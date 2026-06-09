Giá vàng cầm cự mốc 4.300 USD/oz sau tin tốt từ Trung Đông, áp lực giảm vẫn lớn

Cơ chế tác động lên giá vàng trong phiên này vẫn là một công thức quen thuộc: căng thẳng ở Vùng Vịnh nóng lên dẫn tới giá dầu tăng...

Giá vàng thế giới có lúc giảm sâu dưới 4.300 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/6), nhưng lấy lại được mốc giá lớn này khi đóng cửa nhờ một số tín hiệu tích cực về khả năng kết thúc cuộc chiến tranh ở Trung Đông.

Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vẫn đang đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.331,3 USD/oz, tăng 1,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng khoảng 0,03% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc đạt 68,3 USD/oz, tăng 0,06 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 khi chốt phiên cũng không có nhiều thay đổi so với phiên trước, ở mức 4.363,4 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.269 USD/oz, thấp nhất kể từ hôm 23/3.

Cơ chế tác động lên giá vàng trong phiên này vẫn là một công thức quen thuộc: căng thẳng ở Vùng Vịnh nóng lên dẫn tới giá dầu tăng, giá dầu tăng dẫn tới kỳ vọng lạm phát tăng, kỳ vọng lạm phát tăng đẩy cao khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Và ngược lại, khi căng thẳng xuống thang, giá vàng được giải tỏa áp lực giảm và hồi phục.

Trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á và châu Âu ngày thứ Hai, giá dầu có lúc tăng hơn 5% khi Iran và Israel tấn công lẫn nhau. Thị trường lo ngại về một đợt leo thang căng thẳng mới khi Iran phóng tên lửa vào Israel để trả đũa chiến dịch quân sự của nước này ở Lebanon. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Israel đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và miền Trung Iran - Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một bài đăng trên X.

Thời điểm giá dầu tăng mạnh cũng là lúc giá vàng bị đẩy xuống đáy của phiên. Sau đó, khi tin tốt xuất hiện, giá dầu thu hẹp mức tăng và cánh cửa phục hồi cho giá vàng được mở ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cả Israel và Iran đang muốn “ngừng bắn ngay lập tức” và giai đoạn cuối cùng của đàm phán hòa bình đang được thúc đẩy.

Trao đổi với hãng tin CNBC, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố Tehran đã ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel, nhưng cảnh báo sẽ nối lại các hành động chiến tranh nếu Jerusalem tiếp tục tấn công Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã tạm ngừng các cuộc tấn công nhưng khẳng định cuộc chiến chống lại Iran và Hezbollah vẫn chưa kết thúc.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,25%, đạt 94,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,84%, chốt ở mức 91,3 USD/thùng.

“Giá vàng đã thoát đáy nhờ tin rằng có thể sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Iran và Israel. Áp lực đối với giá vàng đã được giải tỏa một chút”, nhà giao dịch kim loại quý Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sức ép mất giá đối với vàng và thị trường kim loại quý nói chung đã gia tăng từ hôm thứ Sáu tuần trước, khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 với số lượng việc làm mới vượt xa dự báo. Dữ liệu này củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay, do đó đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng, gây áp lực giảm giá lên vàng - một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

Phiên ngày thứ Hai, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt mức 4,568%. Chỉ số Dollar Index vững trên mức 100 điểm, cao nhất gần 2 tháng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên đầu tuần, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.019,9 tấn vàng.

Tuần này, ngoài tin tức từ Trung Đông, các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng có thể chi phối đường đi của giá vàng. Vào ngày thứ Tư và thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ lần lượt công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI).

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Citi giảm dự báo giá vàng mục tiêu trong ngắn hạn xuống còn 4.000 USD/oz từ mức 4.300 USD/oz trước đó do tình trạng đóng cửa tiếp diễn ở eo biển Hormuz và giá năng lượng neo cao.

Lúc mới mở cửa sáng nay (9/6) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng giảm.

Lúc 6h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,3%, giao dịch ở mức 4.319 USD/oz. Giá bạc giảm 0,4%, còn 68 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 137,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.097 đồng (mua vào) và 26.407 đồng (bán ra).