FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review, chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026

Tuệ Lâm

08/04/2026, 07:26

Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông tin chính thức về lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán lên nhóm mới nổi thứ cấp.

Theo đó, ngày 08/4/2026 (vào lúc 3 giờ 00 theo giờ Hà Nội) – FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026.

Thông báo của FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu; đồng thời, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10/2025.

Theo FTSE Russell, việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC đã chính thức thiết lập khuôn khổ pháp lý đảm bảo khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu.

Đồng thời, cải thiện các quy định liên quan đến cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding).

Các cơ quan quản lý, công ty chứng khoán trong nước, công ty chứng khoán toàn cầu, ngân hàng lưu ký cùng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đã thống nhất mô hình triển khai thực hiện theo các cơ chế mới nêu trên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, phù hợp với điều kiện của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với thông lệ của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra theo đúng kế hoạch là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành, nỗ lực của các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các thành viên thị trường và các tổ chức quốc tế.

Việc nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Trước đó, SSI Reseach ước tính dòng vốn từ các quỹ thụ động vào Việt Nam lên tới 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn này khó có khả năng được giải ngân trong một đợt duy nhất, mà nhiều khả năng sẽ được phân bổ theo ba đến năm đợt, tương tự như trường hợp nâng hạng của Saudi Arabia vào năm 2019. Mỗi đợt dự kiến sẽ được triển khai theo chu kỳ hàng quý, nhằm giảm thiểu xáo trộn đối với thị trường.

Các cổ phiếu tiềm năng có khả năng thu hút dòng vốn từ thị trường mới nổi (EM Flows) gồm: VIC, SSI, MSN, VCI, KBC, DGC, VND, HCM... Ngoài ra danh sách theo dõi gồm BSR, SAB, HUT, PDR, DXG.

Ngoài ra, SSI Research cũng thực hiện nghiên cứu và so sánh về tỷ suất sinh lời của thị trường chứng khoán tại các quốc gia từng được FTSE nâng hạng từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi (Emerging Market). Kết quả cho thấy các thị trường này thường ghi nhận mức sinh lời vượt trội trong trung hạn.

Ngày mai FTSE Russell công bố kết quả đánh giá nâng hạng, cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút tiền?

Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh, vượt ngưỡng 4.800 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (8/4), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn 2 tuần kế hoạch tấn công Iran...

Tự doanh và tổ chức trong nước mua ròng mạnh

Tự doanh và tổ chức trong nước mua ròng mạnh

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 476,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 535,2 tỷ đồng.

Chỉ số Niềm tin Thị trường VIRA (MCI-VIRA) tháng 4/2026 giảm xuống 46,67 điểm, thấp hơn 1,54 điểm so với tháng trước và tiếp tục nằm dưới mức cân bằng của thang đo. Đáng chú ý, chứng khoán, bất động sản và mặt bằng giá cả là 3 nhóm có mức điểm thấp nhất trong khảo sát, tiếp tục tạo sức ép đáng kể lên tâm lý thị trường…

Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng ngành thép sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ Quý 2/2026, với động lực chính từ kết quả điều tra thép khổ rộng từ Trung Quốc và mùa xây dựng cao điểm hàng năm.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

