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Pyn Elite Fund: Định giá VN-Index ngoại trừ nhóm Vingroup đang là 9,2 lần, mức thấp kỷ lục nhiều năm

Tuệ Lâm

08/06/2026, 21:31

Hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của VN-Index dựa trên dự báo lợi nhuận năm 2026 (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup) hiện chỉ ở mức 9,2 lần, cho thấy định giá doanh nghiệp đang ở vùng hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund.
Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund.

Quỹ Pyn Elite vừa có báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 5/2026 trong đó nhấn mạnh: Chỉ số VN-Index tăng 0,5% trong tháng 5, được hỗ trợ bởi một số doanh nghiệp dầu khí khi xung đột tại Trung Đông tiếp diễn, nổi bật là BSR (+26%) và GAS (+16%).

Tâm lý thị trường được cải thiện vào đầu tháng nhờ nhóm doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, khi thị trường kỳ vọng Nhà nước sẽ thoái vốn trước cuộc họp với Phó Thủ tướng vào ngày 19/5.

Tuy nhiên, về cuối tháng, nhà đầu tư đã chốt lời và khoảng hai phần ba số cổ phiếu trên HOSE ghi nhận mức giảm rõ rệt trong tháng 5.

Trong bối cảnh đó, hiệu suất quỹ PYN Elite giảm 2,6%. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp do nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến lãi suất. Ngay cả những doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong quý 1/2026 cũng nằm trong nhóm giảm giá, phản ánh sự kém hiệu quả của thị trường.

Hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của VN-Index dựa trên dự báo lợi nhuận năm 2026 (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup) hiện chỉ ở mức 9,2 lần, cho thấy định giá doanh nghiệp đang ở vùng hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Về vĩ mô, động lực tăng trưởng kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục được duy trì. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký từ đầu năm đạt 24,8 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng 18% so với cùng kỳ, doanh số bán lẻ tăng 11,8%, trong khi doanh thu từ nhà hàng và du lịch tăng 15,4%.

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) tăng lên 52,8 điểm khi số lượng đơn hàng mới gia tăng và hoạt động sản xuất được đẩy mạnh. Lạm phát tăng lên 5,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhẹ so với tháng 4 nhưng vẫn trong ngưỡng kiểm soát được. Tỷ giá duy trì sự ổn định đáng kể khi USD/VND gần như không thay đổi trong nửa đầu năm, trong khi tỷ giá USD trên thị trường tự do lần đầu tiên trong nhiều tháng đã giảm về ngang bằng với tỷ giá niêm yết tại ngân hàng.

Tiến độ giải ngân đầu tư công trong nửa đầu năm tăng 11,2% so với cùng kỳ, dẫn đầu là Hà Nội với mức tăng 59%. Tại đây, công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai tại hơn 1.400 dự án, tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư trong thời gian tới.

Cổ phiếu tiêu biểu tháng của PYN Elite là KDH (Khang Điền). KDH là một trong những nhà phát triển nhà ở được đánh giá cao nhất trên thị trường, sở hữu quỹ đất hơn 500 ha tại các khu vực lõi của Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty nổi tiếng với năng lực pháp lý vượt trội khi có thể bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng chỉ trong vòng 3 tháng sau khi bàn giao nhà, so với mức trung bình khoảng 3 năm của thị trường.

KDH đã thay đổi chiến lược phát triển, chuyển từ việc triển khai một dự án mỗi năm sang ra mắt nhiều dự án trong năm. Tổng giá trị các dự án dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần trong giai đoạn 2026–2029 so với bốn năm trước đó.

Dự án Khu đô thị Tân Tạo quy mô 330 ha dự kiến hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng vào năm 2027 với sự hỗ trợ của Chính phủ, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho KDH trong suốt một thập kỷ tới.

PYN Elite cho biết đã gia tăng tỷ trọng đầu tư vào KDH tại mức định giá thấp hơn khoảng 30% so với mức định giá trung bình của doanh nghiệp trong 5 năm gần đây.

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