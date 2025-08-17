SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA thông báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2023 là lãi hơn 7 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là lỗ hơn 29 tỷ đồng

Ngày 12/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 192/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA-HNX) với tổng số tiền là 235 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP là công ty công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 trên báo cáo tài chính tổng hợp tự lập quý 4/2023, quý 2/2024.

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2023 là lãi hơn 7 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là -29,26 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2024 là 4,36 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 trên báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2024 là -6,56 tỷ đồng.

Tiếp theo, công ty bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP).

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống cống bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty đối với các tài liệu: báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2023, báo cáo tài chính quý 3/2023, Báo cáo thường niên năm 2023, báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2024.

Trên thị trường, HNX đã chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu SDA do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngoài ra cổ phiếu này còn bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 19/5/2025.

Giải trình từ việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, SDA cho biết "báo cáo tài chính năm 2023 của đơn vị thực hiện trích lập dự phòng trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 chưa được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HXS VINA và Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc. Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HXS VINA đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 do vậy đơn vị đã có căn cứ để đánh giá, xác định số trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo quy định. Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cát Tường thiên Tân Lạc đơn vị đã thực hiện xong việc thoái toàn bộ vốn theo Nghị quyết số 03 /SIMCO-HĐQT ngày 17/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hiện tại, công ty đang tích cực phối hợp với Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Tuy nhiên do một số nghiệp vụ phát sinh đòi hỏi cần có thêm thời gian để rà soát kỹ lưỡng nên việc kiểm toán chưa thể hoàn thành đúng tiến độ dự kiến, đơn vị sẽ tập trung nhân sự tích cực hơn nữa để phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu nhằm sớm hoàn thành việc kiểm toán và công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán theo quy định".

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, SDA ghi nhận Lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 là âm hơn 784 triệu đồng, giảm lỗ 88% so với cùng kỳ (-6,3 tỷ đồng). Nguyên nhân là do trong kỳ công ty có doanh thu đạt thấp, lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí quản lý dẫn đến lỗ trong kỳ.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước số lỗ đã giảm mạnh nguyên nhân là do trong quý 2/2024 công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh kỳ trước, nghiệp vụ này không có trong kỳ báo cáo.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SDA ghi nhận doanh thu đạt gần 10 tỷ đồng, giảm 1/2 so với cùng kỳ (18,7 tỷ), lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 814 triệu đồng (cùng kỳ lỗ hơn 6,5 tỷ đồng) và lỗ lũy kế là hơn 77 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/8, giá cổ phiếu SDA giảm 8,57% xuống chỉ còn 3.200 đồng/cổ phiếu.