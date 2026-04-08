Sau FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI

FTSE vừa công bố Việt Nam đã vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ và chính thức được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ phiên giao dịch thứ Hai, ngày 21/09/2026. Cần lưu ý rằng quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện theo 4 đợt, bắt đầu từ tháng 09/2026, theo lộ trình của FTSE.

FTSE Russell sẽ công bố danh sách mới nhất đánh giá các cổ phiếu theo tiêu chí cổ phiếu mới vào rổ trong thời gian sớm nhất.

Theo SSI Research, nghiên cứu về các thị trường từng được nâng hạng như Qatar, UAE, Kuwait, Saudi Arabia, Romania và Iceland cho thấy diễn biến thị trường sau nâng hạng trong ngắn hạn không đồng nhất, trong đó một số thị trường ghi nhận điều chỉnh trong năm đầu tiên.

Tuy nhiên, xét trong trung hạn, đa số đều mang lại mức sinh lời đáng kể, khoảng 20-50% trong vòng 3 năm. Điều này cho thấy nâng hạng thường đóng vai trò như một động lực tăng trưởng trung hạn, thay vì tạo hiệu ứng tức thời.

Trên thực tế, hiệu suất thị trường vẫn chủ yếu được quyết định bởi các yếu tố nền tảng như môi trường kinh tế vĩ mô, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và mặt bằng định giá. Xét trên những phương diện này, Việt Nam đang thể hiện sự vượt trội so với nhiều thị trường cùng nhóm nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng lợi nhuận tích cực và mức định giá vẫn tương đối hấp dẫn.

Quan trọng hơn, vượt ra ngoài câu chuyện biến động giá ngắn hạn, việc được FTSE Russell nâng hạng là một cột mốc mang tính nền tảng, góp phần chuẩn hóa hạ tầng thị trường vốn của Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế. Sự cải thiện này được kỳ vọng sẽ nâng cao uy tín thị trường và thu hút dòng vốn ngoại ổn định, dài hạn hơn, qua đó hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

Sau FTSE Russell, MSCI sẽ là cột mốc chiến lược tiếp theo. Tiến trình phân loại lại của MSCI sẽ phụ thuộc vào việc Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cải cách, đặc biệt trong các lĩnh vực như khả năng tiếp cận thị trường, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành, nhằm tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế tốt nhất.

VPBankS cũng cho rằng, việc chính thức gia nhập FTSE EM tạo tiền đề vững chắc cho việc gia nhập EM theo chuẩn MSCI trong tương lai gần.

Tính đến ngày 02/04/2026, giá trị giao dịch bình quân ngày trong 3 tháng gần nhất của MSCI Việt Nam đạt khoảng 9 triệu USD, cao hơn một số thị trường mới nổi nhỏ trong MSCI EM.

Giá trị giao dịch cao nhất đạt khoảng 31 triệu USD/ngày, chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu VinGroup, nhóm cổ phiếu tài chính, HPG và FPT – vốn là các cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong rổ MSCI Việt Nam. Danh sách cập nhật đến ngày 25/11/2025.

Nếu loại trừ 4 thị trường mới nổi lớn nhất gồm Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ & Hàn Quốc và 2 thị trường có giao dịch sôi động nhất Brazil & Thổ Nhĩ Kỳ, thanh khoản của MSCI Việt Nam đang cao hơn một số thị trường mới nổi nhỏ như Philippines, Qatar, Hy Lạp, và Peru, thậm chí gần như tương đương với một số thị trường lớn như Malaysia .

MSCI Việt Nam dẫn đầu về độ rộng trong rổ MSCI EFM Asean Index. Không thể phủ nhận thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có quy mô nhỏ hơn so với các quốc gia trong khu vực tỷ trọng 12,55% trong MSCI EFM Asean Index, nhưng thanh khoản đã có sự cải thiện đáng kể, vượt xa Philippines, dù vẫn là thị trường cận biên duy nhất trong rổ này. MSCI Vietnam Index có tới 68 cổ phiếu thành phần, cao hơn nhiều lần so với các thị trường còn lại.

"Việc FTSE chính thức đưa Việt Nam vào rổ từ 21/9/2026 là sự kiện quan trọng, qua đó củng cố thêm cơ sở cho câu chuyện chuyển đổi từ thị trường cận biên lên mới nổi theo chuẩn MSCI – vốn có tác động tới dòng vốn lớn hơn do phần lớn tài sản thụ động tại các thị trường mới nổi vẫn theo dõi chỉ số MSCI", VPBankS kỳ vọng.