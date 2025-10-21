Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Năm 2024, nhóm NEET chiếm 5,2% dân số từ 15–29 tuổi tại Hàn Quốc - mức cao kỷ lục từ trước đến nay...

Chính phủ Hàn Quốc đang đối mặt vấn đề đau đầu khi xuất hiện làn sóng người trẻ rời bỏ thị trường lao động. Điều này buộc nhà chức trách phải tìm cách triển khai các chính sách khuyến khích lực lượng lao động trẻ quay trở lại để duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Những năm gần đây, số người trẻ không đi làm, không học tập, không tham gia đào tạo - gọi tắt là NEET - tại Hàn Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho nền kinh tế.

Năm ngoái, dân số Hàn Quốc trong độ tuổi 15-29 là 8,15 triệu người, giảm 13% so với một thập kỷ trước do tỷ lệ sinh giảm. Đồng thời, số người trong độ tuổi này không đi làm, không học tập, không tham gia đào tạo đã tăng 50%, lên 420.000 người.

“Vấn đề này có thể làm suy yếu các cộng đồng, từ đó kéo theo sự suy yếu của cả quốc gia”, Bộ trưởng Việc làm và Lao động Hàn Quốc Kim Young-hoon phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Nikkei Asia.

Theo ông Kim, nhiều người trẻ cảm thấy không hài lòng với nơi làm việc, do những vấn đề như nhà vệ sinh bẩn hoặc bị cấp trên quấy rối, khiến họ quyết định nghỉ việc do không thể thích nghi.

Năm 2024, nhóm NEET chiếm 5,2% dân số từ 15–29 tuổi tại Hàn Quốc - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Một khảo sát của chính phủ cho thấy người trẻ ngừng làm việc vì nhiều lý do khác nhau.

Một người tham gia khảo sát cho biết đã nghỉ việc sau khi liên tục thấy các quảng cáo tuyển dụng liệt kê những yêu cầu mà “người mới khó có thể đáp ứng”.

“Công việc đầu tiên của tôi rất vất vả vì phải làm hai ca liên tục trong bộ đồ chống bụi. Tôi nghĩ thà ở nhà nghỉ ngơi và không tiêu tiền”, một người tham gia khảo sát chia sẻ.

“Tháng 9 năm nay, tỷ lệ có việc làm trong nhóm tuổi 15–29 tại Hàn Quốc tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận tháng giảm thứ 17 liên tiếp. Trong khi đó, việc làm trong các ngành như dịch vụ vẫn tăng và tỷ lệ có việc làm trong toàn bộ lực lượng lao động từ 15–64 tuổi cũng tiếp tục cải thiện.

“Tại các tập đoàn lớn, tình trạng tăng trưởng nhưng không tạo thêm việc làm đã trở thành một xu hướng đáng chú ý. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, số lượng tuyển dụng mới bị hạn chế và khi tuyển dụng, các tập đoàn ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm”, ông Kim cho biết.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 8, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc cho biết sự gia tăng số người trẻ NEET đã gây thiệt hại 44,5 nghìn tỷ won (31,3 tỷ USD) về cơ hội kinh tế trong giai đoạn 2019-2023. Đáng chú ý, năm 2023, những người có bằng đại học trở lên chiếm 38% tổng số NEET, tăng 2 điểm phần trăm so với năm 2019.

Kết quả này phù hợp với đánh giá của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) rằng trình độ của người trẻ Hàn Quốc ngày càng cao hơn so với yêu cầu của các công việc hiện có trong nền kinh tế.

Trong nhóm lao động tự nguyện nghỉ việc và tìm được công việc mới trong vòng một năm, 90% tìm được công việc như mong muốn. Tỷ lệ này giảm xuống còn 50% đối với những người không tìm được việc làm mới trong hơn một năm.

“Thời gian nghỉ giữa các công việc càng dài, người lao động càng gặp nhiều khó khăn khi trở lại thị trường”, BOK cảnh báo.

Vào tháng 9, Chính phủ Hàn Quốc công bố chương trình “Bước đầu tiên” dành cho thanh niên tìm việc, trong đó bao gồm việc xây dựng cơ sở dữ liệu chưa từng có về thanh niên thất nghiệp. Cơ sở dữ liệu này nhiều thông tin cá nhân của những người tham gia trên cơ sở tự nguyện và được chính phủ sử dụng để xác định và tiếp cận nhóm NEET, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Kim, nhà chức trách đang tìm cách thiết lập liên lạc với khoảng 15–20% nhóm NEET. Thông qua chương trình “Bước đầu tiên”, chính phủ sẽ liên hệ trực tiếp với từng đối tượng qua email hoặc các kênh khác, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ phù hợp với từng người.

Trong khuôn khổ các biện pháp hỗ trợ, nhóm NEET sẽ được thành lập “công ty ảo” và trải qua 3 tháng mô phỏng công việc thực tế. Tại đây, họ có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp nơi công sở và tham gia các hoạt động tình nguyện. Chính phủ cũng tạo điều kiện để NEET trao đổi với các chuyên gia và những người từng trải qua lối sống khép kín.