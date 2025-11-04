Sau thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh nhập khẩu đậu tương Brazil

Thị trường hiện đang chờ xem liệu phía Trung Quốc có đưa ra thông báo về hạ thuế quan đối với nông sản Mỹ hay không...

Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã đẩy mạnh việc mua các lô hàng đậu tương Brazil gần đây, khi giá đậu tương tại thị trường Nam Mỹ giảm xuống do kỳ vọng thỏa thuận “đình chiến” thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn tới việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ.

Theo tiết lộ của các nhà giao dịch với hãng tin Reuters, khách Trung Quốc đã đặt 10 lô đậu tương Brazil với thời gian giao hàng là tháng 12 và 10 lô khác giao trong thời gian từ tháng 3-7/2026. Giá đậu tương Brazil hiện thấp hơn giá đậu tương Mỹ.

Trong những tuần gần đây, đậu tương Brazil được báo giá cao hơn giá đậu tương Mỹ do thuế quan trả đũa của Trung Quốc đối với đậu tương Mỹ khiến nhu cầu của nước này đối với đậu tương Mỹ giảm về mức không còn đáng kể.

“Giá đậu tương Brazil bây giờ đang rẻ hơn đậu vận chuyển từ Bờ Vịnh của Mỹ, nên khách mua tranh thủ cơ hội để đặt hàng. Chúng tôi thấy nhu cầu đối với đậu Brazil tăng kể từ tuần trước”, một nhà giao dịch nói.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Hàn Quốc vào tuần trước, Bắc Kinh nhất trí tăng cường thương mại nông sản với Mỹ. Sau đó, Nhà Trắng công bố chi tiết của thỏa thuận, nói rằng Trung Quốc sẽ mua ít nhất 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong 2 tháng cuối năm 2025 và ít nhất 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tới.

Thị trường hiện đang chờ xem liệu phía Trung Quốc có đưa ra thông báo về hạ thuế quan đối với nông sản Mỹ hay không.

“Chúng ta đã nghe tin từ phía Mỹ, nhưng chưa có thông tin cụ thể từ phía Trung Quốc. Chúng tôi không thể đưa ra quyết định giao dịch cho tới khi Trung Quốc tuyên bố đã dỡ bỏ thuế quan đối với đậu tương Mỹ”, một nhà giao dịch khác nói với Reuters.

Tuần trước, công ty quốc doanh COFCO của Trung Quốc đặt mua 3 lô đậu tương Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc mua đậu tương Mỹ trong niên vụ này.

Theo các nhà giao dịch, giá đậu tương giao tháng 12 của Brazil đang cao hơn 2,25-2,5 USD/giạ so với giá hợp đồng đậu tương giao tháng 1 trên sàn Chicago. Trong khi đó, giá đậu tương vận chuyển từ Bờ Vịnh của Mỹ đang chênh lệch cao hơn 2,4 USD/giạ.

Giá đậu tương giao sau trên sàn Chicago tăng khoảng 1% trong phiên ngày 3/11, đạt mức cao nhất 15 tháng.

Việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu đậu tương Mỹ đã gây thiệt hại lớn cho nông dân Mỹ - một lực lượng cử tri chủ chốt ủng hộ ông Trump - khiến họ mất đi hàng tỷ USD doanh thu. Trong 5 năm qua, khối lượng đậu tương Mỹ bán được cho Trung Quốc trong niên vụ kéo dài từ tháng 9 hàng năm đến hết tháng 8 năm sau đạt bình quân 28,8 triệu tấn mỗi niên vụ.

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đậu tương của Mỹ đạt gần 24,5 tỷ USD. Kỷ lục được thiết lập vào năm 2021 ở mức 27,4 tỷ USD.

Nông dân trồng đậu tương của Mỹ sắp hoàn tất việc thu hoạch vụ đậu tương này, với sản lượng được dự báo cao thứ 5 trong lịch sử.

Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới và là thị trường xuất khẩu đậu tương lớn nhất của Mỹ - nước sản xuất đậu tương lớn thứ hai thế giới sau Brazil. Để trả đũa thuế quan của Mỹ trong cuộc chiến thương mại song phương, Trung Quốc đã áp thuế quan 23% lên đậu tương Mỹ.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Trung Quốc đã đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu đậu tương để giảm sự phụ thuộc vào đậu tương Mỹ. Năm 2024, Mỹ chỉ còn chiếm khoảng 20% tổng lượng đậu tương mà Trung Quốc nhập khẩu, giảm từ mức 41% vào năm 2016 - theo dữ liệu hải quan.