HNX tạm dừng đấu giá cổ phần của Vinachimex do Vinachem sở hữu

Theo thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 bao gồm quy định về Quy chế mẫu về chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng không còn hiệu lực thi hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc tạm dừng tổ chức bán đấu giá hơn 2 triệu cổ phần Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất (Vinachimex) do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu.

Cụ thể, căn cứ Công văn số 87/HCVN-TCKT ngày 16/01/2026 của Vinachem, HNX thông báo tạm dừng tổ chức bán đấu giá cổ phần của Vinachimex do Vinachem sở hữu vào thời gian 09h00 Thứ Tư ngày 28/1/2026.

Trước đó, tại văn bản số 87/HCVN-TCKT gửi HNX, Vinchem cho biết, tập đoàn và HNX đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức bán đấu giá theo quy định. Thời điểm nhận đơn đăng ký và tiền cọc là từ ngày 31/12/2025 đến 15h30 ngày 21/1/2026; Thời gian tổ chức bán đấu giá là ngày 28/1/2026.

Ngày 31/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 366/2025/NĐ-CP về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và bãi bỏ toàn bộ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018, Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.



Để bảo đảm toàn bộ quá trình chuyển nhượng vốn của Tập đoàn tại Vinachimex được thực hiện đúng quy định của pháp luật, thận trọng, tránh rủi ro pháp lý trong bối cảnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, đầu tư và cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp có sự thay đổi và hiện nay Chính phủ chưa ban hành nghị định hướng dẫn cụ thể.



Do đó, Vinachem đề nghị HNX tạm dừng thực hiện công bố thông tin và tạm dừng thực hiện tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn tại Vinachimex.

Theo giới thiệu, Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất tiền thân là Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất, được thành lập ngày 04/11/1969.

Ngày 29/03/2010, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã quyết định chuyển mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất.

Đến ngày 20/08/2012, Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành quyết định số 244/QĐ-HCVN về việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất.

Vinachimex hoạt động trong ngành hóa chất, với chức năng chính là kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, hóa chất, các loại máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành hóa chất.

Trước đó, Vinachem thông báo đã đấu giá thành công quyền sở hữu hơn 7,1 triệu cổ phần tại Công ty CP Sorbitol Pháp - Việt (Sorbitol Pháp – Việt) với tổng giá trị cổ phần thực tế bán được là gần 101,2 tỷ đồng vào ngày 11/12. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Vinachem không còn nắm giữ cổ phần nào tại Sorbitol Pháp - Việt.