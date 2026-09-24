GEX thoái toàn bộ 5,16% vốn tại HAH chỉ sau một tháng

CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE).
Theo đó, GEX đã bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH, qua đó không còn là cổ đông lớn tại HAH vào ngày 23/9/2026. Sau giao dịch, GELEX không còn sở hữu cổ phiếu HAH.
Trước đó, ngày 21/08/2026, GELEX đã mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng số lượng sở hữu từ hơn 9,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,94% vốn, lên hơn 9,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,16% vốn, qua đó trở thành cổ đông lớn của Xếp dỡ Hải An.
Như vậy, chỉ hơn một tháng sau khi trở thành cổ đông lớn, GEX đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại HAH.
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên giao dịch ngày 23/9 có 15,32 triệu cổ phiếu được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với trị giá 721,664 tỷ đồng - tương ứng 47.106 đồng/cổ phiếu. Còn chốt phiên ngày 23/9, giá cổ phiếu HAH đạt 48.950 đồng/cổ phiếu, tạm tính mức giá này, số cổ phiếu GEX bán ra có giá trị gần 476 tỷ đồng.
Trước đó vào cuối tháng 7/2026, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã mua gần 10,4 triệu cổ phiếu HAH, nâng sở hữu lên 18 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,56% vốn, qua đó trở thành cổ đông lớn của Xếp dỡ Hải An.
Được biết Chứng khoán SSI đã hạ khuyến nghị đối với HAH từ "mua" xuống "khả quan" với giá mục tiêu 63.500 đồng/cổ phiếu, (tiềm năng tăng giá 26,7%) do việc điều chỉnh giả định về mức tăng giá thuê tàu so với báo cáo trước để phản ánh sát hơn mặt bằng giá của các hợp đồng kỳ hạn hai năm. Triển vọng tăng trưởng trong trung hạn vẫn thuận lợi nhờ tình trạng thiếu hụt tàu trung chuyển (feeder) và hoạt động mở rộng đội tàu của HAH.
Theo luận điểm đầu tư của SSI thì kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của HAH tích cực, được hỗ trợ bởi giá thuê tàu duy trì ở mức cao và bổ sung thêm các tàu mới (GREEN PARK và GREEN TIME).
Bên cạnh việc biến động thương mại toàn cầu và chuyển tuyến vận tải (Biển Đỏ/Mũi Hảo Vọng) tiếp tục hấp thụ một phần công suất hiệu dụng, khiến giá thuê tàu trung chuyển duy trì ở mức cao thì sự mất cân đối mang tính cấu trúc trong cơ cấu đội tàu toàn cầu tiếp tục củng cố nhu cầu đối với tàu trung chuyển trong dài hạn, giúp HAH hưởng lợi nhờ tốc độ tăng trưởng công suất CAGR 5 năm đạt 26%.
Qua đó, SSI dự báo năm 2026 với doanh thu đạt 5.865 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, và NPATMI đạt 1.398 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng lợi nhuận tích cực dự kiến đến từ giá thuê tàu duy trì ở mức cao, hiệu quả vận hành cải thiện và quy mô đội tàu tiếp tục mở rộng.
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