Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 2/2026 giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 227.885 hợp đồng, giảm 19,87% so với tháng trước.

Giá trị giao dịch bình quân giảm 22% đạt 45.737 tỷ đồng. Trong đó, phiên giao dịch ngày 02/02/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 306.881 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) ngày 27/02/2026 đạt 31.965 hợp đồng, giảm 28,77% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 4/02/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 49.130 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 93 hợp đồng/phiên, tăng 11,49% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 17,53 tỷ đồng, tăng 9,14%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 2/2026 là 72 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.

Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 1,30% trong tháng 1/2026 lên 2,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 2/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ, chiếm 4,10% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 3,5% trong tháng 1.



