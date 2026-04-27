Sắp diễn ra tọa đàm: Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp, từ cấp vốn đến kiến tạo tăng trưởng

Vào lúc 9h ngày 28/4, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy streaming Tọa đàm “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp: Từ cấp vốn đến kiến tạo tăng trưởng”, nhằm làm rõ thực trạng, các điều kiện và giải pháp để mô hình “ngân hàng kiến tạo số” đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp, phát huy hiệu quả và kiến tạo tăng trưởng...

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình nội bộ mà bước sang một giai đoạn mới chủ động thiết kế các giải pháp số để tạo ra giá trị cho khách hàng, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp.

Đặc biệt, khái niệm “ngân hàng kiến tạo số” xuất hiện đã phản ánh vai trò mới của ngân hàng không chỉ cho vay, bán sản phẩm, sống bằng lãi suất mà còn tham gia vào vận hành, quản trị và tăng trưởng của doanh nghiệp thông qua nền tảng số.

Đối với doanh nghiệp đây là cơ hội lớn để tiếp cận tín dụng nhanh hơn, quản trị dòng tiền hiệu quả hơn và kết nối với hệ sinh thái kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra nhiều câu hỏi: Doanh nghiệp đã sẵn sàng để tận dụng các nền tảng số này hay chưa; Ngân hàng đang “kiến tạo số” đến đâu và có thực sự giải quyết được bài toán của doanh nghiệp; Ranh giới giữa hỗ trợ và phụ thuộc là gì?

Nhằm đi sâu phân tích các điều kiện để mô hình “ngân hàng kiến tạo số” thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn Việt Nam; đồng thời nhận diện những điểm nghẽn then chốt như chi phí chuyển đổi, năng lực dữ liệu, hành lang pháp lý và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm "Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp: Từ cấp vốn đến kiến tạo tăng trưởng".

Toạ đàm có sự hiện diện của các chuyên gia:

Ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC Cyber Security;

PGS.TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính, Trường Đại học Đại Nam;

Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi tọa đàm trên các nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 9h ngày 28/4/2026.