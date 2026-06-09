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S&P 500 và Nasdaq hồi phục khi nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu chip, giá dầu đi lên

Bình Minh

09/06/2026, 08:12

Điểm sáng của phiên này là sự phục hồi mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bán dẫn...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/6) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số chính, với S&P 500 và Nasdaq cùng hồi phục sau phiên “đỏ lửa” vào ngày thứ Sáu, nhờ cổ phiếu công nghệ được mua mạnh trở lại.

Giá dầu thô có lúc tăng hơn 5% nhưng không giữ được hết thành quả tăng này cho tới cuối phiên, khi tình hình ở Trung Đông có một số dấu hiệu tích cực.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,3%, đạt 7.405,73 điểm. Nasdaq tăng mạnh hơn, với mức tăng 0,86%, đạt 25.929,66 điểm.

Ngược lại, chỉ số Dow Jones giảm 80,77 điểm, tương đương giảm 0,16%, chốt ở mức 50.786,01 điểm.

Điểm sáng của phiên này là sự phục hồi mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Cổ phiếu của Micron Technology, một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất chip nhớ, đã tăng gần 10% sau khi giảm 13% trong phiên trước đó. Cổ phiếu của Nvidia và Broadcom ghi nhận mức tăng tương ứng là 1,7% và 2,8%.

Phiên phục hồi vào đầu tuần diễn ra sau khi Nasdaq giảm 4,2% vào thứ Sáu tuần trước, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025 của chỉ số này, do lo ngại về việc các cổ phiếu công nghệ đã tăng giá quá cao trong bối cảnh kinh tế có nhiều bất định.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thị trường đều có diễn biến tích cực trong phiên này. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương đã giảm mạnh, phản ứng với cuộc bán tháo trên thị trường Mỹ vào hôm thứ Sáu.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu sự giảm điểm của thị trường khu vực, mất hơn 8% phiên này. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng giảm 3,85% xuống còn 64.024,6 điểm. Chỉ số Stoxx 600 của chứng khoán châu Âu chỉ giảm nhẹ.

Ngoài mối lo về mức định giá của cổ phiếu công nghệ, căng thẳng địa chính trị cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các cuộc tấn công của Iran vào ngày Chủ nhật đã làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran. Các cuộc tấn công này diễn ra sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran MB Ghalibaf có một bài đăng trên mạng xã hội X cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn thông qua việc phong tỏa hải quân và vi phạm các thỏa thuận liên quan đến Lebanon.

Giá dầu có lúc tăng hơn 5% trong phiên đầu tuần khi Iran và Israel tấn công lẫn nhau. Thị trường lo ngại về một đợt leo thang căng thẳng mới khi Iran phóng tên lửa vào Israel để trả đũa chiến dịch quân sự của nước này ở Lebanon. Israel đã đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và miền Trung Iran.

Sau đó, giá dầu thu hẹp mức tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cả Israel và Iran đang muốn “ngừng bắn ngay lập tức” và giai đoạn cuối cùng của đàm phán hòa bình đang được thúc đẩy. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố Tehran đã ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel, nhưng cảnh báo sẽ nối lại các hành động chiến tranh nếu Jerusalem tiếp tục tấn công Lebanon.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,25%, đạt 94,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,84%, chốt ở mức 91,3 USD/thùng.

Ông William Northey, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản U.S. Bank Asset Management, nhận định với CNBC: "Thị trường vẫn đang đánh giá các yếu tố kích thích cổ phiếu tăng giá và những rủi ro tiềm ẩn đối với xu hướng thị trường giá lên. Nhà đầu tư đang đặt những yếu tố này lên bàn cân".

Ông Northey cho rằng các yếu tố cơ bản vững chắc của kinh tế Mỹ- dựa trên sức mạnh tiêu dùng, đầu tư cơ bản và chu kỳ lợi nhuận doanh nghiệp - đang phần nào áp đảo những rủi ro liên quan đến xung đột quân sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng xung đột kéo dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế cơ bản do tạo ra áp lực lạm phát lớn.

Trong tuần này, mối quan tâm của các nhà đầu tư ở Phố Wall sẽ là dữ liệu lạm phát và cuộc chào sàn của cổ phiếu SpaceX - công ty khai phá vũ trụ và AI do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk sáng lập và điều hành - vào ngày thứ Sáu.

Vào ngày thứ Tư và thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ lần lượt công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI).

Cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX được dự báo sẽ là một trong những đợt IPO lớn nhất trong lịch sử Phố Wall và cũng có thể là thử thách lớn nhất của thị trường đối với câu chuyện định giá cổ phiếu AI.

“Các vụ phát hành khổng lồ thường đánh dấu đỉnh điểm của sự thái quá trong những chu kỳ thị trường trước đây. Bởi vậy, dường như đang có một sự im lặng khó xử xung quanh vụ IPO của SpaceX, sự kiện có thể giữ vai trò là một chỉ báo quan trọng về tâm lý thị trường. Nhiều nhà đầu tư có vẻ đang kiềm chế và hoài nghi, nhưng liệu tất cả những hoài nghi này có thể tồn tại khi vụ IPO lớn nhất mọi thời đại đang chuẩn bị diễn ra?” bà Callie Cox, chiến lược gia trưởng thị trường tại công ty quản lý gia sản Ritholtz Wealth Management, nhận xét.

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