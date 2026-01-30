Sau năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ, VPBankS kỳ vọng gì ở năm 2026

VPBankS khép lại năm 2025 với bước tiến mạnh mẽ về quy mô, lợi nhuận và vị thế thị trường, ghi dấu bằng thương vụ IPO kỷ lục. Bước sang 2026, công ty đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao, tận dụng lợi thế vốn, hệ sinh thái và công nghệ để mở rộng thị phần trong bối cảnh lãi suất tăng đặt ra nhiều thách thức với các đối thủ cùng ngành.

TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ, CÂN BẰNG

Tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư quý 4 và năm 2025, ông Nhâm Hà Hải, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) nhấn mạnh rằng 2025 đánh dấu một cột mốc rất quan trọng đối với VPBankS khi công ty vươn lên nhóm dẫn đầu ngành ở nhiều chỉ số.

Sau 3 năm tích lũy, xây nền tảng, bước sang 2025, VPBankS ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng tài sản đạt hơn 73.000 tỷ đồng, tăng trưởng 173% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu gần 34.000 tỷ đồng, gần gấp đôi, cùng đứng vị trí thứ 3 toàn ngành.

Đồng thời, công ty đạt top 3 về cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước, ở mức hơn 34.000 tỷ đồng. Về thị phần môi giới, trong quý 4/2025, VPBankS lọt top 10 tại cả HoSE, HNX và UPCoM. Bên cạnh đó, công ty cũng đạt quy mô hơn 1,1 triệu khách hàng tính đến cuối 2025.

VPBankS cũng thực hiện thương vụ IPO lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam, phát hành 375 triệu cổ phiếu và huy động 12.713 tỷ đồng. Chưa đầy 30 ngày sau, cổ phiếu VPX đã được niêm yết trên sàn HoSE.

Nhận định về kết quả năm 2025, Tổng Giám đốc VPBankS nhấn mạnh cùng với tăng trưởng quy mô, công ty cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ấn tượng, lần lượt đạt 7.910 tỷ đồng và 4.476 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, đạt kế hoạch mục tiêu đã điều chỉnh. Đồng thời, ROE (tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) cũng đạt 16,6%, trong nhóm dẫn đầu và CIR (tỷ lệ chi phí trên thu nhập hoạt động) giảm từ 36,5% vào năm 2024 xuống 25%.

“Cấu trúc doanh thu cũng cho thấy sự phân bổ cân đối từ tất cả các mảng kinh doanh: Cho vay ký quỹ đóng góp 24%, phân phối trái phiếu và hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) mang lại 23%, tự doanh cổ phiếu đạt 28%, trong khi hoạt động nguồn vốn mang lại 16%”, ông Hải nhận định.

VPBankS có cơ cấu doanh thu cân bằng. (Ảnh: VPBankS).

Tổng giám đốc VPBankS đánh giá 2025 là một năm thành công đối với công ty nhờ việc tận dụng hiệu quả hệ sinh thái VPBank để mở rộng nhanh chóng nền tảng vốn và huy động. Đồng thời, VPBankS tiếp tục củng cố mô hình vận hành nhằm chuyển hóa các cơ hội thị trường thành kết quả kinh doanh thực tế.

“Tôi tin rằng đà tăng trưởng ổn định của năm 2025 sẽ được duy trì và phát huy trong năm 2026. Bên cạnh đó, VPBankS tiếp tục kiên định với chiến lược 5 năm 2026-2030, với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kép 32%/năm”, ông Hải khẳng định.

SẴN SÀNG MỞ RỘNG THỊ PHẦN TRONG CHU KỲ LÃI SUẤT MỚI

Nhận định về tác động vĩ mô năm 2026 đến thị trường chứng khoán, ông Hải cho biết xu hướng lãi suất tiền gửi cao hơn hiện nay sẽ làm giảm khẩu vị nhà đầu tư, hút một phần tiền ra khỏi thị trường chứng khoán, đồng thời kéo lãi suất cho vay margin đi lên, qua đó làm giảm đòn bẩy.

Môi trường lãi suất cao là thách thức cho tất cả các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, Tổng giám đốc VPBankS lại nhìn thấy cơ hội lớn để chiếm lĩnh thêm thị phần trong năm 2026 nhờ những lợi thế cạnh tranh riêng có: Khả năng huy động chi phí thấp, nguồn vốn liên tục được củng cố, hệ thống công nghệ hiện đại, hệ sinh thái rộng lớn và các cơ hội kinh doanh mới.

Trước tiên, theo ông, công ty có khả năng tận dụng hệ sinh thái tài chính mạnh mẽ của ngân hàng mẹ VPBank và đối tác chiến lược SMBC để huy động nguồn vốn dài hạn. Nhờ sự đồng hành này, chi phí vốn của VPBankS đã giảm từ 6% vào năm 2023 xuống còn 4,7% trong năm 2025.

Công ty đã rút vốn thành công từ các khoản vay quốc tế do SMBC đồng hành, bao gồm cả khoản vay hợp vốn và khoản vay song phương, qua đó tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn và tối ưu cơ cấu thanh khoản trong năm 2025.

Song song đó, với nguồn vốn được củng cố sau thương vụ IPO, VPBankS vẫn còn dư địa cho vay margin khoảng 34.000 tỷ đồng. Theo CEO, công ty sẽ áp dụng mô hình định giá linh hoạt theo từng phân khúc và hồ sơ rủi ro, thay vì một mức lãi suất cho tất cả khách hàng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ hơn, nhu cầu phát hành trái phiếu dự kiến sẽ gia tăng và VPBankS sẽ tận dụng cơ hội, tập trung mở rộng năng lực phân phối trong mảng kinh doanh này.

VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khoảng 40% trong năm 2026. (Ảnh: VPBankS).

Một trọng tâm khác của VPBankS là các sáng kiến công nghệ nhằm tiếp tục nâng cao lợi thế cạnh tranh về tốc độ giao dịch. Công ty sẽ phát triển các nền tảng chuyên biệt dành cho khách hàng tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp; ra mắt nền tảng WealthTech trong năm 2026.

Song song đó, các sáng kiến kinh doanh và việc tích hợp sản phẩm sẽ được ưu tiên triển khai, phối hợp chặt chẽ với hệ sinh thái VPBank, nhằm tiếp cận các phân khúc khách hàng chiến lược, bao gồm: Khách hàng khá giả (affluent), khách hàng có giá trị tài sản ròng cao (high net worth) và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Ngoài ra, một động lực khác của VPBankS trong năm 2026 là mảng môi giới khách hàng tổ chức. Để đón đầu làn sóng nâng hạng chính thức có hiệu lực vào tháng 9 năm nay, công ty đã thành lập bộ phận định chế tài chính vào năm 2025 và đã thu hút thành công một số khách hàng, ghi nhận doanh thu.

Từ những động lực trên, Tổng giám đốc VPBankS khẳng định công ty sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng rất mạnh trong năm 2026 và duy trì định hướng tăng trưởng kép 32%/năm đến 2030. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ với kết quả kinh doanh mạnh mẽ, VPBankS có thể trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức hoặc thưởng cổ phiếu hợp lý, phù hợp với kế hoạch phát triển của công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.