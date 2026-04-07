Tự doanh và tổ chức trong nước mua ròng mạnh

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 476,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 535,2 tỷ đồng.

Có rất nhiều thông tin hỗ trợ tích cực đến từ trong nước như vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, ổn định lãi suất, đặc biệt là đêm nay FTSE Russell sẽ chính thức công bố kết quả review công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng thanh khoản lại mất hút.

Tiền ngày càng suy kiệt, điều đó khiến VN-Index giằng co liên tục không bật mạnh nổi. Chốt phiên chỉ số tăng nhẹ không đáng kể 2,55 điểm tiến về vùng giá 1.677,54. Tuy nhiên, độ rộng đã tích cực hơn với 161 mã tăng trên 140 giảm điểm. Nhóm chứng khoán vào những phút cuối cùng của phiên giao dịch được kéo lên, VIX bật tăng kịch trần hàng loạt mã khác cũng khởi sắc theo như SSI, VCI, HCM, VND.

Bức tranh thị trường đỏ xanh đan xen lẫn lộn. Đang có sự phân hóa sâu sắc giữa các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành. Chẳng hạn tại Ngân hàng, nhóm vốn hóa nhà nước đi ngang trong khi cổ phiếu nhỏ hơn bật tăng như VPB, LPB, SHB.

Tương tự ở nhóm bất động sản, VIC tăng nhẹ 1,27% trong khi VHM giảm tương ứng 1,71%. Trong khi NVL, BCM, PDR, DXG tăng thì KBC, SIP, KDH lại giảm điểm hoặc đi ngang. Bán lẻ tiêu dùng cũng gặp tình trạng tương tự khi phe đỏ có VPL, MWG PNJ, MSN, SAB, chiến tuyến tăng có VNM, HAG, FRT.

Ngược lại, viễn thông, công nghệ thông tin đồng loạt tăng như VGI, FPT, FOX. Cổ phiếu dầu khí năng lượng tiếp tục quay đầu giảm điểm trong bối cảnh giá dầu vẫn tăng do căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Thanh khoản ba sàn hôm nay rớt về mức cực thấp, giá trị khớp lệnh đạt 16.500 tỷ đồng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Nước ngoài vẫn bán ròng ồ ạt ngay trước thềm niêm yết giá trị bán ròng 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 834,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, DGC, VCK, PVD, DPM, LPB, DIG, PLX, HPG, GAS.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, HDB, MBB, ACB, SSI, CTG, MWG, TCX, VPL.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 38,7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 232,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HDB, SHB, HCM, BID, GEE, MBB, TPB, MWG, VPL, EIB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Hóa chất. Top bán ròng có: VIX, VIC, VSC, ACB, HPG, NVL, PVT, FPT, DXG.

Tự doanh mua ròng 386,3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 66,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, VIC, KBC, VHM, MBB, MSN, VNM, HPG, LPB, VJC.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TPB, TCH, FUEVFVND, GEE, VTP, NLG, PNJ, MWG, VGC, E1VFVN30.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có SHB, HCM, VHM, DIG, LPB, DGC, MSN, VIB, CII, DGW.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có TCB, ACB, MBB, VIX, VSC, SSI, HDB, CTG, PNJ, FPT.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 1.957,6 tỷ đồng, giảm 44,2%, chiếm 11,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu KBC với 10 triệu cổ phiếu, tương đương 319,5 tỷ được tự doanh mua từ tổ chức trong nước. Bên cạnh đó cổ phiếu NVL với hơn 22,4 triệu cổ phiếu, tương đương 304,1 tỷ đồng được trao tay giữa các cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Du lịch và Giải trí, Kho bãi trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu, Dầu khí, Thực phẩm, Tài nguyên cơ bản, Hóa chất, Bán lẻ, Tiện ích.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và ĐI NGANG ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.