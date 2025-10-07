Thứ Ba, 07/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Có trụ đỡ, VN-Index giảm nhẹ, thị trường cân bằng yếu trước thời khắc nâng hạng

Kim Phong

07/10/2025, 15:34

Dòng tiền vẫn suy yếu trong khi áp lực bán có dấu hiệu tăng lên phiên chiều nay, khiến mặt bằng giá cổ phiếu đã hạ xuống nhiều hơn. VN-Index đóng cửa chỉ mất 10,2 điểm nhờ một vài cổ phiếu lớn nhưng cổ phiếu cũng thiệt hại khá nặng.

VN-Index vẫn chờ một cú hích đủ mạnh để vượt 1700 điểm.
VN-Index vẫn chờ một cú hích đủ mạnh để vượt 1700 điểm.

Một tín hiệu có thể xem là tích cực, khi số lượng cổ phiếu giảm sâu không nhiều bằng số tăng hôm qua. Nói cách khác, dù phiên này có điều chỉnh thì nhà đầu tư ngắn hạn cũng không đến nỗi mất trắng.

Cụ thể, hôm qua sàn HoSE có 144 cổ phiếu tăng vượt 2% nhưng hôm nay chỉ có 74 mã giảm quá 2%. Hôm qua cũng có 22 cổ phiếu tăng kịch trần, hôm nay duy nhất một mã giảm sàn. Ngay cả khi độ rộng cho thấy số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo số tăng thì cũng là biên độ điều chỉnh thông thường sau một phiên tăng nóng.

Tuy vậy mức độ điều chỉnh ở cổ phiếu vẫn bất lợi hơn nhiều so với chỉ số. VN-Index đóng cửa giảm 10,2 điểm tương đương -0,6% nhưng tới 162 mã giảm trên 1%. Hiện tượng đỡ trụ vẫn đang có hiệu lực. VIC chốt phiên tăng 0,17%, VHM tăng 0,39%, LPB tăng 1,54%, VPL tăng 6,91%, SSI tăng 1,37% là những cổ phiếu đáng chú ý nhất.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,49% với 7 mã tăng/21 mã giảm. Mặt bằng giá nhóm blue-chips này kém hơn hẳn phiên sáng. Thống kê có tới 26 cổ phiếu trong rổ đã giảm so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Một số mã còn xanh cũng cho thấy sức ép khá lớn: MWG trượt giảm 1,52% so với phiên sáng để đóng cửa khá đuối với mức tăng 0,52%. LPB trả lại 1,31% riêng buổi chiều, chốt phiên còn tăng 1,54%. SSI, VHM, GAS, DGC là các cổ phiếu khác vẫn trên tham chiếu nhưng cũng là suy yếu so với buổi sáng.

Nhìn tổng thể sàn HoSE cũng tương tự với các nhóm cổ phiếu khác: Số mã giảm quá 1% ghi nhận tới 162 mã trong khi buổi sáng là 99 mã. Thanh khoản sàn này phiên chiều không thay đổi nhiều so với buổi sáng, thậm chí giảm nhẹ gần 1%. Điều này xác nhận giá lùi xuống sâu hơn vẫn chủ yếu do dòng tiền mua kém.

Chỉ lác đác vài cổ phiếu thanh khoản tốt nhất còn giữ được màu xanh lúc đóng cửa.
Chỉ lác đác vài cổ phiếu thanh khoản tốt nhất còn giữ được màu xanh lúc đóng cửa.

Trong bối cảnh đó, các cổ phiếu đã yếu từ sáng tiếp tục giảm thêm, nhiều mã lao dốc khá nặng như CII giảm 3,46%, STB giảm 2,17%, VCI giảm 2,13%, DXG giảm 3,06%, DIG giảm 4,13%, VSC giảm 3,62%, TPB giảm 2,52%... Những cổ phiếu này đều khớp trên 200 tỷ đồng mỗi mã…

Chỉ số Midcap kết phiên giảm 1,34%, Smallcap giảm 1,01%. Hầu hết các mã giảm quá 2% đều thuộc hai rổ này (duy nhất STB thuộc VN30). TCD giảm sàn, HSL giảm 6,48%, TNI giảm 5,82%, ANV giảm 4,59%, EVG giảm 3,64%, SCR giảm 3,52%... với thanh khoản khá cao.

Ở phía tăng giá, độ rộng xác nhận chỉ có 77 mã xanh/247 mã đỏ và giao dịch tăng giá tích cực với thanh khoản trên 10 tỷ đồng chỉ có 9 cổ phiếu. Ngoài SSI, LPB thuộc VN30, có thêm CTD tăng 3,49%, VPL tăng 6,91%, CTS tăng 1,45%, FRT tăng 4,23%, CTI tăng 1,76%, NAF tăng 2,25%, VJC tăng 6,94%.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mạnh 25% quy mô bán ra so với phiên sáng. Mức ròng tương ứng cũng tăng lên 734,7 tỷ đồng so với -607,5 tỷ đồng phiên sáng. Như vậy hôm nay quy mô rút ròng đã giảm đi một chút so với hôm qua. Áp lực bán vẫn đang dồn vào cổ phiếu VN30 với khoảng 1.088 tỷ đồng. Các mã bị bán chính là STB -218,7 tỷ, VRE -197,5 tỷ, VHM -180,4 tỷ, SHB -173,6 tỷ, SSI -169,3 tỷ, VPB -159,3 tỷ, MBB -147,9 tỷ, MSN -111,7 tỷ. Phía mua ròng có HPG +258 tỷ, FPT +108 tỷ, GEX +92,6 tỷ.

Tâm lý nhà đầu tư có tín hiệu chững lại trong phiên hôm nay cũng là thay đổi thông thường. Sau phiên tăng khá nóng hôm qua dòng tiền dễ thận trọng trở lại. Mặt khác đêm nay FTSE sẽ công bố thông tin rà soát phân loại thị trường. Mặc dù Việt Nam khả năng rất cao được nâng hạng, nhưng kịch bản xấu vẫn có thể xảy ra. Do đó nhà đầu tư không vội vàng gì một phiên giao dịch.

