Trang chủ Địa phương

Nghệ An: Công nghiệp tăng trưởng 16,29% trong 2 tháng đầu năm

Nguyễn Thuấn

09/03/2026, 07:31

Mặc dù tháng 2 chịu tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán làm giảm số ngày sản xuất thực tế, nhưng hoạt động công nghiệp trên địa bàn Nghệ An vẫn ghi nhận kết quả tích cực...

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất dây dẫn điện cho ô tô của Công ty TNHH JTEC Nghệ An tại KCN VSIP Nghệ An 1, xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy.
Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất dây dẫn điện cho ô tô của Công ty TNHH JTEC Nghệ An tại KCN VSIP Nghệ An 1, xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy.

Tháng 2/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An ước giảm 15,1% so với tháng 1/2026. Nguyên nhân chủ yếu do yếu tố mùa vụ khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài, làm giảm số ngày sản xuất thực tế trong tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của nhiều ngành công nghiệp chủ lực.

Tuy vậy, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2026 của tỉnh vẫn tăng 11,42%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,37%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 11,29%...

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An tăng 16,29% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 20,5%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,29%. Công nghiệp khai khoáng tăng 10,3%, còn lĩnh vực cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải ước tăng 7,17%.

Chỉ số sản xuất tăng khá trong những tháng đầu năm được đánh giá là nhờ nền kinh tế của tỉnh phục hồi tích cực. Các doanh nghiệp đã nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất sau giai đoạn khó khăn, đồng thời chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy sản lượng ở nhiều ngành hàng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Thị trường xuất khẩu giảm khiến nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng làm chi phí sản xuất cao hơn.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất. Thị trường tiêu thụ chậm khiến một số đối tác điều chỉnh hoặc cắt giảm đơn hàng do thay đổi công nghệ và cải tiến sản phẩm.

Trước tình hình này, một số doanh nghiệp phải bố trí công nhân nghỉ luân phiên hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dẫn đến sản lượng và doanh thu thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

Một số sản phẩm có sản lượng giảm so với cùng kỳ như thùng carton giảm 18,57%; sữa chua giảm 15,18%; loa BSE giảm 12,18%; sợi giảm 5,93%.

1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Chứng khoán

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Bất động sản

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Bất động sản

