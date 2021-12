SCIC đăng ký bán hết 28,17% vốn tại AGM

Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH (SCIC) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã AGM-HOSE).

Theo đó, SCIC đăng ký bán hết 5.126.550 cổ phiếu, chiếm 28,17% vốn tại AGM nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống của HOSE thông qua đấu giá và thực hiện chuyển sở hữu qua VSD. Thời gian giao dịch từ ngày 24/12 đến ngày 23/1/2022.

Bên cạnh đó, CTCP Louis Holdings, cổ đông lớn của AGM đã đăng ký mua vào số cổ phiếu trên và giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức đấu giá cả lô cổ phần AGM của SCIC.

Nếu thành công, Louis Holdings sẽ chính thức trở thành công ty mẹ của AGM khi nâng sở hữu tại đây lên 9.312.500 cổ phiếu, chiếm 51,17% vốn tại AGM.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/12, giá cổ phiếu này tăng 0,55% lên đạt 36.700 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, ước tính Louis Holdings sẽ chi hơn 188 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Mới đây, HĐQT AGM cũng vừa thông qua Nghị quyết thống nhất thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex nhằm chuyên môn hóa và tăng cường công tác quản lý tại các nhà máy chế biến lương thực, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của Angimex.

Công ty này có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, hoạt động chính trong các ngành xay xát và sản xuất bột thô, xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo.

Kết thúc quý 3/2021, doanh thu của AGM tăng 149% từ gần 521 tỷ lên 1.297 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm gần 78,9% còn 803 triệu đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 28,8% còn gần 4,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 53,3% đạt 3,88 tỷ.

AGM cho biết, doanh thu ngành lương thực tăng mạnh ở tất cả các mảng như xuất khẩu, gạo nội địa và cung ứng đã làm doanh thu hợp nhất tăng 149%. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và giãn cách xã hội làm ngành xe gắn máy nhưng hoạt động 2,5 tháng làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra hoạt động của các công ty liên kết không hiệu quả so với cùng kỳ và trong quý 3 này công ty không có các khoản thu nhập khác nên lợi nhuận sau thuế giảm 53,3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, AGM ghi nhận doanh thu đạt gần 2.333 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng.