các quy định pháp lý, tổng quan về Khung minh bạch tăng cường (ETF) và đánh giá hiện trạng báo cáo của các nguồn phát thải lớn tại Việt Nam, các chuyên gia sẽ hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu và thực hành tính toán kiểm kê khí nhà kính cho các lĩnh vực trọng điểm; theo dõi, giám sát phát thải…

Nâng cao năng lực kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính cho các đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực. Ảnh minh họa: VNCE

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Dự án “Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và thông tin báo cáo phù hợp với yêu cầu Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” (Dự án CBIT), từ ngày 21-23/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu và UNDP tổ chức hội thảo đào tạo, tập huấn về chính sách, công cụ giảm phát thải khí nhà kính.

Các chia sẻ, trao đổi của chuyên gia tại hội thảo tập trung vào 3 nhóm chuyên đề lớn.

Thứ nhất, về chính sách và phương pháp luận, chuyên gia cập nhật các quy định pháp lý, tổng quan về Khung minh bạch tăng cường (ETF) và đánh giá hiện trạng báo cáo của các nguồn phát thải lớn tại Việt Nam. Từ đó, phổ biến phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính theo Hướng dẫn IPCC 2006 cùng các yêu cầu kiểm soát chất lượng số liệu.

Thứ hai, về kiểm kê khí nhà kính, các chuyên gia sẽ hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu và thực hành tính toán kiểm kê khí nhà kính cho 4 lĩnh vực trọng điểm, bao gồm: năng lượng; các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU); nông lâm nghiệp, sử dụng đất (AFOLU); và chất thải.

Thứ ba, về theo dõi và giám sát giảm phát thải, chuyên gia tập trung phân tích các yêu cầu của ETF về giám sát, báo cáo tiến độ giảm phát thải. Các đơn vị sẽ trực tiếp thực hành tính toán trên hệ thống phần mềm theo dõi thực hiện giảm phát thải khí nhà kính.

Các rào cản thương mại xanh, thuế carbon đang trở thành bài toán quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ảnh minh họa: Lighthouse

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cố vấn cao cấp về biến đổi khí hậu, đại diện nhóm chuyên gia thực hiện dự án CBIT, cho biết trên toàn cầu đang có sự chuyển dịch rất nhanh từ các cam kết chính trị sang triển khai thực chất, với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, mang tính bắt buộc.

Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 31 (COP31) sắp tới tiếp tục đặt ra yêu cầu phải có dữ liệu về ứng phó với biến đổi khí hậu thực chứng và minh bạch. Đồng thời, các rào cản thương mại xanh, thuế carbon đang trở thành bài toán quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ở phạm vi quốc gia, Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) đã nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh chuyển đổi xanh toàn diện nền kinh tế.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã triển khai quyết liệt các khung pháp lý về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, từ góc độ thực thi, Việt Nam vẫn cần một hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải từ các cấp thật sự chính xác, đồng bộ và hài hòa với quốc tế.

Từ việc nhận diện các khoảng trống trong hệ thống báo cáo quốc gia, hội thảo triển khai các chuyên đề hướng dẫn kỹ thuật và thực hành kiểm kê chuyên sâu dành riêng cho tiểu lĩnh vực trồng trọt. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở phát thải xây dựng được nền tảng dữ liệu vững chắc, giảm thiểu rủi ro pháp lý và sẵn sàng tạo lập nguồn tín chỉ carbon chất lượng cao.

Trong thời gian tới, CBIT sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu theo từng ngành có tiềm năng giảm phát thải lớn (như xi măng, trồng trọt) và nâng cao kỹ năng huy động tài chính khí hậu, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chủ động tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Tiếp sau các hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu và UNDP sẽ tổ chức hội thảo tại Hà Nội và Đà Nẵng nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phát thải lớn trong công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định khí nhà kính và sử dụng công cụ theo dõi tiến độ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Qua đó, đảm bảo chất lượng và tính minh bạch của nền tảng dữ liệu quốc gia.