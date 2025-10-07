Sau nâng hạng, thị trường sẽ diễn biến thế nào?

Nhà đầu tư cần thận trọng trong 1–2 quý sau nâng hạng, khi thị trường có thể biến động mạnh.

Trong cập nhật triển vọng thị trường mới đây, Chứng khoán VnDirect kỳ vọng diễn biến thị trường sẽ chia thành hai nửa rõ rệt trong tháng 10 – trước và sau ngày 08/10, thời điểm FTSE công bố quyết định nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trước ngày 08/10, VN-Index giao dịch thận trọng quanh vùng 1.650 điểm, với thanh khoản duy trì ở mức thấp, do nhà đầu tư ưu tiên chiến lược phòng thủ và quản trị rủi ro trước thềm quyết định của FTSE.

Sau ngày công bố, thị trường có thể diễn biến theo hai kịch bản đối lập. Kịch bản cơ sở: Nếu FTSE xác nhận nâng hạng như kỳ vọng, thanh khoản có thể sớm cải thiện khi nhà đầu tư đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội ngắn hạn. Trong bối cảnh này, VN-Index có thể kiểm định lại vùng kháng cự quan trọng quanh 1.700-1.720 điểm.

Kịch bản tiêu cực: Nếu FTSE trì hoãn nâng hạng, tâm lý thất vọng có thể kích hoạt áp lực bán từ nhóm nhà đầu tư đã “đón đầu” câu chuyện nâng hạng. Khi đó, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.580- 1.600 điểm trước khi nhận được lực đỡ từ mùa kết quả kinh doanh quý 3 vào cuối tháng 10.

Triển vọng 6 - 9 tháng tới, VnDirect duy trì quan điểm tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kịch bản cơ sở, VN-Index sẽ hướng tới vùng 1.850–1.900 điểm, được dẫn dắt bởi các động lực mạnh mẽ gồm: kỳ vọng nâng hạng thị trường, khả năng Fed đảo chiều chính sách tiền tệ với các đợt cắt giảm lãi suất, và triển vọng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết.

Tổng hòa các yếu tố này sẽ mở ra dư địa cho mở rộng định giá (re-rating) đáng kể và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Về định giá, P/E trượt của VN-Index ở mức 15,7x, vượt mức bình quân 10 năm là 15,1x, nhờ đà tăng mạnh được duy trì trong 3 tháng qua. Dù không còn rẻ, định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết khả quan.

Dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đạt tăng trưởng EPS 20–22% trong năm 2025. Điều này củng cố P/E dự phóng 2025 của VN-Index duy trì quanh mức 14.x, qua đó giữ cho định giá thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức khá hấp dẫn và hỗ trợ thu hút thêm dòng vốn từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hệ số P/B cũng khá hấp dẫn. VN-Index có vẻ rẻ về mặt định giá P/B với P/B hiện tại là 2,0 lần (giảm 8,9% sv mức trung bình 5 năm).

Với sự kiện nâng hạng, VnDirect kỳ vọng đêm nay FTSE công bố nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi thức cấp. Với cam kết mạnh mẽ trong việc đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và xây dựng một thị trường vốn phát triển bền vững, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE chính thức nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 3/2026.

Trong trường hợp được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE, Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn ngoại khoảng 1,0-1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và ETF tham chiếu theo bộ chỉ số của FTSE. Các cổ phiếu dự kiến được mua ròng mạnh nhất nếu được FTSE nâng hạng bao gồm VIC, VHM, HPG, VCB, MSN, VNM, VRE, SSI, VND,…

Trong khi đó, nếu được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn ngoại khoảng 3 tỷ USD. Trong trường hợp được cả 2 quỹ nâng hạng, Việt Nam có thể đón nhận dòng vốn tổng cộng khoảng 4,5 tỷ USD.

Về nền tảng và phương thức vận hành thị trường hướng tới các chuẩn mực vận hành của thế giới: Hệ thống KRX vận hành không chỉ hỗ trợ triển khai các sản phẩm mới như intraday trading, bán chứng khoán chờ về, bán khống,…mà còn thay đổi một cách căn bản cách thức vận hành của thị trường, bao gồm cải thiện các nút thắt về ký quỹ trước giao dịch, giao dịch & chu kỳ thanh toán, đối xử bình đẳng với nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy vậy, nhà đầu tư cần thận trọng trong 1–2 quý sau nâng hạng, khi thị trường có thể biến động mạnh.

Nhìn lại đà tăng thời gian qua của VN-Index có sự tập trung lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành bất động sản, ngân hàng, chứng khoán. Trong giai đoạn cuối năm, kỳ vọng dòng tiền có thể dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh, vẫn còn định giá hấp dẫn và sở hữu câu chuyện tăng trưởng thuyết phục trong năm nay cũng như năm tới, tiêu biểu như đầu tư công (hạ tầng, vật liệu), năng lượng (dầu khí, điện) và bán lẻ.

Trong khi đó, nhóm ngành bất động sản, ngân hàng, chứng khoán dù vẫn còn câu chuyện tăng trưởng nhưng sẽ phân hóa rõ nét hơn dựa trên mức định giá liệu có còn hấp dẫn trong trung hạn.