Sau sáp nhập VinBigdata, VinGroup có động thái mới với hệ sinh thái công nghệ

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thông qua việc Vingroup tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics (VinDynamics)...

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

VinDynamics có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn Vingroup là 51% vốn điều lệ của Công ty VinDynamics.

Trụ sở chính của VinDynamics tại Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trước quyết định thành lập VinDynamics, Vingroup đã sở hữu 2 công ty con về robot là Công ty cổ phần Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy (VinRobotics) và Công ty CP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy đa năng VinMotion (VinMotion).

Trong đó, VinMotion tập trung thiết kế và phát triển các thế hệ người máy đa năng. Còn VinRobotics đảm nhiệm nghiên cứu các giải pháp robot công nghiệp, robot dịch vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tự động hóa. Được biết, mỗi công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Citibank, thị trường robot toàn cầu, đặc biệt là phân khúc robot hình người (humanoid robot), có thể đạt quy mô lên tới 7.000 tỉ USD vào năm 2050, với hơn 600 triệu thiết bị được triển khai khắp thế giới. Trong đó, thị phần chủ yếu hiện nay thuộc về những công ty đến từ hai thị trường hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc.

Tại Việt Nam, thị trường robot ghi nhận có sự phát triển nhanh chóng với sự tham gia đa dạng từ các tập đoàn lớn đến các startup chuyên ngành, thể hiện quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp robot nội địa phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, tự động hóa trong nước và quốc tế.

Các tập đoàn công nghệ lớn khác như Viettel, họ cũng có các sản phẩm robot an ninh như robot tuần tra. Các công ty như CMC, VNPT, FPT cũng gần đây đưa ra giải pháp robot và AI phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất đến dịch vụ.

Ngoài ra, Robot3T, một startup công nghệ robot của Việt Nam, cũng đang thu hút nhiều sự chú ý.