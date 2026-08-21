Sau AI: Đâu là “cuộc đua” mới về năng lực quản trị?

Khi “cơn sốt” trải nghiệm các công cụ AI bắt đầu hạ nhiệt, những nhà quản trị hiện đại nhanh chóng nhận ra một thực tế: Mua thêm phần mềm không giúp bộ máy chạy nhanh hơn nếu kiến trúc vận hành vẫn giậm chân tại chỗ. Cuộc đua công nghệ thực chất đã chuyển dịch sang cuộc đua tái thiết kế năng lực tổ chức, nơi rào cản lớn nhất của các C-Suite không nằm ở ngân sách hạ tầng, mà nằm ở "khoảng trống năng lực" kéo dài từ tác nghiệp cá nhân, quản trị chuyên môn cho đến tư duy điều hành thượng tầng.

Tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT), câu trả lời cho bài toán này được đóng gói trong Hệ sinh thái đào tạo quản trị hiện đại, vận hành với 3 trục năng lực cốt lõi.

TRỤC 1: AI FOR BUSINESS & PRODUCTIVITY - TỪ CÔNG CỤ RỜI RẠC ĐẾN NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CÓ HỆ THỐNG

Thực tế tại nhiều doanh nghiệp hiện nay, nhân sự dùng AI theo kinh nghiệm cá nhân, thiếu chuẩn hóa và không đo lường được hiệu quả lên mục tiêu chung. AI lúc này chỉ dừng lại ở trào lưu, chưa tạo ra tác động rõ ràng đến dòng tiền hay chi phí vận hành.

Trục AI for Business & Productivity của FSB giải quyết trực diện khoảng cách giữa "dùng AI rời rạc" và "ứng dụng AI có hệ thống". Hệ sinh thái dẫn dắt nhà quản lý đi từ nhận thức, chuẩn hóa tác nghiệp đến hoạch định chiến lược:

Chương trình Claude AI for Business Leaders trang bị cho nhà quản lý tư duy và phương pháp khai thác Claude AI để nâng cao năng suất, tối ưu công việc và hỗ trợ ra quyết định. Tập trung vào những ứng dụng thực tế có thể triển khai ngay trong công việc và hoạt động quản trị.

AI-Powered HRM (APH) giúp đội ngũ nhân sự nâng cấp năng lực chuyên môn với tư duy và công cụ AI, từ tuyển dụng, phát triển nhân tài đến quản trị hiệu suất và trải nghiệm nhân viên. Hướng tới xây dựng hệ thống HR hiện đại, dữ liệu-driven và sẵn sàng cho kỷ nguyên AI.

AI Strategy for Business Leaders giúp lãnh đạo nhìn AI từ góc độ chiến lược, xác định cơ hội ứng dụng và xây dựng lộ trình AI phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Từ “biết AI” đến biết cách đưa AI trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

TRỤC 2: MANAGEMENT & LEADERSHIP - BẮT ĐÚNG "ĐIỂM NGHẼN" ĐIỀU HÀNH, NHÂN BẢN KẾT QUẢ THỰC THI

Nhiều doanh nghiệp không thiếu người giỏi chuyên môn, nhưng lại thiếu đội ngũ quản lý có khả năng biến mục tiêu thành kế hoạch, biến kế hoạch thành hành động và biến hành động thành hệ thống vận hành lặp lại được. Đây là "nút thắt" phổ biến ở các doanh nghiệp đang tăng trưởng, khi bộ máy phình to nhưng hiệu suất lại đi xuống.

Trục Management & Leadership đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái FSB, giúp các nhà lãnh đạo nâng cấp tư duy điều hành và làm chủ kỹ năng quản trị cốt lõi:

Global MiniMBA (GMM) - Chương trình quản trị toàn diện dành cho nhà quản lý và lãnh đạo, giúp xây dựng tư duy hệ thống và năng lực điều hành trên nhiều chức năng của doanh nghiệp. Chương trình kết hợp tinh hoa quản trị với định hướng AI, giúp lãnh đạo nâng cấp năng lực quản trị trong bối cảnh mới.

Success Mindset & Management Skill (SMM) giúp phát triển tư duy quản trị và năng lực thực thi, giúp nhà quản lý chuyển hóa mục tiêu thành hành động và kết quả. Phù hợp với những người đang trên hành trình chuyển từ người làm tốt chuyên môn sang người quản lý hiệu quả.

TRỤC 3: FUNCTIONAL MANAGEMENT - SÂU SÁT CHUYÊN MÔN, TỐI ƯU TỪNG MẮT XÍCH VẬN HÀNH

Nếu Management & Leadership giải bài toán quản trị chung, thì Functional Management đi sâu vào "nỗi đau" chuyên sâu của từng phòng ban. Một bộ máy chỉ vận hành trơn tru khi các Functional Heads (Trưởng bộ phận/Phòng ban) không chỉ giỏi tác nghiệp mà còn sở hữu tư duy quản trị sắc bén.

Trục năng lực này giúp doanh nghiệp chuẩn hóa các mắt xích chức năng quan trọng:

Bên cạnh việc tự động hóa tác nghiệp, chương trình HR Mini Master nâng tầm bộ phận HR thành đội ngũ chiến lược của Ban điều hành trong xây dựng văn hóa số, quản trị hiệu suất và tối ưu trải nghiệm nhân sự.

Chương trình Finance Mini Master chuẩn hóa tư duy tài chính, quản trị dòng tiền và kiểm soát rủi ro cho các nhà quản lý phi tài chính, đảm bảo mọi quyết định vận hành hay đầu tư đều dựa trên số liệu đáng tin cậy.

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT TỪ HỆ SINH THÁI ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI FSB

Không đứng độc lập như các khóa học ngắn hạn rời rạc, hệ sinh thái đào tạo quản trị hiện đại FSB mang đến trải nghiệm phát triển năng lực toàn diện cho doanh nghiệp dựa trên 7 trụ cột thực chiến:

Một là, Nền tảng thực chứng FPT: Nội dung đào tạo được đóng gói từ kinh nghiệm quản trị và chuyển đổi số thực tế của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Hai là, Mô hình giảng viên kép: Sự kết hợp giữa lý luận quản trị chuẩn mực và kinh nghiệm điều hành thực chiến từ các doanh nhân, Managing Director.

Ba là, Cập nhật liên tục các xu hướng quản trị hiện đại: Các chương trình liên tục cập nhật những thay đổi về quản trị, công nghệ, dữ liệu và AI, giúp người học mở rộng góc nhìn và thích ứng với yêu cầu mới của môi trường kinh doanh.

Bốn là, Thực giải bài toán doanh nghiệp: Học viên sử dụng chính báo cáo tài chính, quy trình và mô hình kinh doanh của mình làm chất liệu huấn luyện ngay tại lớp.

Năm là, Chuẩn năng lực Global: Khung chương trình tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, sẵn sàng cho bước tiến vươn ra thị trường toàn cầu.

Sáu là, Đồng hành liên tục (Lifelong Learning): Trải nghiệm học tập kéo dài từ Pre-course, tương tác trong lớp đến hệ thống workshop, hội thảo và networking sau khóa học.

Bảy là, Học tập hỗ trợ bởi AI (AI-Augmented Learning): Điều này giúp người học không chỉ “học về AI”, mà còn trực tiếp trải nghiệm cách AI hỗ trợ quá trình tư duy, phân tích, thực hành và ứng dụng vào công việc.

"Các chương trình đào tạo quản trị của FSB đánh dấu bước chuyển dịch mạnh mẽ từ đào tạo theo công cụ (Tool-based) sang đào tạo dựa trên năng lực và bài toán thực tế (Capability & Job-based). Lợi thế cạnh tranh dài hạn sẽ không thuộc về đơn vị dùng nhiều công cụ nhất, mà thuộc về doanh nghiệp biết biến công nghệ thành năng lực - hiệu suất - chuyển đổi tổ chức nhanh nhất." TS. Trần Minh Tùng, Giám đốc Chương trình Global MiniMBA, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT nhấn mạnh.

* Thông tin chi tiết về Hệ sinh thái đào tạo quản trị hiện đại FSB được cập nhật tại: fpub.fsb.edu.vn