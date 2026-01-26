SB Space Holding chi hơn 206 tỷ sở hữu 20% cổ phần tại Miliket

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 26/01/2026
Hà Anh
26/01/2026, 18:59
CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (mã CMN-UPCoM) vừa báo cáo sở hữu của cổ đông lớn là CTTCP Đầu tư SB Space Holding.
Được biết Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), cổ đông lớn của CMN thông báo thoái toàn bộ 960.000 cổ phần nắm giữ tại CMN, theo hình thức bán đấu giá công khai cả lô cổ phần qua HNX, từ ngày 18/12-24/12/2025.
Theo đó, Vinataba không còn là cổ đông lớn của CMN từ ngày 16/01 - cũng là thời hạn nộp phiếu đấu giá cho lô 960.000 cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ của CMN.
Theo dữ liệu trên HNX, phiên đấu giá ghi nhận 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước tham gia, với lượng đăng ký mua gấp 4 lần khối lượng chào bán. Kết quả, 1 tổ chức trong nước đã trúng giá toàn bộ lô cổ phần với tổng giá trị hơn 206,1 tỷ đồng, bình quân 214.697 đồng/cổ phiếu - cao hơn 80% so với giá khởi điểm 119.500 đồng/cổ phiếu.
Theo thông tin mới công bố, tổ chức trúng đấu giá là CTCP Đầu tư SB Space Holding. Ngày 19/01, Space Holding đã chính thức trở thành cổ đông lớn của CMN, sở hữu 960.000 cổ phiếu.
Ngay sau đó, bà Trương Thị Tố Nga - thành viên Ban kiểm soát tại CMN đã xin từ nhiệm do thay đổi phân công công tác của Vinataba. Hiện công ty đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/2, thời gian và địa điểm họp công ty sẽ thông báo sau.
Trên thị trường, sau khi có thông báo bán đấu giá này, giá cổ phiếu CMN chốt phiên ngày 18/12 tăng mạnh lên 88.400 đồng/cổ phiếu và cao hơn 2,4 lần so với mức giá trúng thầu. Hiện nay, giá cổ phiếu này lại quay đầu giảm chỉ còn 61.700 đồng/cổ phiếu vào phiên chiều ngày 26/1.
SSI đã hoàn tất đợt chào bán 415,18 triệu cổ phiếu cho tổng số 88.690 cổ đông. Trong đó, 286,5 triệu cổ phiếu được phân phối cho 87.186 nhà đầu tư trong nước và 128,6 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 1.504 nhà đầu tư nước ngoài.
Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026.
HOSE thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) với 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.
HoSE nhắc nhở Công ty Phân lân Văn Điển về việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: